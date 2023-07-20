Как заинтересовать ребенка без мультфильмов: 6 идей на любой вкус

Лето, каникулы, беззаботное детство — чудесное время для детей, и хорошо, если родителям повезло иметь бодрых бабушек и дедушек или удалось организовать поездку в лагерь. Если нет, на помощь придут совместные занятия, которые помогут занять ребенка на пару благословенных часов.

Развлекательные игры и активности

Дома или на улице, с друзьями или в одиночку, с подручными материалами или вообще без инвентаря — у каждого родителя должен быть припасен арсенал активностей на любой вкус.

Викторины и головоломки

Тот случай, когда интересно будет не только ребенку, но и вам. Особенно если не знать ответ заранее и пытаться разгадывать на равных.

Импровизационные театральные игры

Поставьте в домашнем театре любимое произведение или создайте собственную пьесу.

Ролевые игры и конструирование

Воссоздать костюмы из любимого фильма, книги или игры ребенка — легко. Чаще всего достаточно аксессуаров: волшебных палочек, мантий и фантазийного грима.

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Художественные занятия и творчество

Способ не только устроить досуг ребенка, но и ненавязчиво раскрыть в процессе скрытые таланты. Рисование, лепка, аппликации или коллажи — подойдет любой вариант, где фантазия обретает материальную форму.

Рисование и раскрашивание

В дело пойдет все: карандаши, акварель и гуашь. Для масштабных работ — мелки и асфальт, для дома — бумага и картон. Даже если сюжет картин будет мало отличаться от Пикассо или Луиса Уильяма Уэйна на склоне лет, обязательно оставьте рисунки на память. Лет через десять это будет отличным поводом для ностальгии и доброго смеха.

Изготовление поделок из разных материалов

Об этом виде досуга стоит подумать заранее, чтобы обеспечить разнообразие материалов. В ближайшем парке соберите шишки, красивые веточки, мох, резные листочки и бутоны цветов, очистите и засушите. Чтобы сохранить объем, используйте баночку с манкой, поставьте ее в сухое теплое место, а через пару недель создавайте поделки вместе со своим непоседой.

Использование глины и пластилина для создания фигурок

Лепка развивает мелкую моторику, снижает тревожность и помогает сфокусировать внимание. Если пластилина не оказалось, приготовьте соленое тесто — масса такая же пластичная, к тому же готовую фигурку можно раскрасить.

Чтение и истории

Вариант для тихого вечера в кругу семьи, в котором найдется роль для каждого. К тому же это знакомство с культурой через сказки и образы, возможность ненавязчиво поговорить о добре и зле, мотивации персонажей и символизме.

Фото Freepik/prostooleh

Волшебные сказки и классические рассказы

Переносимся в дивный мир с говорящими животными, скатертью-самобранкой и клубками, которые обязательно укажут верный путь. Для пущего веселья можно делать глоток какао каждый раз, когда сказочный герой купается в чане с кипятком или перекладывает ответственность на других.

Совместное чтение

Чтобы заинтересовать детей чтением, добавьте элемент игры. Например, читайте по ролям вслух, стараясь подражать персонажу, или придумывайте альтернативную концовку.

Создание историй и написание собственных книг

Если народные сказки кажутся жестокими, придумайте собственную историю, где главным героем станет ребенок. Не забудьте записать результат совместного творчества — может, однажды книга станет бестселлером.

Природа и научные эксперименты

Занятия на свежем воздухе не только познавательны, но и стимулируют лишний раз выйти из дома и подвигаться. Кроме привычных игр на детской площадке на помощь придут созерцательные практики и узнавание окружающего мира.

Исследование растений и насекомых

Сможете определить дерево в парке по упавшему листочку, шишке или семечку? Знакомство с растительным миром превращается в увлекательный квест, если подойти к занятиям с идеей. А насекомых лучше искать у бабушки в саду — по разнообразию он может соперничать с маленьким ботаническим садом.

Эксперименты с водой и химическими реакциями

Как минимум можно передать потомкам рецепт домашней газировки: лимонная кислота, сода и вода найдутся в каждом доме. А еще — сделать разноцветный лед из соков или с натуральными красителями в силиконовых формочках.

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Наблюдение за звездами и астрономическими явлениями

Способ снова романтизировать покорение космоса и вспомнить, как когда-то все мальчишки мечтали стать космонавтами. Для начала можно обойтись без телескопа и дождаться безоблачной ночи: Большую Медведицу и Полярную звезду удастся увидеть и так. Если у ребенка возникнет интерес, любительский телескоп станет отличным подарком на ближайший праздник.

Спорт и активные игры

Прививаем любовь к активностям с детства: осанка школьника скажет «спасибо», а сам ребенок поблагодарит за новых друзей из секций.

Уличные игры

Дружно вспоминаем, как с помощью простейших приспособлений провести один-два веселых часа. Тут и прыжки через скакалку, которые можно дополнить трюками, и метание мяча на дальность.

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Велосипедные прогулки и катание на роликах

Здесь не только кардионагрузка, польза для развития мышц и координации, но и приятный способ исследовать окрестности с ветерком. Тем более что инвентарь можно не покупать, а взять в аренду в ближайшем парке.

Спортивные секции и тренировки

Лучшее решение — взять пробные тренировки: восточные единоборства, большой теннис или верховая езда. Так получится попробовать разные направления и выбрать то, что по душе, до покупки абонемента.

Кулинарные эксперименты

Не все кулинарные шоу сравнятся с гастрономическими экспериментами, которые можно провернуть дома или на отдыхе. Например, можно готовить национальные блюда разных народов мира или научиться делать полезные десерты.

Приготовление простых и вкусных блюд

Что может быть лучше, чем домашняя пицца? Только домашняя пицца, в приготовлении которой поучаствовала вся семья. Чтобы упростить задачу, возьмите готовое тесто, а начинку доверьте раскладывать ребенку.

Украшение и оформление десертов

Идея, особенно актуальная к праздникам, — например, роспись имбирных пряников в новогодние каникулы или украшение капкейков глазурью и разноцветной посыпкой.

Фото Freepik/prostooleh

Организация пикников и готовка на свежем воздухе

Сложно сказать, для кого это большее развлечение и долгожданный досуг — для юных кулинаров или их родителей. Главное — не забудьте средства от насекомых, плед и хорошее настроение.

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