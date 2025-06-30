Романо: Рейнилдо Мандава переходит в «Сандерленд»

«Сандерленд» подпишет контракт с защитником Рейнилдо Мандавой после истечения соглашения с «Атлетико», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 31-летний футболист из Мозамбика присоединится к английской команде по двухлетнему контракту. «Атлетико» решил не продлевать с ним соглашение и уже пригласил на замену Маттео Руджери из «Аталанты».

В сезоне-2024/25 Мандава в 30 матчах за «Атлетико» не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 июля 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.