«Ноттингем Форест» может приобрести Маффео из «Мальорки»
Защитник «Мальорки» Пабло Маффео может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Chiringuito.
По сведениям источника, на 27-летнего испанца претендует «Ноттингем Форест». Английский клуб предлагает за игрока около 6 миллионов евро.
В минувшем сезоне Маффео провел 31 матч, в которых сделал две результативные передачи и заработал семь желтых карточек.
Новости