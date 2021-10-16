Сыроедение: плюсы и минусы

Польза, вред и самые распространенные заблуждения о питании.

Многие из вас, вероятно, слышали о движении сыроедения в последние несколько лет. В наши дни это одна из самых актуальных альтернатив здорового питания. Сыроедение позиционируется его сторонниками как панацея от болезней, преждевременного старения и излишнего веса. Так ли это? Разбираем плюсы и минусы этого вида питания.

Что такое сыроедение? История появления

Сыроедение — питание, при котором полностью исключается употребление в пищу продуктов, подвергнутых термической обработке. Адепты этого вида питания считают, что приготовленная с помощью нагревания пища теряет свои полезные свойства.

Основателем сыроедения считается Макс Бирхер-Беннер. Он был выдающимся врачом и ученым конца XIX века. После того как он заболел желтухой, ему пришлось искать альтернативные методы лечения, так как лекарственные препараты того времени не помогали справиться с недугом. Бирхер-Беннер открыл для себя яблочную диету. На протяжении всего курса лечения ученый употреблял в пищу большое количество яблок и полностью исключил животную пищу. С помощью этой диеты Беннер справился с болезнью.

После выздоровления учёный решил посвятить свое время изучению полезного воздействия на организм сырых фруктов и овощей. В 1903 году он издал книгу «Принципы диетического лечения, основанные на энергетике». Именно этот труд стал зачатком нынешнего сыроедства.

Польза сыроедения

Адепты сыроедения отмечают положительное действие на организм «живого» питания. Считается, что в необработанной пище остаются все витамины и микроэлементы, что является главным преимуществом сырой пищи.

Среди плюсов сыроедения можно выделить:

— детоксикацию организма, легкость и бодрость за счет вывода токсинов и очищения кишечника;

— получение энзимов и большего количества клетчатки из пищи, которых не содержится в приготовленной еде;

— профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, артроза;

улучшение качества кожи, волос и ногтей.

Приверженцы диеты уверяют, что в продуктах, подвергнутых обработке температурой выше 45 градусов, не остается никаких полезных веществ.

Например, в свежей моркови и моркови, приготовленной на огне, содержание фалкаринола различается в два раза. Фалкаринол обладает свойствами, способными бороться с раковыми клетками.

Найденный в винограде, оливковом масле и красном вине резвератрол способен продлевать жизнь и излечивать возрастные заболевания. Резвератол разрушается при термической обработке.

Что касается приготовления мяса на огне, здесь приверженцы сырой диеты уверяют, что в жареном мясе содержится акриломид, который ведет к появлению злокачественных образований и диабета.

Рацион сыроедов: основные продукты питания

В пищу употребляются только сырые продукты. Это могут быть фрукты, овощи, злаки, орехи и сухофрукты. Другими словами, «живые» продукты, не подвергающиеся термообработке;

исключается добавление пищевых возбудителей. К ним относятся соль, кофе, сахар; мясо и рыба возможны в рационе в том случае, если они не подверглись приготовлению на огне. Разрешается вяление и длительная заморозка;

не употребляются в пищу все молочные продукты, сыры и яйца;

исключается употребление мучной продукции. Основные продукты питания.

В рацион питания сыроеда также входят :

— минеральная негазированная вода. Пить воду рекомендуется за полчаса до приема пищи;

— злаки, семечки и бобовые. Они отлично питают и утоляют голод за счет большого содержания клетчатки;

орехи. Они богаты растительными жирами и маслами. Считаются тяжелой пищей, поэтому количество орехов в день не должно превышать 100 граммов;

нерафинированные растительные масла, которые можно добавлять в салаты.

Меню для начинающих

Переход к системе питания сырыми продуктами рекомендуется делать плавным, постепенным. Опытные сыроеды советуют подойти ответственно к смене питания и предлагают:

— изучить информацию по сыроедению. Книги и научные статьи, где можно найти реальные данные про пользу и вред;

один из привычных приемов пищи заменить новым видом питания.

Например, приготовить на ужин овощной салат;

— есть больше фруктов и овощей на протяжении дня. Заменить ими перекусы;

пить больше чистой воды. Меню для начинающих.

Эти простые рекомендации помогут перейти на сыроедение с меньшим вредом для организма.

Вот несколько простых вариантов меню для начинающих сыроедов:

Вред сыроедения

У противников сырой диеты есть масса аргументов против сыроедения, многие из которых подтверждаются фактами. В Сети можно найти множество данных анализов крови людей, придерживающихся данного вида питания.

Результаты исследований крови сыроедов выявляют недостаток витамина B12 (отвечающего за выработку гемоглобина) и увеличение красных кровяных клеток, что характерно для анемии.

Человек, который питается традиционно, получает витамин B12 из продуктов животного происхождения. Интересно, что в крови сыроеда, принимающего таблетированный витамин B12, все равно обнаруживается его нехватка.

Несмотря на это, сыроеды уверены, что нормы анализов всеядного человека обязаны отличаться от нормы человека, употребляющего только «живые» продукты.

Негативные последствия сыроедства:

— анемия. Недостаток железа в организме;

обострение хронических заболеваний;

снижение уровня тестостерона у мужчин;

нарушение менструального цикла у женщин;

резкие смены настроения. Овощи.

Заблуждения

Главный аргумент адептов такого питания в пользу сыроедения — сохранение полезных веществ в необработанных продуктах. Сыроеды утверждают, что содержание микроэлементов и витаминов в приготовленной пище уменьшается, а то и вовсе сводится к нулю, Но исследования показывают, что это применимо не ко всем продуктам.

Например, учёные выяснили, что при термической обработке помидоров вдвое повышается содержание антиоксиданта ликопена. Ликопен помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и раковых опухолей.

Тот же механизм применим для шпината, лука и моркови. В моркови при варке увеличивается содержание витамина A и антиоксидантов.

Можно отыскать множество историй людей, которые утверждают, что при переходе на сырое питание они начинали чувствовали легкость и прилив энергии. Со временем большинство этих людей возвращались к традиционному питанию. С чем же это связано?

Хорошее объяснение этому дают китайские диетологи.

Восточная медицина славится на весь мир. Специалисты Поднебесной в области питания знакомы с сыроедением и даже прописывают его своим пациентам. Здесь надо уточнить, что сырая диета назначается восточными диетологами в качестве временной. Длительность такой диеты не превышает двух месяцев.

Врачи объясняют это тем, что сыроедение очень хорошо способствует детоксикации организма. При переходе на питание необработанными продуктами организм человека избавляется от токсинов, излишних солей и холестерина.

В то же время восточные специалисты уверены, что сыроедение не должно присутствовать в жизни человека на постоянной основе. Они убеждены, что детоксикация и смена образа питания дают это ощущение легкости и прилива сил на короткий период времени. Когда диета продолжительна, она начинает черпать резервы организма и приводит к его истощению и сбоям физиологических процессов.

«Сырая пища — холодная энергия, в то время как энергия нашего организма, и желудка в частности, горячая. Организм, принимая холодную пищу, сначала должен нагреть ее до температуры тела. Для этого организм начинает вырабатывать больше огня, что в конечном счете может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, — объясняют китайские врачи. — Это ни в коем случае не означает, что здоровая диета не может содержать сырых продуктов, особенно в теплые месяцы года, но это вопрос поиска правильного баланса».

Противопоказания

В продуктах, не обработанных термически, больше витаминов и минералов. Однако сыроеду надо следить за разнообразием своего рациона. В противном случае можно заработать нарушение обмена веществ из-за нехватки витаминов, жиров и микроэлементов.

Сыроедение категорически противопоказано детям.

Беременные женщины, практикующие сыроедение, подвергают опасности заразить плод паразитами из сырого мяса и рыбы.

Зачастую плоду беременной женщины-сыроеда не хватает питательных веществ, что ведет к нарушению его гармоничного развития.

Патологии желчевыводящих путей, печени и почек служат противопоказанием к сыроедению.

Баланс — пожалуй, главное определение, которого нужно придерживаться в культуре питания. Сырая пища полезна. Особенно если это свежие фрукты и овощи в теплое время года.

Сыроедение может быть полезно для человека как диета с учетом индивидуальных особенностей организма и грамотного лечащего диетолога. В этом случае диета может привести к оздоровлению организма.

Если же вы планируете перейти на сырое питание полностью или уже перешли, обязательно следите за показателями, обеспечивающими гармоничную работу вашего организма.