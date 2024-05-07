Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
«Полумарафон здоровья» стартует уже совсем скоро
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

«Полумарафон здоровья» стартует уже совсем скоро

Мария Маковей
Автор
Полумарафон здоровье.
Фото Orbon Alija/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

18 мая в рамках проекта «Кузница здоровья с доктором Шишониным» состоится «Полумарафон здоровья». Маршрут прогулки пройдет через восемь живописных и благоустроенных районов Юго-Западного округа Москвы. Начало в 10.00.

Спортивное мероприятие преследует несколько целей:

  • освещение проблемы развития хронических неинфекционных заболеваний, борьба с гиподинамией и ответственности за собственное здоровье;

  • увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и более;

  • снижение заболеваемости хроническими заболеваниями населения среднего и старшего возраста;

  • увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

  • увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

«На самом деле процессы старения обратимы. Равно как излечимы и многие «неизлечимые болезни», когда организм человека погружается в те условия, где включаются естественные режимы функционирования, которые и приводят к излечению. Количество молодости, оставшееся в организме, я напрямую соизмеряю с количеством здоровья. И считаю, что самое физиологичное, самое привычное для тела упражнение — это ходьба», — отметил кандидат медицинских наук, основатель проекта Александр Шишонин.

Кроме заряда положительных эмоций, участников прогулки ждут лекции, развлекательная программа, мастер-классы, а также памятные призы.

Зарегистрироваться на «Полумарафон здоровья доктора Шишонина» можно по ссылке.

Развлечения
0
Новости холдинга
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы

Придумай мем

Последние новости
11:30
Психолог объяснил, как формируется позиция жертвы
6 мая 17:45
На концерте в рамках Казанского марафона выступят «Отпетые мошенники»
4 мая 20:15
Психолог рассказала, какие эмоции мешают похудеть
4 мая 14:45
Тревел-блогер рассказал, где посмотреть на сафари в Замбии
3 мая 15:30
В Калужской области пройдет Фестиваль внутренней и внешней гармонии М.И.Р.