5 завирусившихся «звездных» диет. Их придерживались Деми Мур, Анджелина Джоли, Наталья Водянова и другие

Иногда подражать знаменитостям может быть опасно.

Кажется, что многие знаменитости выглядят безупречно. Многие из них охотно рассказывают о своих секретах красоты, в том числе о диетах. Стоит ли им следовать, рассказали нутрициологи Ульяна Беликова и Алена Денисова.

Сыроедение

Такого питания придерживаются многие селебрити, в том числе Деми Мур, Анджелина Джоли, Сати Казанова.

Фото Global Look Press

В чем суть: разрешены только термически необработанные продукты. Есть их надо сырыми или разогретыми не более чем до 40 градусов. Можно не думать, что готовить на ужин, но и на большое разнообразие блюд рассчитывать не придется.

Плюсы такого питания:

отсутствие продуктов с консервантами, красителями и другими добавками;

запрет наиболее вредной и калорийной пищи: копченостей, колбас, фастфуда, мучного, сладкого, жареного;

снижение веса за счет вынужденного ограничения калорий.

Однако подойдет такой тип питания далеко не всем. И в целом, с сыроедением стоит быть крайне осторожными.

Минусы сыроедения:

в организм не поступают белки и жиры животного происхождения, что приводит к дефициту витаминов группы B;

скудный по калориям рацион приводит к чувству постоянной усталости, быстрой утомляемости, головным болям.

Стоит подумать и том, что в холодное время года, чтобы не мерзнуть, придется употреблять больше продуктов. Это невыгодно экономически, а также может свести на нет все усилия по похудению. К примеру, если перейти на семечки, можно прибавить в весе.

Фрукты, привезенные из-за границы, химически обработаны. Поэтому пользы в их употреблении мало даже без перехода на сыроедение.

Веганская диета

Натали Портман и Джаред Лето, пожалуй, самые знаменитые из веганов. Портман — тот самый агрессивный веган из мемов, который за этичное отношение к животным. Джаред Лето перешел на веганскую пищу из практических соображений — чтобы хорошо выглядеть. При этом он не скрывает, что порой позволяет себе питаться иначе.

Фото Global Look Press

В чем суть: необходимо полностью исключить любые продукты животного происхождения. То есть мясо, рыбу, морепродукты, молоко и его производные, яйца, желатин и мед. Подразумевается, что в ежедневном меню перечисленных продуктов не должно быть даже в гомеопатических дозах.

В отличие от сыроедения веганский тип питания допускает кулинарную обработку продуктов. Поэтому продукты, разрешенные веганам: овощи, бобовые, злаки, грибы, фрукты, — можно готовить. Это позволяет есть произведенные из сои растительные аналоги сыра, творога и даже мяса.

Плюсы веганского типа питания:

получение необходимых организму витаминов и микроэлементов за счет увеличения овощей и фруктов в рационе;

снижение количества насыщенных жиров и уровня глюкозы в организме.

Минусы:

сложность составления меню, оптимального по калорийности, белкам, жирам и углеводам (КБЖУ);

необходимость принимать витамин B12 и препараты железа, чтобы не допустить головокружения, слабости, онемения конечностей.

Как и в случае с сыроедением, есть риск «перебрать» количество калорий, поскольку картошка фри — вполне веганский продукт.

В любом случае только смена типа питания не поможет похудеть. У знаменитостей переход к веганству или вегетарианству почти всегда связан с любовью к йоге и медитациям.

Безглютеновая диета

Этот тип питания выбрали Кейт Бланшет, Виктория Дайнеко и многие другие звезды.

Фото Global Look Press

В чем суть: запрещаются любые продукты, имеющие в составе глютен — белок, который содержится в пшенице, ржи, ячмене. То есть нельзя есть мучные изделия (если только они не из альтернативной муки), макароны, манную, перловую и ячневую крупу, пить ячменный кофе и пиво. Можно: кукурузу, овес, рис, киноа, гречку и их производные.

Плюсы безглютеновой диеты:

снижение углеводной нагрузки и потеря лишнего веса за счет исключения изделий из муки;

улучшение всасывания полезных микроэлементов;

исчезновение вздутия и чувства тяжести в животе.

Минусы:

сложность составления полноценного меню;

обеднение рациона из-за отказа от большого количества питательных продуктов.

Количество людей с целиакией не превышает 1% населения. Популярность продуктов без глютена — это маркетинговая уловка.

«Пульсирующая» диета

Ее придерживается Наталья Водянова.

Фото Global Look Press

В чем суть: калорийность пищи, потребляемой в течение дня, снижается от завтрака к ужину. Всего в день можно употребить не более 1200 ккал. На завтрак, то есть до 10.00, можно есть абсолютно любые продукты, но их общая калорийность не должна превышать 1000 ккал. Обед должен быть гораздо более легким, ужин — почти невесомым.

Плюсы пульсирующей диеты:

возможность скинуть 2-3 кг за несколько дней;

разгрузка пищеварительной системы.

Минусы:

быстрое возвращение килограммов;

ухудшение самочувствия из-за недостатка витаминов и минералов.

уменьшение мышечной массы, дряблость и рыхлость тела;

снижение работоспособности.

Диета с контролем инсулина

Поклонница этой диеты — Кристина Агилера.

В чем суть: принимать пищу можно каждые три-четыре часа, в промежутках пить воду без газа, травяные чаи или черный кофе. В рационе присутствуют сложные углеводы, белок, овощи, зелень, допускаются простые углеводы. Они распределяются в таких пропорциях: 1/3 — белок, 1/3 — сложные углеводы и некрахмалистые овощи, 1/3 — быстрые углеводы и фрукты.

Фото Global Look Press

В этом случае речь идет не столько о диете, сколько о правильном питании вообще.

Важно помнить, что никакую диету, будь она даже сбалансированной и здоровой, нельзя копировать. Режим питания должен учитывать образ жизни, состояние здоровья и другие особенности. Поэтому желательно подбирать себе диету вместе со специалистом.

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