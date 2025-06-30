Рублев с «баранкой» победил Джере и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев в матче первого круга Уимблдона в четырех сетах обыграл серба Ласло Джере. Игра продолжалась 3 часа 18 минут. Россиянин взял шесть геймов подряд в первом сете, в следующих трех соперники дошли до тай-брейка.

Рублев сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. Джере сделал 12 эйсов, совершил 12 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Следующий соперник Рублева — Ллойд Харрис из ЮАР.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия) — 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6)