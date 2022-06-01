Вегетарианская диета: влияние на организм

Все о вегетарианской диете.

Уже давно обрела популярность вегетарианская диета для похудения. Такой принцип питания не только поможет избавиться от лишних килограммов, но и оздоровит организм и улучшит общее состояние здоровья. В результате человек будет энергичным и полным сил, с хорошим настроением и повышенной умственной активностью. Расскажем, кому противопоказана данная диета, основные принципы питания и меню на целую неделю.

Вегетарианская диета — система потребления пищи, которая исключает прием мясных и рыбных продуктов на определенный промежуток времени, а также характеризуется разнообразием и неоднородностью диетических предпочтений.

Антропологи и ученые много спорят о важности мяса в эволюции человека. С помощью науки доказали, что мозг стал таким только благодаря употреблению мяса. Это связано с тем, что мозг человека потребляет 20% всех ежедневных калорий, несмотря на то что он занимает только 2% от веса нашего тела.

Пока рацион наших предков состоял в основном из мяса, современные люди все чаще отказываются от его употребления. Специалисты подсчитали, что сейчас примерно 375 млн людей являются вегетарианцами. К слову, в Индии питаются без мяса с VI века до н. э.

Виды вегетарианской диеты

Диета подразумевает под собой разные степени сложности:

ово-лакто-вегетарианство — питание без мяса и рыбы, разрешается есть яйца и молочные продукты;

ово-вегетарианство — питание без мяса, рыбы и молочной продукции, разрешается есть только яйца;

лакто-вегетарианство — питание без мяса, рыбы и яиц, разрешается есть только молочные продукты.

Для особо смелых можно отказаться еще и от меда с желатином.

Тарелка вегана. vegan.ee

Что разрешается есть?

Многие ошибочно думают, что при вегетарианском питании рацион очень бедный. На самом деле есть большой ряд разрешенных продуктов:

свежие, вареные, запеченные, тушеные или приготовленные на пару и гриле овощи;

фрукты (кроме бананов);

сухофрукты и орехи;

ягоды (кроме винограда);

супы из овощей;

салаты из овощей и фруктов;

бобовые культуры;

крупы;

тофу;

грибы;

растительное масло;

хлеб с отрубями или цельнозерновой.

Из напитков лучше отдать предпочтение чистой воде, травяным чаям, свежевыжатым овощным и фруктовым сокам.

Принципы вегетарианской диеты

Данный вид питания включает в себя ряд обязательных правил, которые нельзя забывать. Недостаточно отказаться только от мяса, рыбы и производных от них продуктов.

калорийность съедаемой еды должна быть около 1200-1500 ккал в сутки;

отказаться от майонеза, других соусов, фастфуда, хлебобулочных изделий и сладкого;

соблюдать дробное питание около 5-6 раз в день небольшими порциями;

порция не должны быть больше 500 граммов;

не употреблять еду перед сном, лучше за 4 часа отказаться от приемов пищи;

сократить потребление соли (можно заменить соком лимона);

соблюдать водный баланс;

отказаться от курения и алкоголя;

увеличить физическую активность;

отказаться от соленого, жареного, кислого и маринованного.

Если вы выбрали строгий вариант диеты, обратитесь к врачу или специалисту, который подберет для вас поливитамины.

Вегетарианскую диету лучше соблюдать летом или осенью. Также важно помнить, что входить и выходить из нового питания необходимо постепенно. В противном случае организм испытает сильнейшим стресс, как итог — нарушение пищеварения и набор веса. За неделю до диеты уменьшайте порции мяса и, наоборот, в конце диеты за 10 дней начинайте вводить маленькие порции мясных продуктов в рацион.

Противопоказания

Специалисты общества питания в Германии сделали заявление, что не рекомендуется отказываться от мяса и мясных продуктов детям, беременным или кормящим женщинам, а также подросткам. Так, например, в Бельгии, если родители делают из своих детей вегетарианцев насильно, предусмотрено уголовное наказание, и можно даже сесть в тюрьму.

Медики советуют отказаться от такой диеты пожилым людям, тем, у кого ослаблен иммунитет, страдающим хроническими заболеваниями или перенесшим операцию либо болезнь.

Польза от вегетарианской диеты

Вегетарианская диета оказывает благотворное влияние на состав кишечной микробиоты из-за положительных свойств пищевых волокон — неперевариваемых углеводов, полифенолов и клетчатки, которые входят в состав продуктов растительного происхождения. Уменьшается нагрузка на желудочно-кишечный тракт.

Такое питание поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. У тех, кто следует данной диете, отмечается высокий уровень соотношения Bacteroidetes/Firmicutes (низкий показатель есть у людей с ожирением, дислипидемией).

Еще снижается уровень триметиламин-N-оксида (ТМАО), при высоком уровне увеличивается риск развития атеросклероза.

Вегетарианство. Фото Global Look Press

Происходит очищение кровеносных сосудов, в результате нормализуется артериальное давление, сахар в крови (важно для больных диабетом). Снижается уровень холестерина.

Отмечается, что увеличивается работоспособность и умственная деятельность. Появляется здоровый цвет кожи, замедляется процесс старения. Увеличивается энергетический запас организма. И даже повышается продолжительность жизни.

Улучшается состояние всех органов человека из-за того, что происходит активация восстановительных процессов, выводятся из организма вредные токсины, шлаки, продукты переработки и ускоряется метаболизм. Происходит снижение количества фосфора в крови и моче (положительный эффект для людей с проблемными почками). Снижает риск образования камней и песка в почках, а также возникновения дивертикулита.

Растительная еда содержит минимальное количество калорий и жиров, именно поэтому разрешено есть ее в больших количествах. На такой диете можно скинуть около 4 кг за 2 недели.

Минусы вегетарианской диеты

Белки в растительной еде усваиваются хуже, чем белки в мясе. Из-за этого нужно увеличить количество овощей и фруктов в два раза по сравнению с мясом в обычной жизни.

Медицина утверждает, что организм без еды животного происхождения ослабляет иммунную систему, могут начаться частные простудные заболевания.

В овощах и фруктах нет витамина В12, минимальное количество остальных витаминов группы В и некоторых аминокислот.

Без употребления кисломолочной продукции плохо работает процесс кроветворения и понижается функциональность нервной системы.

Что необходимо человеку при питании. goodcaviar.ru

Отказ от животного белка вызывает дефицит цинка и железа, от молока и яиц — кальция и белка.

У вегетарианцев зачастую развивается гастрит, так как растительные продукты агрессивно воздействуют на кислоту слизистой желудка. В первые дни диеты от избытка клетчатки образуется вздутие живота.

Меню на 7 дней

Понедельник

Завтрак: гречневая каша на воде (130 г).

Обед: соевый суп (1 порция), салат (120 г) и отрубной хлеб (1 ломтик).

Ужин: рис (130 г), запеченные баклажаны (120 г).

Вторник

Завтрак: рисовая каша (150 г), сыр и яйцо (1 шт.).

Обед: овощной салат, заправленный оливковым маслом и соком лимона (150 г).

Ужин: запеченный картофель с кабачками (200 г), ржаной хлеб (1 ломтик).

Среда

Завтрак: булгур (150 г), фруктовый салат из яблока и груши с йогуртом (120 г).

Обед: овощной бульон (1 порция), свежие овощи (150 г), апельсин (1 шт.), зерновой хлеб (2 ломтика).

Ужин: овощное рагу с грибами (150 г).

Четверг

Завтрак: бутерброд с зерновым хлебом, яйцом, огурцом и зеленью, кефир (1 стакан).

Обед: тушеная фасоль (200 г), фрукты (100 г).

Ужин: отварной картофель (200 г), салат из стручковой фасоли и томатов (150 г).

Пятница

Завтрак: овсянка на воде (200 г), апельсин (1 шт.) и йогурт (1 стакан).

Обед: суп-пюре из чечевицы (1 тарелка), салат из капусты и моркови (200 г), киви (2 шт.).

Ужин: овощная икра (250 г).

Суббота

Завтрак: творог с ягодами и йогуртом (150 г).

Обед: овощные щи (1 порция), винегрет (150 г), яблоко (2 шт.).

Ужин: тушеная капуста с грибами (200 г), хлебцы (2 шт.), кефир (1 стакан).

Воскресенье

Завтрак: запеканка из риса и брокколи (150 г), свежевыжатый сок (1 стакан).

Обед: мисо-суп (1 тарелка), ржаной хлеб (2 ломтика), овощной салат (150 г).

Ужин: овощи на гриле (200 г), ассорти из огурца, помидора, перца, моркови и маслин (150 г), груша (1 штука).

Важно отметить, что на вегетарианской диете можно сидеть не более одного месяца. Рекомендуется делать месячные перерывы, так как организм должен восстанавливать недостаток полезных веществ.