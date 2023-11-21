10 лучших фильмов, которые получили «Оскар» в XXI веке

Церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук год за годом приковывает внимание зрителей со всего мира, а списки победителей вызывают ожесточенные споры. Собрали главные картины XXI века, которые не только одержали победу на «Оскаре» в категории «Лучший фильм», но и пришлись по вкусу простым зрителям.

Властелин колец: Возвращение короля

Год: 2003.

Страна: Новая Зеландия, США.

Режиссер: Питер Джексон.

В главных ролях: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, Иен Маккеллен, Орландо Блум.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 (7-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 9,0.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

До триумфа абсурдистской комедии «Все везде и сразу» именно «Возвращение короля» долгие годы удерживало звание самой награждаемой кинокартины в истории. Заключительная часть фэнтези-трилогии «Властелин колец» — рекордсмен «Оскара»: так, например, она стала одним из трех фильмов (два других — это «Бен Гур» и «Титаник»), получивших максимальное количество наград (11), более того — одержала победу во всех номинациях, в которых была заявлена.

В копилке ленты также четыре «Золотых глобуса», пять наград Британской академии, восемь «Сатурнов», премия Гильдии актеров, две премии канала MTV и еще несколько десятков других статуэток.

Гладиатор

Год: 2000.

Страна: США, Великобритания, Мальта, Марокко.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Джимон Хонсу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 (55-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

Этим летом Ридли Скотт начал работу над продолжением знаковой исторической драмы «Гладиатор». Главные роли в сиквеле исполнят Пол Мескал («Нормальные люди»), Педро Паскаль («Одни из нас»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и другие. Сможет ли лента повторить успех оригинала, узнаем только через год.

Напомним, что историю Максимуса, военачальника Великой Римской империи, отметили не только в категории «Лучший фильм», но и еще в четырех номинациях, в том числе — «Лучшая мужская роль» (Рассел Кроу). Среди других наград — два «Золотых глобуса» и пять премий Британской академии.

Отступники

Год: 2006.

Страна: США, Гонконг.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5 (84-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Отступники»

В это сложно поверить, но у Мартина Скорсезе лишь один «Оскар» за режиссуру, а получил он его благодаря криминальной драме «Отступники». Картина также одержала победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».

Джек Николсон, сыгравший босса мафии Фрэнка Костелло, получил премию канала MTV в категории «Лучший злодей». Несколько престижных номинаций заработали Леонардо ДиКаприо (ему досталась роль Билли Костигана, внедрившегося в банду Костелло) и Марк Уолберг (сержант полиции Дигнам, который отправил Костигана работать под прикрытием).

Игры разума

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Рон Ховард.

В главных ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Пол Беттани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5 (134-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Игры разума»

И снова Рассел Кроу! На сей раз актер засветился в биографической драме «Игры разума», в основу которой легла история американского математика и лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Форбса Нэша, который не бросил науку даже на фоне лечения от параноидальной шизофрении.

Лента принесла заветные статуэтки режиссеру Рону Ховарду и актрисе Дженнифер Коннелли, сыгравшей супругу Нэша. Кино также отметили в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». Расселу Кроу достались «Золотой глобус», премия Гильдии актеров и BAFTA, а вот на «Оскаре» его обошел Дензел Вашингтон.

Зеленая книга

Год: 2018.

Страна: США, Китай.

Режиссер: Питер Фаррелли.

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 (36-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Зеленая книга»

В середине прошлого века, когда в некоторых американских штатах еще была узаконена расовая сегрегация, «Зеленой книгой» назывался специальный путеводитель, которым небелые путешественники пользовались, чтобы найти заправку или ночлег. Один из таких экземпляров и получает главный герой одноименной ленты — вышибала Тони Болтун, которому предстоит стать водителем темнокожего пианиста Дона Ширли на время его турне по югу США.

История необычной дружбы, открывшей Тони глаза на расовую дискриминацию, получила три «Оскара» (в частности — в категории «Лучший фильм»), три «Золотых глобуса», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Малышка на миллион

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Клинт Иствуд.

В главных ролях: Клинт Иствуд, Хилари Суэнк, Морган Фриман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 (132-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Малышка на миллион»

Спортивная драма «Малышка на миллион» повествует о талантливом тренере по боксу Фрэнке Данне, который берется сделать чемпионку из 31-летней официантки Мэгги Фицджеральд. Наставника сыграл постановщик картины Клинт Иствуд, а спортсменку — Хилари Суэнк. На тот момент у актрисы уже был один «Оскар» за биографическую драму «Парни не плачут», а роль Мэгги принесла ей вторую статуэтку.

«Оскаром» также отметили Клинта Иствуда («Лучший режиссер») и Моргана Фримана («Лучшая мужская роль второго плана»). Кроме того, помимо уже привычных «Золотого глобуса» и премии Гильдии актеров, в активе ленты имеется французский «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Король говорит!

Год: 2010.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Том Хупер.

В главных ролях: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 (200-е место в топ-250).

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Король говорит!»

За исполнение роли герцога Йоркского, ставшего впоследствии королем Георгом VI, Колин Ферт получил целую россыпь наград, в том числе — «Оскар». Картину о борьбе будущего монарха с нервным заиканием отметили заветной статуэткой в категории «Лучший фильм», оставив позади «Начало» Кристофера Нолана, «Социальную сеть» Дэвида Финчера, «127 часов» Дэнни Бойла, «Черного лебедя» Даррена Аронофски и другие хиты.

В копилке байопика также испанская премия «Гойя» («Лучший европейский фильм») и две отечественные кинонаграды — «Золотой орел» («Лучший зарубежный фильм в российском прокате») и «Жорж» («Лучшая зарубежная драма»).

Артист

Год: 2011.

Страна: Франция, Бельгия.

Режиссер: Мишель Хазанавичус.

В главных ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Артист»

Черно-белая мелодрама, стилизованная под классическое немое кино, переносит зрителей в Голливуд 1920-х годов. Главный герой — популярный актер Джордж Валентайн — не верит в успех звукового кинематографа, однако прогресс в индустрии неминуем. Роль консервативной звезды принесла Жану Дюжардену не только «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров, но и приз Каннского кинофестиваля.

У себя на родине «Артист» завоевал шесть премий «Сезар», в России ему достался «Золотой орел» («Лучший зарубежный фильм в российском прокате»), а в Испании — «Гойя» («Лучший европейский фильм»). На а в основной категории на «Оскаре» он обошел «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Боевого коня» Стивена Спилберга, «Хранителя времени» Мартина Скорсезе и других достойных претендентов.

Паразиты

Год: 2019.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Пон Джун-хо.

В главных ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Паразиты»

Одним из главных кинохитов последних лет по праву считается южнокорейская черная комедия с элементами триллера «Паразиты». История семьи бедняков, обманом получившей работу в доме богачей, дебютировала в Каннах, где получила главный приз фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Впоследствии лента заработала четыре «Оскара» и стала первым неанглоязычным проектом, победившим в категории «Лучший фильм»: она обошла «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Маленьких женщин» Греты Гервиг, «Джокера» Тодда Филлипса и других.

Также в активе картины имеются «Золотой глобус», «Сатурн», «Сезар», BAFTA, премия Гильдии актеров, четыре награды Азиатской киноакадемии и еще ряд престижных наград.

CODA: Ребенок глухих родителей

Год: 2020.

Страна: Франция, Канада, США.

Режиссер: Шан Хейдер.

В главных ролях: Эмилия Джонс, Эухенио Дербес, Фердия Уолш-Пило, Трой Коцур.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей»

Американский ремейк французского драмеди «Голос семьи Белье», рассказывает историю 17-летней Руби: девушка, являясь единственным слышащим членом семьи, помогает глухим родителям и брату с их рыболовным бизнесом, однако больше всего на свете мечтает петь.

В категории «Лучший фильм» картина оставила позади «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга, «Дюну» Дени Вильнева, «Аллею кошмаров» Гильермо дель Торо и других. Также стоит отметить, что Трой Коцур стал первым глухим актером, победившим в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Кроме того, лента завоевала Гран-при и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино «Сандэнс».

Фото Кадр из фильма «Чикаго»

Остальные победители в категории «Лучший фильм»