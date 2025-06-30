Теннис
30 июня, 21:26

Рублев с «баранкой» победил Джере и вышел во второй круг Уимблдона

Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев в матче первого круга Уимблдона в четырех сетах обыграл серба Ласло Джере. Игра продолжалась 3 часа 18 минут. Россиянин взял шесть геймов подряд в первом сете, в следующих трех соперники дошли до тай-брейка.

Рублев сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. Джере сделал 12 эйсов, совершил 12 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Следующий соперник Рублева — Ллойд Харрис из ЮАР.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия) — 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Уимблдон
Андрей Рублев
  • nikola mozaev

    Андрей сегодня приятно удивил: выиграть сет на траве 6:0 - это дорогого стоит. Напрягает только, что в следующих трёх сетах была ожесточённая борьба.

    01.07.2025

  • hant64

    ЮАР - Южно-Африканская республика. И там белые люди тоже, бывает, встречаются:grin: Или Рублёв с чилийцем Харри встречается, а не с ЮАРовцем Харрисом? Что-то я немного запутался. Нет, не я запутался, Харрис сегодня Зизу Бергса обыграл. И будет играть второй круг с Рублёвым.

    01.07.2025

  • miker65

    Дружище, а Харри разве негр?

    30.06.2025

  • hant64

    Баранка у обоих, один её ставит, второй - получает.

    30.06.2025

  • hant64

    На каждую африканскую Харрю Рублёв найдёт свой теннисный кулак))

    30.06.2025

  • miker65

    Дружище, Харри вынес сегодня Руне. Похоже, что и рыженького чилиец тоже вынесет.

    30.06.2025

  • spartsmen

    н-да уж, сомнения по ходу матча росли. но хорошо, что выиграл. плохо, что потратил много сил.

    30.06.2025

  • ёzhic8

    Всегда казалось что баранка у того, кто проиграл, 0-6 в данном случае Не выигрывал Рублёв "с баранкой"

    30.06.2025

  • hant64

    Ну вот как такое можно назвать нормальной игрой? Сделал баранку, ну и играй дальше спокойно, но Рублёву нужны проблемы, которые он успешно сам себе устраивает. В этот раз преодолел, хоть и с превеликим трудом. И да, хорошо то, что хорошо кончается. Что будет с Харрисом, прогнозировать не стану, хоть Андрей ему ещё ни разу и не проигрывал. Но всё когда-то бывает в первый раз. Тем не менее, надеюсь, игру Андрей немного подкорректировать сможет, и всё будет нормально.

    30.06.2025

  • инок

    Андрея с победой и выходом во второй круг Уимблдона!

    30.06.2025

