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Гастроэнтеролог назвала необычную причину одышки и аритмии
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Гастроэнтеролог назвала необычную причину одышки и аритмии

Мария Маковей
Автор
Девушка держится за сердце
Фото ozgurcankaya/istockphoto.com
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Гастроэнтеролог Елена Ежевская в беседе с порталом «Доктор Питер» заявила, что человек может испытывать аритмию или одышку из-за наличия глистов в организме. По ее словам, паразиты могут атаковать не только пищеварительную систему, но и другие органы, например сердце и легкие.

Кроме известных симптомов, таких как вздутие живота, тошнота и боль после еды или физических нагрузок, существуют и специфические признаки заражения гельминтами. К ним относятся внезапные аллергические реакции или неожиданные пристрастия к определенным продуктам, отметила доктор.

Помимо прочего, пациенты отмечают изменения в настроении: апатию, вспышки агрессии. Обратить внимание медик советует и на бесконтрольное желание есть сладости или высокоуглеводную пищу.

К еще одним симптомам Ежевская отнесла пожелтение кожи и боль в правом боку, что указывает на поражение печени паразитами.

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