«Сандерленд» заинтересован в Анхелиньо

«Сандерленд» присоединился к числу клубов, которые заинтересованы в трансфере защитника «Ромы» Анхелиньо, сообщает Sport Italia.

По данным источника, «черные коты» близки к тому, чтобы назначить бывшего спортивного директора «Ромы» Флорана Гизольфи на руководящую должность в клубе. Француз должен пригласить 28-летнего испанца. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Анхелиньо в 51 матче за «Рому» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.