«Вест Хэм» может подписать вратаря Хермансена
«Вест Хэм» заинтересован в трансфере вратаря Мадса Хермансена из «Лестера», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, лондонскому клубу требуется пополнение во вратарской линии после ухода Лукаша Фабиански. При этом «Вест Хэм» готов к крупной сумме за трансфер 24-летнего датчанина, у которого контракт до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2024/25 Хермансен в 28 матчах пропустил 60 голов, в одном матче сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Новости