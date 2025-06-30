Медведев проиграл Бонзи в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга Уимблдона в четырех сетах проиграл французу Бенжамену Бонзи. Игра продолжалась 3 часа 10 минут.

Медведев сделал 12 эйсов и допустил 12 двойных ошибок, у Бонзи 5 эйсов и 1 двойная. Россиянин реализовал 2 брейк-пойнта из 7, француз — 3 из 4.

В 2023 и 2024 годах Медведев доходил до полуфинала британского «мейджора», он впервые не смог пройти во второй круг Уимблдона. Россиянин потерпел третье подряд поражение на турнирах «Большого шлема»: в этом году он вылетел во втором круге Australian Open и не смог пройти первый круг «Ролан Гаррос».

Следующим соперником Бонзи станет победитель встречи Вит Копршива (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2