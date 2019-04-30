Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген был заменен на 39-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионом против "Аякса".

Бельгиец сильно столкнулся головой с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом после того, как вратарь соперника Андре Онана пошел на перехват.

У Фертонгена сильно пошла кровь из носа. Ему оказали медицинскую помощь и вывели за пределы поля. Защитник через некоторое время вернулся на поле, но почти сразу же был заменен – после вмешательства арбитра Антонио Матеу Лаоса. Фертонген покинул поле с помощью врачей.

На замену вместо Фертонгена вышел Мусса Сиссоко.