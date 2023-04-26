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Сегодня, 21:00

Как и где хранить овощи и фрукты, чтобы продлить их свежесть

Анастасия Серебренникова
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Девушка у корзины с фруктами.
Фото istockphoto.com

В последнее время набирает популярность движение Zero Waste, главная цель которого — максимальное сокращение отходов. А чтобы не выкидывать продукты зря, надо знать, как их хранить. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной разбираем основные правила хранения овощей и фруктов.

Какие овощи и фрукты лучше хранить в холодильнике

При хранении в холодильнике свои полезные свойства и свежесть лучше сохранят эти продукты:

  • шпинат;

  • брокколи;

  • морковь;

  • огурцы;

  • салат;

  • сельдерей;

  • цукини;

  • капуста

  • перец;

  • травы (за исключением базилика).

Девушка у холодильника
Istockphoto/fotostorm

Какие овощи и фрукты лучше хранить при комнатной температуре

А эти продукты, напротив, лучше сохранят свои качества при комнатной температуре:

  • спаржа;

  • брюссельская капуста;

  • базилик;

  • зеленая фасоль;

  • помидоры;

  • цитрусовые;

  • бананы;

  • авокадо (неспелый).

Бананы на столе
Istockphoto/Jun Zhang

Кроме того, в сухом прохладном месте лучше оставить для хранения чеснок и лук, картофель, батат, лук и тыкву.

Овощи желательно хранить отдельно от фруктов из-за того, что яблоки, груши, бананы и абрикосы способны выделять газ этилен, ускоряющий созревание и порчу близлежащих продуктов. С другой стороны, это свойство можно использовать для дозревания. Например, положить в один бумажный пакет неспелый авокадо и банан.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Желательно отдельно хранить томаты, картофель и перцы, чтобы они не смогли повлиять на вкус близлежащих овощей. Рядом с томатами морковь может стать горькой, а картофель возле перцев быстро прорастет.

Корнеплоды перед размещением на хранение нужно очищать мягкой щеткой от земли и срезать ботву, оставляя хвостик длиной 2,5 см, чтобы овощ быстро не высох.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Овощи гриль сохраняют полезные свойства. Как правильно готовить овощи на мангале?

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Советы и рекомендации
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