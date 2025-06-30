«Вест Хэм» может подписать вратаря Хермансена

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере вратаря Мадса Хермансена из «Лестера», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, лондонскому клубу требуется пополнение во вратарской линии после ухода Лукаша Фабиански. При этом «Вест Хэм» готов к крупной сумме за трансфер 24-летнего датчанина, у которого контракт до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2024/25 Хермансен в 28 матчах пропустил 60 голов, в одном матче сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.