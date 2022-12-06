Какие продукты полезны для желудка? 5 вариантов от нутрициолога

Большинство из них есть на кухне у каждого.

По данным Всемирной гастроэнтерологической организации, более 30 процентов населения планеты страдает от функциональных расстройств пищеварительного тракта. Гастроэнтерологи часто диагностируют гастрит, язву желудка или двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) как у взрослых, так и у детей.

Улучшить здоровье желудка помогут полноценное питание и пять продуктов, которые оказывают полезное воздействие на состояние и функционирование желудочно-кишечного тракта.

Мед манука

Пользу пищеварению и желудочно-кишечному тракту принесет даже одна столовая ложка меда в день. Исследования доказали, что он стимулирует выработку ферментов, помогает в лечении язвы желудка, вызванной бактерией хеликобактер пилори.

Мед с высшим показателем активности в MGO 400+ и UMF 20+ можно применять для лечения изжоги, гастрита, язвы желудка, синдрома раздраженного кишечника.

Напоминаем, не стоит заниматься самолечением. Если у вас есть проблемы с ЖКТ, проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать правильную схему лечения.

Брокколи

Сочный овощ богат растительным белком, клетчаткой, аминокислотами, минералами и витамином С. Брокколи помогает восстановить слизистую желудка благодаря содержанию S-метилметионина, который способствует заживлению язв и эрозий. Это витаминоподобное вещество необходимо для нормализации уровня и состояния соляной кислоты в желудке.

Растительная клетчатка капусты эффективно очищает кишечник, помогает справиться со вздутием, улучшает пищеварение.

У брокколи низкая калорийность — всего 34 ккал на 100 граммов, зато высокая пищевая ценность — овощ хорошо насыщает, поэтому идеально подходит для большинства диет и систем питаний.

Куриные яйца

Один из главных источников легкоусвояемого белка и аминокислот, необходимых для восстановления слизистой желудка и кишечника.

Куркума

Куркума нормализует пищеварение, оказывает противовоспалительное и желчегонное действие, устраняет дискомфорт и тяжесть в животе. Специя улучшает работу кишечника, нормализует обмен веществ, помогает устранить симптомы несварения и дисбактериоза.

Куркума помогает бороться с бактериями, вирусами и инфекциями и при этом не нарушает естественную микрофлору кишечника. Напитки с добавлением специи улучшают обмен веществ и нормализуют стул.

Кинза

Свежая и ароматная зелень — прекрасное средство от повышенного газообразования, тошноты, плохого аппетита, расстройства и пониженной кислотности желудка. В кинзе содержатся линалоол и борнеол — вещества, которые поддерживают работу системы пищеварения и печени.

Пряность стимулирует пищеварение, так как улучшает процесс производства ферментов и пищеварительных соков, которые участвуют в процессах расщепления пищи.

Регулярное употребление кинзы помогает избавиться от симптомов диспепсии (ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота).

Старайтесь питаться полезно и разнообразно, исключите пищевой мусор из рациона, пейте достаточно воды. Употребляйте рекомендованные продукты для поддержания здоровья желудка, чтобы пищеварение работало как часы и не портило настроения болью и несварением.