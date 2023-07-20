Как заинтересовать ребенка без мультфильмов: 6 идей на любой вкус
Лето, каникулы, беззаботное детство — чудесное время для детей, и хорошо, если родителям повезло иметь бодрых бабушек и дедушек или удалось организовать поездку в лагерь. Если нет, на помощь придут совместные занятия, которые помогут занять ребенка на пару благословенных часов.
Развлекательные игры и активности
Дома или на улице, с друзьями или в одиночку, с подручными материалами или вообще без инвентаря — у каждого родителя должен быть припасен арсенал активностей на любой вкус.
Викторины и головоломки
Тот случай, когда интересно будет не только ребенку, но и вам. Особенно если не знать ответ заранее и пытаться разгадывать на равных.
Викторины и головоломки помогают ребенку развить мышление, логику, аналитику и учат творческому подходу к сложным ситуациям, что очень поможет в процессе обучения.
Импровизационные театральные игры
Поставьте в домашнем театре любимое произведение или создайте собственную пьесу.
Импровизационные театральные игры помогают ребенку безопасным способом справиться со своими переживаниями. Особенно если игра происходит вместе с родителями, создается безопасное пространство, где вы можете увидеть, что на самом деле беспокоит вашего ребенка. Роли, которые он выбирает, и поведение его персонажа — это на самом деле про него самого. Театральные игры благотворно влияют на связь родителей и ребенка.
Ролевые игры и конструирование
Воссоздать костюмы из любимого фильма, книги или игры ребенка — легко. Чаще всего достаточно аксессуаров: волшебных палочек, мантий и фантазийного грима.
Художественные занятия и творчество
Способ не только устроить досуг ребенка, но и ненавязчиво раскрыть в процессе скрытые таланты. Рисование, лепка, аппликации или коллажи — подойдет любой вариант, где фантазия обретает материальную форму.
Художественные занятия сами по себе очень терапевтичные. Помимо того, что они имеют полезную практическую часть, также развивают воображение, мелкую моторику ребенка, его фантазию.
Творчество помогает снять психологическое напряжение, когда ребенок прорисовывает какие-то сюжеты, лепит из пластилина, делает поделки, раскрашивает. Так он выражает свои переживания. Совместные с родителями занятия — хорошая возможность сблизиться и создать теплые воспоминания.
Рисование и раскрашивание
В дело пойдет все: карандаши, акварель и гуашь. Для масштабных работ — мелки и асфальт, для дома — бумага и картон. Даже если сюжет картин будет мало отличаться от Пикассо или Луиса Уильяма Уэйна на склоне лет, обязательно оставьте рисунки на память. Лет через десять это будет отличным поводом для ностальгии и доброго смеха.
Изготовление поделок из разных материалов
Об этом виде досуга стоит подумать заранее, чтобы обеспечить разнообразие материалов. В ближайшем парке соберите шишки, красивые веточки, мох, резные листочки и бутоны цветов, очистите и засушите. Чтобы сохранить объем, используйте баночку с манкой, поставьте ее в сухое теплое место, а через пару недель создавайте поделки вместе со своим непоседой.
Изготовление поделок из разных материалов помогает развитию мелкой моторики и мышления у малышей, особенно тех, у кого есть проблемы с речью. Лучше использовать разные на ощупь материалы: камушки, бумагу, кусочки ткани, чтобы быстрее запустить речь.
Использование глины и пластилина для создания фигурок
Лепка развивает мелкую моторику, снижает тревожность и помогает сфокусировать внимание. Если пластилина не оказалось, приготовьте соленое тесто — масса такая же пластичная, к тому же готовую фигурку можно раскрасить.
Когда ребенок работает с какими-то пластичными материалами, тренируются и мышцы рук, и фантазия. Если малыш неразговорчивый, воплощение переживаний в материальной форме поможет ему справиться с переживаниями.
Чтение и истории
Вариант для тихого вечера в кругу семьи, в котором найдется роль для каждого. К тому же это знакомство с культурой через сказки и образы, возможность ненавязчиво поговорить о добре и зле, мотивации персонажей и символизме.
Волшебные сказки и классические рассказы
Переносимся в дивный мир с говорящими животными, скатертью-самобранкой и клубками, которые обязательно укажут верный путь. Для пущего веселья можно делать глоток какао каждый раз, когда сказочный герой купается в чане с кипятком или перекладывает ответственность на других.
Волшебные сказки — это вообще чудесная штука, которая помогает ребенку. Верить в чудо — очень ценный навык, который здорово возвращать себе и взрослым людям. Читая или слушая сказку, ребенок узнает, как персонаж справился с какой-то сложностью, сказка дает новые способы выхода из ситуации. А еще сказки можно придумывать вместе, это приятное и полезное занятие.
Совместное чтение
Чтобы заинтересовать детей чтением, добавьте элемент игры. Например, читайте по ролям вслух, стараясь подражать персонажу, или придумывайте альтернативную концовку.
Создание историй и написание собственных книг
Если народные сказки кажутся жестокими, придумайте собственную историю, где главным героем станет ребенок. Не забудьте записать результат совместного творчества — может, однажды книга станет бестселлером.
Природа и научные эксперименты
Занятия на свежем воздухе не только познавательны, но и стимулируют лишний раз выйти из дома и подвигаться. Кроме привычных игр на детской площадке на помощь придут созерцательные практики и узнавание окружающего мира.
Исследование растений и насекомых
Сможете определить дерево в парке по упавшему листочку, шишке или семечку? Знакомство с растительным миром превращается в увлекательный квест, если подойти к занятиям с идеей. А насекомых лучше искать у бабушки в саду — по разнообразию он может соперничать с маленьким ботаническим садом.
Исследование растений и насекомых помогает развить наблюдательность, тренировать концентрацию внимания, которая будет очень важна в учебе. Контакт с природой возвращает нас в так называемое психологами «здесь и сейчас», когда мы не торопимся, не суетимся.
Эксперименты с водой и химическими реакциями
Как минимум можно передать потомкам рецепт домашней газировки: лимонная кислота, сода и вода найдутся в каждом доме. А еще — сделать разноцветный лед из соков или с натуральными красителями в силиконовых формочках.
Наблюдение за звездами и астрономическими явлениями
Способ снова романтизировать покорение космоса и вспомнить, как когда-то все мальчишки мечтали стать космонавтами. Для начала можно обойтись без телескопа и дождаться безоблачной ночи: Большую Медведицу и Полярную звезду удастся увидеть и так. Если у ребенка возникнет интерес, любительский телескоп станет отличным подарком на ближайший праздник.
Спорт и активные игры
Прививаем любовь к активностям с детства: осанка школьника скажет «спасибо», а сам ребенок поблагодарит за новых друзей из секций.
Уличные игры
Дружно вспоминаем, как с помощью простейших приспособлений провести один-два веселых часа. Тут и прыжки через скакалку, которые можно дополнить трюками, и метание мяча на дальность.
Велосипедные прогулки и катание на роликах
Здесь не только кардионагрузка, польза для развития мышц и координации, но и приятный способ исследовать окрестности с ветерком. Тем более что инвентарь можно не покупать, а взять в аренду в ближайшем парке.
Спортивные секции и тренировки
Лучшее решение — взять пробные тренировки: восточные единоборства, большой теннис или верховая езда. Так получится попробовать разные направления и выбрать то, что по душе, до покупки абонемента.
Кулинарные эксперименты
Не все кулинарные шоу сравнятся с гастрономическими экспериментами, которые можно провернуть дома или на отдыхе. Например, можно готовить национальные блюда разных народов мира или научиться делать полезные десерты.
Приготовление простых и вкусных блюд
Что может быть лучше, чем домашняя пицца? Только домашняя пицца, в приготовлении которой поучаствовала вся семья. Чтобы упростить задачу, возьмите готовое тесто, а начинку доверьте раскладывать ребенку.
Украшение и оформление десертов
Идея, особенно актуальная к праздникам, — например, роспись имбирных пряников в новогодние каникулы или украшение капкейков глазурью и разноцветной посыпкой.
Организация пикников и готовка на свежем воздухе
Сложно сказать, для кого это большее развлечение и долгожданный досуг — для юных кулинаров или их родителей. Главное — не забудьте средства от насекомых, плед и хорошее настроение.
В неформальной обстановке вы оторваны от привычных бытовых забот, где ребенку нужно делать уроки, а родителям работать. Такие встречи здорово объединяют: ребенок видит, что его мама и папа — не всегда серьезные дяди и тети и тоже могут дурачиться. Так доверие ребенка к родителю увеличивается.
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