Как и где хранить овощи и фрукты, чтобы продлить их свежесть
В последнее время набирает популярность движение Zero Waste, главная цель которого — максимальное сокращение отходов. А чтобы не выкидывать продукты зря, надо знать, как их хранить. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной разбираем основные правила хранения овощей и фруктов.
Какие овощи и фрукты лучше хранить в холодильнике
При хранении в холодильнике свои полезные свойства и свежесть лучше сохранят эти продукты:
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шпинат;
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брокколи;
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морковь;
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огурцы;
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салат;
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сельдерей;
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цукини;
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капуста
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перец;
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травы (за исключением базилика).
Какие овощи и фрукты лучше хранить при комнатной температуре
А эти продукты, напротив, лучше сохранят свои качества при комнатной температуре:
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спаржа;
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брюссельская капуста;
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базилик;
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зеленая фасоль;
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помидоры;
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цитрусовые;
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бананы;
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авокадо (неспелый).
Кроме того, в сухом прохладном месте лучше оставить для хранения чеснок и лук, картофель, батат, лук и тыкву.
Овощи желательно хранить отдельно от фруктов из-за того, что яблоки, груши, бананы и абрикосы способны выделять газ этилен, ускоряющий созревание и порчу близлежащих продуктов. С другой стороны, это свойство можно использовать для дозревания. Например, положить в один бумажный пакет неспелый авокадо и банан.
Желательно отдельно хранить томаты, картофель и перцы, чтобы они не смогли повлиять на вкус близлежащих овощей. Рядом с томатами морковь может стать горькой, а картофель возле перцев быстро прорастет.
Корнеплоды перед размещением на хранение нужно очищать мягкой щеткой от земли и срезать ботву, оставляя хвостик длиной 2,5 см, чтобы овощ быстро не высох.
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