Судейство

30 июня, 18:47

В РПЛ хотят ввести «правило капитана». Справятся ли с ним судьи?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Павел Кукуян и капитан ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», в новом сезоне-2025/26 в чемпионате, первенстве и Кубке России планируют ввести «правило капитана», которое уже используется в турнирах УЕФА и некоторых лигах Европы. Только капитанам команд будет разрешено подходить к арбитру, чтобы получить разъяснение по тем или иным решениям.

Если футболисты все равно подбегут к рефери и попытаются надавить на него, в ответ к ним будут применены дисциплинарные санкции.

Если обязанности капитана выполняет вратарь, перед началом матча арбитру сообщат, кто станет замещать его при общении с судьей в ходе игры. В дальнейшем либо сам голкипер (он же капитан), либо замещающий его полевой игрок может подходить к рефери, чтобы получить разъяснения по тому или иному вопросу. Подбегать обоим запрещено.

Клеман Тюрпен.«Правило 8 секунд» — признание слабости судей. Они разучились управлять игрой

Вводя в свое время «правило капитана», футбольные чиновники попытались помочь судьям, которым не удается бороться с моббингом, с наездами игроков, окружающих рефери и пытающихся оказать на них давление. Запрет введен и широко рекламировался год назад. Предполагалось, что с его помощью станут чище матчи Евро-2024. Но даже на таком турнире судьи, получив четкие и жесткие указания от руководителя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, все равно следовали им не всегда, по-прежнему полагаясь на разговоры и уговоры.

РПЛ
