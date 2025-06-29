«Ноттингем Форест» может приобрести Маффео из «Мальорки»

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, на 27-летнего испанца претендует «Ноттингем Форест». Английский клуб предлагает за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Маффео провел 31 матч, в которых сделал две результативные передачи и заработал семь желтых карточек.