30 июня, 16:22

Медведев проиграл Бонзи в первом круге Уимблдона

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга Уимблдона в четырех сетах проиграл французу Бенжамену Бонзи. Игра продолжалась 3 часа 10 минут.

Медведев сделал 12 эйсов и допустил 12 двойных ошибок, у Бонзи 5 эйсов и 1 двойная. Россиянин реализовал 2 брейк-пойнта из 7, француз — 3 из 4.

В 2023 и 2024 годах Медведев доходил до полуфинала британского «мейджора», он впервые не смог пройти во второй круг Уимблдона. Россиянин потерпел третье подряд поражение на турнирах «Большого шлема»: в этом году он вылетел во втором круге Australian Open и не смог пройти первый круг «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев.Шок дня: Даниил Медведев вылетел в первом же раунде Уимблдона, проиграв 64-й ракетке мира

Следующим соперником Бонзи станет победитель встречи Вит Копршива (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Уимблдон
Даниил Медведев
  • Юзеф брат Томки

    тот, у кого ты брал!

    01.07.2025

  • Юзеф брат Томки

    с Чукотки что ль ты,вонючка???

    01.07.2025

  • Хромов

    залупа

    30.06.2025

  • hant64

    Ну похвали Даньку, похвали, ведь есть за что, да...

    30.06.2025

  • рustot

    так вы про жить или вылетать? определитесь. вот Бублик тоже Живёт в Монако. как и Медвед. а Рубль не живёт там, но часто бывает

    30.06.2025

  • _Mike N_

    а как же он из Москвы по миру путешествует - самолеты же не летают в Европу и Америку с Москвы - только в Ереван

    30.06.2025

  • рustot

    все знают, что Рубль живёт в лучшем городе земли - в Москве

    30.06.2025

  • _Mike N_

    а где живет Рублев ? Даня в Монако, Хачанов в Эмиратах, а за Андрея не слышно

    30.06.2025

  • рustot

    Рублёв. он его бухал перед матчем. Рублю то пофиг он бухает потом нормально отходит к матчу, а Медведь с синьки в ауте

    30.06.2025

  • _Mike N_

    Интересно, а что сегодня помешало Дане выиграть матч - погода, зрители, судья, корт или глисты ?:laughing:

    30.06.2025

  • рustot

    Идиото из Монако. Это всё что нужно о нём знать

    30.06.2025

  • _Mike N_

    скорее тренер-француз, который любит мужчин :laughing:

    30.06.2025

  • _Mike N_

    только на PlayStation ! :laughing::laughing::laughing:

    30.06.2025

  • _Mike N_

    Я понял - сотрудники СЭ работают на ставке у всяких разводил, ставках на спорт, винлайнах и фонбетах ! Специально пишут заказные статьи, где преувеличивают шансы российских теннисистов, чтобы на них дурачки побольше ставили денег. Выигрывают разводили-букмейкеры и авторы статей, а болельщики остаются без денег ! Так что не надо писать, что в редакции СЭ непрофессионалы - как раз наоборот !

    30.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Налетело вороньё...

    30.06.2025

  • Братчанин

    Ничего путного это медведев уже не выиграет, едет с ярмарки.

    30.06.2025

  • Сергей Чернов

    Пора на СВО.

    30.06.2025

  • TokTram_

    Это крах (

    30.06.2025

  • LemieuxMario

    а ведь почти в четвертьфинале был)))

    30.06.2025

  • Пан Юзеф

    Не совсем понимаю, первый круг - это полуфинал? Медведев дошел или нет?

    30.06.2025

  • Slim Tallers

    Так до полуфинала он уже не дойдёт?!

    30.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Не хило лоханулся Даня!!!!

    30.06.2025

  • AlexBabel

    ШТАРАЩТЬ...

    30.06.2025

  • oleg.bob

    Просто полный п...ц!!!

    30.06.2025

  • Vaclav

    Дашка утешит.

    30.06.2025

  • Овен0464

    ...удак!

    30.06.2025

  • Топотун

    Ватный скат

    30.06.2025

  • survival

    Так и надо отвечать англичанам за их идиотские требования. Даниил, жд?м тебя в Государственной Думе

    30.06.2025

  • _Mike N_

    Даня уже на 14-ом месте, к концу Уимблдона вылетит из 20-уи лучших !

    30.06.2025

  • Red Machine

    Кто-то вчера прогнозировал полуфинал для Медведева... Оракулы, блин...:smile:

    30.06.2025

  • Як Цидрак

    Нену человеку результат уже не интересен, сам же сказал, нафик его вообще обсуждают, а?

    30.06.2025

  • hant64

    Козёл, осёл и косолапый мишка)).

    30.06.2025

  • hant64

    Истину глаголете, батенька).

    30.06.2025

  • hant64

    Да и не долго-то мучился)).

    30.06.2025

  • hant64

    Соглашусь, тебе повезло. А я себя помучил пару часов)). Мазохист я, наверное.

    30.06.2025

  • nikola mozaev

    Сказать тут особо нечего: Медведев выдохся, поражения в первых кругах уже никого не удивляют. Играть в теннис для того, чтобы проигрывать всем подряд в первых кругах? Зачем это нужно Даниилу? Наверное, Медведеву пора вернуться на уровень Челленджеров...

    30.06.2025

  • hant64

    Когда класса уже не осталось, опыт не вывезет никуда.

    30.06.2025

  • rusfеd 2.0

    лошара-ставочник

    30.06.2025

  • hant64

    Дикий и необузданный... Но вот сегодня со вторым определением появились таки сомнения:grin:

    30.06.2025

  • hant64

    Даниил, не далее чем как два дня назад, заявил, что к УИМу готов на 90%. И что, против Бонзи не хватило этих 10? Судя по увиденному, дела обстоят ровно наоборот - готов на 10% оказался.:grin:

    30.06.2025

  • Бен Ричардс

    Что все так набросились на СЭ? Он еще может попасть на полуфинал, если купит билет.

    30.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Поскоку для Данилки сейчас главное в теннисе - это заработанные деньги, просьба авторам новостей писать после каждого его вылета сколько он заработал за турнир. И все расияне дружно порадуются за своего соотечественника из манаки.

    30.06.2025

  • proug

    первый пошел на выход с вещами....

    30.06.2025

  • Олег Юшин

    А ты кто?

    30.06.2025

  • KlimA

    Ишь ты.. быстро как полуфинал настал..

    30.06.2025

  • Спринт

    .. сугубо .. горе-спецурики .. а не специалисты.

    30.06.2025

  • Спринт

    Владельцы и организаторы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета торжествуют! Идиото из Монако вылетел, сугубо - подальше от любого лондонского теннисного корта, на которых энтого игрулю нещадно освистывают все любители тенниса во всем мире.

    30.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Лошок лохонулся на лоховском турнире

    30.06.2025

  • _Mike N_

    медленно встает, пока переходная поза - раком !:laughing::laughing::laughing:

    30.06.2025

  • _Mike N_

    этот тот Зубков, которого львы покусали в Крыму ?:laughing:

    30.06.2025

  • _Mike N_

    вместо семьи у него тренер бой-френд француз !

    30.06.2025

  • Юзеф брат Томки

    КОЗЕЛ!!!

    30.06.2025

  • _Mike N_

    Молоднц Даня - отмучился, теперь можно 2 недели отдыхать !

    30.06.2025

  • Dexterous

    Данила показывает лучший пример тенниса. Женского тенниса…

    30.06.2025

  • Сергей Кузнецов

    Превратился в посмешище давно..

    30.06.2025

  • T REX

    Скис наш милок совсем, страшно смотреть на его игру

    30.06.2025

  • Mikhail

    Такие вот специалисты на СЭ. Не разбираются ни в чем.

    30.06.2025

  • Капитон Матроскин

    Честно говоря, не удивлюсь, если в четвертьфиналах не будет никого из наших ни у М, ни у Ж. Все наши спортсмены(ки) подошли к ВимБильДану в отвратительной форме... только и проигрывали в последние пару месяцев... Так что не жду чуда даже от Миррочки, которая совсем не в форме тоже, увы(((... Если только Настюша тряхнет стариной... ито вряд ли.

    30.06.2025

  • Coldheart

    Он почти его сделал, ребята :joy:

    30.06.2025

  • igor1972

    Слова, чтобы это комментировать есть... но они все нецензурные. Нет игры совсем и похоже уже никогда не будет. И раздражения нет, только лёгкая грусть

    30.06.2025

  • DmitryU

    Жаль Джокович с Федерером были не в курсе, что надо выбирать между семьёй и карьерой, а то бы...!

    30.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Пронька, на хранцузское гражданство так всё равно не налижешь.

    30.06.2025

  • rusfеd 2.0

    и что, Циципас со Зверевым большего добились? ты тащишь сюда ворованные комментарии, даже не понимая их

    30.06.2025

  • Джон....Сильвер

    Похоже Дане надо завязывать с теннисом, заняться семьей. Только мучается, бедняга...

    30.06.2025

  • DmitryU

    Интересный полуфинал получился!

    30.06.2025

  • инок

    Шарапова поставила карьеру превыше семьи и поэтому она великая! Медведев решил расставить приоритеты по другому, у сверстников Зверева и Циципаса даже жен нет не то что двух детей как у Медведева.

    30.06.2025

  • Павел Верещагин

    Да, уж... Нет слов...

    30.06.2025

  • А какие у тебя корни ?

    Не смог встать с колен

    30.06.2025

  • Капитон Матроскин

    Уа-ха-ха-ха. Даня, не позорься, вешай ракетку на гвоздь, пока не вылетел к концу года из топ-500. Просто стыдоба и позорище.... А СЭ перед матчем писал - вай-вай, как нашим повезло с проходимыми соперниками в первом круге... Я сразу подумал утром - Даня не подведет и с таким соперником, ибо умеет! Фу.

    30.06.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Пора ему в падлу эээээ в падл уходить, а то с каждым разом все позорнее играет на крупных турнирах. Скоро будет ч\з отборы заходить если конечно сможет. :weary::head_bandage::face_vomiting:

    30.06.2025

  • capitan76

    Куда его СЭкс отправлял? В 1/4? Ну, ну))

    30.06.2025

  • Leonsio_

    Чуть не дотянул до полуфинала

    30.06.2025

  • rusfеd 2.0

    хорошо, что не получилось посмотреть. не смог расстроиться

    30.06.2025

  • Djin Ignatov

    Наверное все таки пора завязывать шнурки рапирах ! А может все таки попробовать через Басманный суд ? Ведь сделал же Басманный суд 2-х кратным Олимпийским чемпионом Зубкова !!!

    30.06.2025

  • IQ-87%

    Полуфинал был так близок -надеюсь кто поставил -не спригнет с моста-хотя таким и так не поможеш

    30.06.2025

  • kolos249

    "СЭ", вы же буквально вчера писали, что нейтральный способен дойти до полуфинала. Где ваши навыки прогнозирования? Медвед давно уже ни на что не способен, это мешок, лениво доигрывающий до пенсии. Ему уже ничего не надо, хочется спокойно сидеть на лавочке в Монако и греться на солнышке.

    30.06.2025

  • oykc

    Почему победа Соболенко в главных новостях, а поражение Медведева в обычных новостях?

    30.06.2025

  • hant64

    СЭ, как всегда, наколол читателей - писали же, что Медведев может дойти до полуфинала. И где этот самый полуфинал? Данька дошёл до Бонзи, но это не полуфинал почему-то оказался)). Безвольно, безинициативно, лупя через раз то в сетку, то в аут, невозможно выиграть даже, сдаётся мне, у четырёхсотой ракетки мира, что уж говорить о теннисисте, который умеет играть, на траве в том числе? Очередное позорное фиаско, которых стало ну очень уж много у Даниила. Увы, но как теннисист он уже, похоже, заканчивается. Как топовый теннисист, имею ввиду, во второй полусотне рейтинга он еще годик - другой побарахтается.

    30.06.2025

  • andy1962

    Это какой-то позор.....

    30.06.2025

  • protch

    Этого просто не может быть. Это наверняка фейк от ИИ, созданный врагами. Ведь писала же дорогая редакция прямо сёдни, что Медведев имеет все шансы дойти по крайней мере до полуфинала. Не может же дорогая редакция врать!

    30.06.2025

  • Иван Л.

    А шума-то было

    30.06.2025

  • Faierman 32

    Король двойных решил не откладывать дело в долгий ящик

    30.06.2025

  • Александр Король

    Явный провал в четвертом сете. С таким количеством невынужденных ошибок трудно рассчитывать на успех. При счете 2:5 на лице Даниила было написано все: этот матч он не спасет. А наши комментаторы предполагали накануне: "Медведев способен дойти до полуфинала". Печаль.

    30.06.2025

  • инок

    Даня проиграл начало Уимблдона. С чем его и поздравляю..

    30.06.2025

  • TomCat

    Тяжело складывется игра у монегаска с французами.

    30.06.2025

  • United States Bank of America

    глисты помешали в жопе??? Или мячи не те??? Или в очко долбился всю ночь?

    30.06.2025

  • Alexander Zholudev

    Прогнозисты из СЭ просто красавцы! Они уже Медведева в полуфинал вывели" Сетка у него хорошая вместе с Андреевой! Теперь будем ждать , как она сыграет!!

    30.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Снова попался Дикий?

    30.06.2025

  • oykc

    Бонзи на классе обыграл Данилу... Надо улучшать класс игры Медведеву..

    30.06.2025

  • United States Bank of America

    опять в очко долбанули медведя??? Не смог встать с колен?

    30.06.2025

  • Stanislav Demidenko

    Не стыдно за свою писульку совсем свежую о том, что свободная дорога до полуфинала минимум? Господа журналисты?

    30.06.2025

  • Николай Шибаев

    Удручающая игра Медведева.

    30.06.2025

  • Как же приятны победы самой красивой и любимой страны Европы!))

    30.06.2025

  • TomCat

    Ни класс, ни опыт не помогли.

    30.06.2025

  • Алехандрохорс

    "Способный дойди до полуфинала" Даня дошел "до ручки". С чем его и "поздравляю". Комментировать здесь нечего. Бонзи молодец!

    30.06.2025

