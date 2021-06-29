Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 11

Тренировка по системе Фулбоди (Full body) в домашних условиях для начинающих поможет эффективно прокачать все мышцы тела. «Спорт-Экспресс» совместно с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой подготовили для вас специальную программу упражнений, которая состоит из 12 выпусков.

Перед началом сегодняшнего занятия рекомендуем вам посмотреть предыдущие серии (ссылки на них в конце текста). Первая и вторая тренировки стали вводными для читателей «СЭ». В четвертом, пятом и шестом выпусках были добавлены новые упражнения, повышена сложность выполнения, а также показан вариант круговой тренировки. В седьмой серии продемонстрировали многофункциональный комплекс, а восьмая стала комбинированной и особенно энергозатратной. Девятый выпуск отметился самым большим объемом нагрузок. Десятое занятие было многокруговым.

Регулярность тренировок и соблюдение режима помогут вам ускорить прогресс на пути к идеальному и спортивному телу.

Как правильно тренироваться дома

Перед тренировкой нужно психологически настроиться на упорную работу, а также следовать нескольким рекомендациям:

· высыпайтесь;

· правильно питайтесь;

· пейте воду;

· выберите удобное для вас время;

· делайте разминку и заминку;

· тренируйтесь в спортивной одежде;

· занимайтесь с музыкой;

· проветривайте помещение;

· выберите удобное для вас время.

Что нужно для тренировки

· гантели (2 или 3 кг);

· спортивная резина;

· спортивный упор;

· спортивный коврик.

Данная тренировка подходит для начинающих со средним уровнем подготовки (выше базового).

Подъем гантелей перед собой

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц плеча и рук. Приготовьте гантели.

Исходное положение: стоя, в руках держите гантели.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Отведите плечи в стороны. Затем вытяните руки перед собой в центр и опускайте их вниз. Не поднимайте гантели выше уровня плеча.

Делайте по 15 повторений.

Выпады на месте

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение с гантелями для ног и ягодиц.

Исходное положение: стоя, одна нога — опорная, вторая — в амортизированном состоянии в районе носка.

Выполняйте приседание. Делайте выпад так, чтобы ноги были под углом 90 градусов. На вдохе — опускайтесь, на выдохе — вставайте.

Делайте по 20 повторений на каждую ногу.

Отведение плеча назад

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение с гантелями для мышц плеча и спины.

Исходное положение: стоя согнитесь под углом 90 градусов. В руках держите гантели.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Отводите плечи назад и возвращайте их. Не поднимайте руки выше уровня плеча и разворачивайте локти вперед.

Делайте по 15 повторений.

Приседания с шагом в сторону с резинкой

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение с резинкой и гантелями для мышц ног и рук

Исходное положение: закрепите резину на голени. Гантели держите перед собой. Руки можно свести вместе.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Делайте шаг в сторону. Опускайтесь в приседе под углом 90 градусов. Затем делайте шаг и еще один, после которого садитесь. Если длины комнаты не хватает, то делайте по шагу в каждую сторону попеременно.

Делайте по 10 шагов в каждую сторону (левую и правую).

Планка с поворотом

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса, спины, рук и ног. Подготовьте коврик.

Исходное положение: упирайтесь ладонями и носками в пол (поза планки). Руки должны быть прямые.

Из исходного положения разворачивайте корпус и тяните плечо наверх. Затем возвращайтесь в начальное положение.

Делайте по 10 повторений с каждой стороны.

Отжимания с узкой постановкой рук

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц рук. Приготовьте спортивный упор, либо стол/стул/диван/любую подходящую высоту.

Исходное положение: сядьте на упор, сместите таз так, чтобы он располагался в воздухе. Точки опоры — ваши ладони. Руки должны находиться на ширине плеч.

На вдохе опускайте таз до угла 90 градусов в локтях, а на выдохе — поднимайтесь.

Делайте по 15 повторений.

Скалолаз

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса.

Исходное положение: планка на прямых руках. Таз находится в стабильном состоянии.

Подтягивайте бедра к себе и возвращайте назад. Должно выглядеть так, будто вы бежите в положении планки.

Делайте по 30 повторений.

Скручивания с отягощением

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса. Для выполнения понадобятся гантель и коврик.

Исходное положение: лежа на спине. Возьмите гантель в руки и заведите ее за голову.

При подъеме корпуса тянитесь гантелью вперед. Затем возвращайтесь обратно. Раскручивайтесь постепенно, чтобы сначала пола касалась поясница.

Делайте по 20 повторений.

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Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 3

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 4

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 5

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 6

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 7

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 8

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 9

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 10