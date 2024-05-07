Аллерголог перечислила симптомы перекрестной аллергии

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Педиатр, аллерголог-иммунолог Альбина Лютоева в беседе с «СЭ» заявила, что проявления перекрестной аллергии зависят от индивидуальных особенностей организма. Однако есть ряд характерных симптомов заболевания.

Первый из них — зуд и покраснения кожи, которые могут проявляться в виде кожных высыпаний, экземы и крапивницы. Указывать на болезнь могут чихание, насморк и заложенность носа.

Также возможны симптомы со стороны пищеварительной системы, например, тошнота, рвота, диарея и боли в животе.

«При появлении признаков отечности горла, языка и лица нужно немедленно обратиться к врачу», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, у некоторых людей перекрестная аллергия может вызвать осложнения в виде одышки и приступов астмы.