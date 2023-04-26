Как и где хранить овощи и фрукты, чтобы продлить их свежесть

В последнее время набирает популярность движение Zero Waste, главная цель которого — максимальное сокращение отходов. А чтобы не выкидывать продукты зря, надо знать, как их хранить. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной разбираем основные правила хранения овощей и фруктов.

Какие овощи и фрукты лучше хранить в холодильнике

При хранении в холодильнике свои полезные свойства и свежесть лучше сохранят эти продукты:

шпинат;

брокколи;

морковь;

огурцы;

салат;

сельдерей;

цукини;

капуста

перец;

травы (за исключением базилика).

Istockphoto/fotostorm

Какие овощи и фрукты лучше хранить при комнатной температуре

А эти продукты, напротив, лучше сохранят свои качества при комнатной температуре:

спаржа;

брюссельская капуста;

базилик;

зеленая фасоль;

помидоры;

цитрусовые;

бананы;

авокадо (неспелый).

Istockphoto/Jun Zhang

Кроме того, в сухом прохладном месте лучше оставить для хранения чеснок и лук, картофель, батат, лук и тыкву.

Желательно отдельно хранить томаты, картофель и перцы, чтобы они не смогли повлиять на вкус близлежащих овощей. Рядом с томатами морковь может стать горькой, а картофель возле перцев быстро прорастет.

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