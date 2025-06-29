Калверт-Льюин объявил об уходе из «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин сообщил, что покинет команду.

30 июня у 28-летнего англичанина истекает контракт с «ирисками».

«После девяти замечательных лет, проведенных в этом клубе, я принял невероятно трудное решение — вместе со своей семьей начать новую главу в карьере. Это не то решение, которое я принял легко. «Эвертон» был моим домом с 19 лет. Здесь разглядели во мне потенциал, подтолкнули к росту и сформировали меня как футболиста, как мужчину.

Решение двигаться дальше касалось не только меня — это было решение, которое мы долго обдумывали вместе с семьей. Мы решили, что это подходящий момент, чтобы начать поиск нового вызова, чтобы продолжать расти, но это не умаляет мою связь с «Эвертоном».

Спасибо вам за все. С самого первого дня я знал, что значит играть за «Эвертон», — говорится в заявлении игрока в соцсетях.

Калверт-Льюин выступал за «Эвертон» с 2016 года. Он провел 273 матча, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи.