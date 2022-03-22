Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки

Даже в непростое время можно найти хорошую работу, поэтому не позволяйте панике себя напугать. Пусть временные сложности вас не останавливают: поиск работы всегда был процессом длительным, а в тяжелые времена — особенно.

С чего начать поиск работы?

Составьте список тех компаний, в которых вам бы хотелось работать. Расположите выбранные вами организации в порядке от менее привлекательной к более желанной.

Поиск работы — это своего рода навык ведения переговоров и публичных выступлений. Чем больше в вас развиты качества, необходимые для успешного диалога, тем больше шансов для трудоустройства.

Начав проходить собеседования в разных организациях, вы постепенно получите необходимый опыт для самопрезентации. Вероятность занять заветную должность в компании мечты, которая в конце вашего списка, увеличивается.

Где искать работу

Перед началом поиска работы следует проанализировать все возможные ресурсы, которые вам могут в этом помочь.

Сайты поиска работы

Заполнив резюме на работных сайтах, вы можете просматривать интересующие вас вакансии и оставлять отклик на них. Также там есть возможность отправить сопроводительное письмо, где можно донести до потенциального работодателя дополнительные сведения о себе.

Знакомства

Коммуникации — один из наиболее важных и в то же время простых инструментов поиска нужной информации. Знакомые и друзья, знающие, что вы находитесь в поиске работы, могут вас порекомендовать своему работодателю.

СМИ, газеты, журналы

Некоторые по старинке размещают объявления в печатных СМИ. Чаще этот способ подходит для тех, кто ищет подработку или работу, не требующую специального образования. Мастера на все руки могут разместить объявления в разделе услуг. Обращаться в СМИ следует в качестве дополнительного источника поиска, так как выпуски быстро устаревают и предложения могут быть уже неактуальны. Также не лишним будет ваше обращение в интернет-издание, которое читает большая аудитория.

Размещение объявления в газете. Фото Global Look Press

Кадровые агентства

В агентстве по подбору персонала вам помогут составить резюме и подобрать подходящие вакансии. Весь функционал по поиску работы они берут на себя и заинтересованы в вашем трудоустройстве. При этом услуги агентства не бесплатны.

Социальные сети

В социальных сетях нередко заводят нужные знакомства, публикуют резюме и находят работу. Для этого ваш аккаунт должен соответствовать цели — показать вас как специалиста своего дела. Поэтому, если вы рассматриваете социальную сеть как возможный инструмент поиска работы, лучше не публиковать там ничего лишнего.

Обращение лично в компанию

В том случае, если вы точно знаете, где хотите работать, можно обратиться непосредственно в компанию. Для этого отправьте заранее подготовленное резюме в кадровый отдел или оставьте заявку на сайте. Также можно позвонить по указанному номеру.

Конечно, лучший способ быстрее найти работу — задействовать все возможные ресурсы и каналы.

Этапы и виды собеседования

Собеседование — неотъемлемая часть процесса трудоустройства в любую компанию. В зависимости от должности и подхода к подбору персонала в конкретной организации собеседования могут проходить в несколько этапов.

Собеседование. Фото Global Look Press

Этапы собеседований:

первый этап — групповое собеседование;

второй — личное собеседование с менеджером по персоналу;

итоговое собеседование с линейным, вышестоящим руководителем.



Виды собеседований:

биографическое интервью, в процессе которого рекрутер уточняет у кандидата информацию о его обучении, периодах работы и функционале;

структурированное интервью, в основе которого — заранее подготовленный, фиксированный набор вопросов;

неструктурированная беседа проводится в более свободной форме;

ситуационное интервью, когда кандидату предлагается найти решение или озвучить последовательность действий в предложенных рабочих и иных ситуациях;

поведенческое, или интервью по компетенциям, в ходе которого соискателя просят рассказать о реальном предыдущем опыте на примере конкретных рабочих ситуаций и его действий в них.

Рекрутеры на своем этапе комбинируют биографическое, структурированное и поведенческое интервью. Руководители, получив предварительные данные от менеджера по подбору персонала, чаще придерживаются ситуационного и поведенческого интервью. Поэтому всегда хорошо заранее продумать конкретные ситуации из практики, которые подтверждают те или иные ваши профессиональные качества.

Как подготовиться к собеседованию

К разговору с потенциальными руководителем следует подготовиться заранее.

Внешний вид

Стиль одежды и аксессуары должны соответствовать должности и профилю организации, в которую вы планируете устроиться. Например, в финансовых компаниях, банковских структурах, как правило, существует жесткий дресс-код, которого стоит придерживаться соискателям.

Устройство на работу. Фото Global Look Press

Далеко не каждый руководитель готов тратить время на доработку имиджа сотрудника. Для большинства неподобающий внешний вид — признак того, что кандидат не вполне отдает себе отчет в специфике работы и требованиях к должности.

Заранее изучите сайт работодателя

Обязательно изучите сайт компании перед собеседованием. Здесь можно узнать не только об истории и масштабах ее деятельности, но и о ценностях, корпоративной культуре. Впоследствии это обязательно пригодится и на самом собеседовании, и при принятии решения, насколько вам подходит эта организация

Пунктуальность

Не опаздывайте на встречу. Прийти на собеседование вовремя — проявить уважение к будущему руководителю и показать свою заинтересованность. Предупредите заранее, если задерживаетесь даже на пару минут.

Будьте технически готовы

Необходимо отметить, что в текущих условиях все больше первичных собеседований проводится в режиме онлайн. Поэтому, как никогда, важно иметь доступ к устойчивому интернету, ПК и телефону с качественной камерой.

Оборудование для удаленного собеседования. Фото Global Look Press

Как вести себя на собеседовании?

держитесь спокойно и уверенно; честно отвечайте на вопросы; не пытайтесь казаться лучше, не приписывайте себе лишних качеств и компетенций — проверить это несложно, у работодателей и HR достаточно способов уточнения информации; если вы не владеете какими-то из нужных навыков, лучше сразу об этом сказать и выразить готовность обучиться; не стесняйтесь сами задавать интересующие вопросы — для работодателя это один из признаков вашей заинтересованности в должности.

Ошибки соискателей

Большинство кандидатов отсеивается даже не на этапе личных собеседований, а по итогам первого звонка. Кому-то просто невозможно дозвониться, кто-то не соблюдает элементарные правила хорошего тона. При высокой загруженности и большом потоке кандидатов на вакансию вам сделают один-два звонка, поэтому всегда держите телефон под рукой.

Телефонный разговор. Фото Global Look Press

И помните, отбор начинается с вашего ответа на телефонный звонок работодателя. Оценивается все: голос, манера общения, интонация, грамотность, вежливость, коммуникабельность. Если на этом этапе что-то пойдет не так, на личное собеседование вас уже не пригласят. Во многих внутренних программах есть возможность оставлять комментарии к резюме. Так что если вы единожды получили «черную метку», шанс исправить впечатление о себе уже вряд ли представится.

Советы эксперта: как найти хорошую работу?

Менеджер по подбору персонала, психолог Елена Юшко расскажет, как найти хорошую работу.

Позитивный настрой

Спокойная уверенность в своих силах, доброжелательность, искренний интерес к компании и должности, на которую вы претендуете, всегда чувствуются и производят благоприятное впечатление на потенциального работодателя.

Эффект «горящих глаз» работает безотказно и может дать возможность получить интересующую должность даже тем, у кого не хватает опыта.

Резюме

Важную роль играет грамотно составленное резюме. Для этого можно воспользоваться готовыми шаблонами, которые легко найти в интернете, или формой на работных сайтах.

Резюме — это ответ на вопрос, на основе чего вы считаете, что соответствуете выбранной должности. Не стоит его создавать слишком объемным. Лучше уложиться в 1-2 страницы, отобразив все самое важное.

Первое, что видит менеджер по подбору персонала или работодатель еще до вашей встречи, — резюме. Оно является вашей визитной карточкой. Все больше специалистов приходят к выводу, что стоит добавлять к резюме свое фото. И лучше, если это не фотография, предназначенная для паспорта, а специально сделанный снимок. Он должен отображать вас как делового человека.

Сопроводительное письмо

Не пренебрегайте сопроводительным письмом. Особенно это актуально для тех, кто планирует сменить сферу деятельности и для начинающих специалистов. В этом случае именно в сопроводительном письме необходимо пояснить, почему вы претендуете на данную должность и почему вас стоит рассмотреть на нее при недостатке опыта.

Что делать после собеседования?

О дальнейшей последовательности действий, как правило, работодатель сообщает по окончании собеседования. Часто решения приходится подождать от одного дня до недели. Но бывает и дольше, в зависимости от количества кандидатов на вакансию. В случае положительного решения и дальнейшего трудоустройства обычно требуется подготовить необходимый пакет документов к дате приема на работу.

Трудоустройство. Фото Global Look Press

В случае отказа никогда не стоит расстраиваться и уж тем более расставаться с несостоявшимся работодателем на негативной ноте.

Бывает, что финальный кандидат не проходит испытательный срок или даже не выходит на работу по той или иной причине. В этом случае подбор возобновляется, и, если прошло немного времени, в первую очередь рассматриваются резюме кандидатов, поставленных в «резерв». Вы можете оказаться в их числе.

И даже если вам не сразу удастся найти работу мечты, не унывайте. Часто это всего лишь вопрос времени.