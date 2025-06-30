Источник: «Челси» заплатит за трансфер Жоау Педру 70 миллионов евро

«Челси» договорился о переходе нападающего «Брайтона» Жоау Педру, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По словам источника, 23-летний бразилец согласовал условия семилетнего контракта. Сумма трансфера составит около 70 миллионов евро. При этом «Брайтон» получит процент от возможного трансфера Педру из «Челси».

Педру в сезоне-2024/25 в 30 матчах за «Брайтон» во всех турнирах забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.