«Я ел только фрукты и овощи 7 дней, и вот что произошло». Врач прокомментировала эксперимент блогера
Автор канала «Психопять» провел очередной эксперимент над своим телом и психикой. В этот раз блогер решил проверить, можно ли похудеть за семь дней. И воспользовался весьма категоричным методом — полностью перешел на сырые фрукты и овощи. Насколько успешным оказался такой опыт, можно узнать из блога автора. А о том, полезен ли он для организма и чем может быть опасен, мы спросили у врача-натуропата, специализирующегося на детоксе, Марии Лозовской.
Как проходил эксперимент
Как сказал автор, в последнее время он стал чувствовать себя «жирным» и в качестве диеты выбрал сыроедение. До этого эксперимента Вадим (так зовут создателя блога) провалил одну попытку с диетой, которая закончилась ровно через три дня. В этот раз, несмотря на все трудности, соблазны и сомнения, он продержался неделю.
Помимо фруктов и овощей без термической обработки блогер позволил себе одну столовую ложку растительного масла для салата. Было еще одно отступление от правил: в первый же день Вадима «на ужин», как он сам говорит, ждал укол витамина D и БАДы, витамины группы В, кальций и магний. О консультации со специалистом он не упоминал.
Перед приемом любых пищевых добавок, в том числе витаминных, стоит посоветоваться с врачом.
Стартовал автор блога с 74,1 кг (цифра на весах в начале ролика), хотя в конце на сравнительном коллаже появляется вес 75,2 кг. Спустя семь дней на табло весов высвечивается 72,6 кг, хотя вновь молодой человек в ролике указывает другое значение — 72,5 кг. Поэтому можно сделать вывод, что он потерял примерно 1,5-2,7 кг за неделю сыроедения.
С первого и практически до последнего дня блогер жаловался на головную боль. Больше половины времени диеты его мучали боли в животе и кишечнике. Все шесть дней Вадима обуревали мысли и сомнения о необходимости эксперимента, но он продержался до финала. Какие изменения, помимо пары-тройки ушедших килограммов, заметил молодой человек:
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на третий день появилось чувство, что он заболел, ощущение жара, хотя температура была 36,7 градуса;
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стал тщательнее и дольше жевать;
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на пятый день сны стали ярче, красочнее и реалистичнее;
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еще через день обострились запахи, особенно еды;
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стал больше пить (20 л в неделю против прежних 10 л).
На протяжении всей недели блогера преследовали слабость и желание съесть мясо, булочку или пиццу.
Что будет, если неделю есть только фрукты и овощи
Если в течение семи дней есть только фрукты и овощи, то получится детокс-неделя. Задача такой диеты — снять нагрузку с системы пищеварения и организма в целом. Но испытывать вы будете не только легкость, с большой вероятностью могут также возникать:
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жар;
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головная боль;
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слабость.
Это происходит, когда в организме действительно есть то, от чего нужно избавиться, — шлаки и токсины. Вся энергия расходуется на очищение, в первую очередь печени и крови.
Как подготовиться к детоксу
Начинать чистить организм спонтанно, просто потому, что решили похудеть после праздников или хотите повторить эксперимент модного блогера, не стоит. К детоксу нужно готовиться.
Не стоит вступать в такие процессы резко, чтобы не спровоцировать, например, повышенное газообразование из-за обилия клетчатки. Предварительно не помешает очистить кишечник. Это облегчит состояние и предупредит такие симптомы, как головная боль, слабость и прочее.
При подготовке к детоксу можно добавить упражнения, например из йоги, которые помогут активизировать работу внутренних органов:
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желчного пузыря;
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поджелудочной железы;
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кишечника.
Это не только наладит кровоток, но и поможет легче перенести процесс очищения.
Если вы решили впервые попробовать детокс, обратите внимание на разнообразие рациона. Важно, чтобы он был вкусным, сытным и не однотипным.
Можно добавить в меню пасты из семян и орехов, делать заправки для салатов, добавлять авокадо, замороженную кукурузу и горошек для сытости. Я рекомендую включить в рацион теплые супы (прогретые до 40 градусов) и обязательно теплые травяные чаи. Фрукты, овощи и ягоды должны быть комнатной температуры, не холодные.
Детокс на овощах и фруктах может иметь массу вариантов. Следует подобрать оптимальный именно для вас. Например, не всем подходит смешивать фрукты в салате, а кому-то не стоит употреблять бананы, цитрусовые или яблоки.
Важно помнить, что детокс, как и любой процесс, связанный с организмом, очень индивидуален. Составить подходящее именно вам детокс-меню поможет специалист.
Кому нельзя проводить детокс
Важно учитывать, что детокс не каждому необходим. Для некоторых подобные эксперименты с организмом могут оказаться опасны. Например, не стоит увлекаться детоксом при:
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обострении хронических заболеваний;
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болезнях крови, почек, диабете I типа;
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онкологии в острой форме, а также в стадии ремиссии, которая не превышает пяти лет;
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ВИЧ-инфекции;
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психических заболеваниях и эпилепсии;
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беременности и грудном вскармливании.
Детокс не стоит проводить до 18 и после 65 лет. Если вы переболели одним из штаммов коронавируса или сделали вакцинацию, после полного выздоровления и после прививки должно пройти не меньше двух недель.
Даже если нет медицинских противопоказаний, лучше обратиться к специалисту, чтобы разработать индивидуальную программу очищения, которая подойдет вашему организму и не навредит.
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