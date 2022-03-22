ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки

Менеджер по подбору персонала рассказала, как найти хорошую работу
Светлана Бутова
Читать «СЭ» в
Поиск работы.
Фото Global Look Press
Даже в непростое время можно найти хорошую работу, поэтому не позволяйте панике себя напугать. Пусть временные сложности вас не останавливают: поиск работы всегда был процессом длительным, а в тяжелые времена — особенно.

С чего начать поиск работы?

Составьте список тех компаний, в которых вам бы хотелось работать. Расположите выбранные вами организации в порядке от менее привлекательной к более желанной.

Поиск работы — это своего рода навык ведения переговоров и публичных выступлений. Чем больше в вас развиты качества, необходимые для успешного диалога, тем больше шансов для трудоустройства.

Начав проходить собеседования в разных организациях, вы постепенно получите необходимый опыт для самопрезентации. Вероятность занять заветную должность в компании мечты, которая в конце вашего списка, увеличивается.

Выступление перед аудиторией. Публичное выступление: секреты успешного ораторского искусства

Где искать работу

Перед началом поиска работы следует проанализировать все возможные ресурсы, которые вам могут в этом помочь.

Сайты поиска работы

Заполнив резюме на работных сайтах, вы можете просматривать интересующие вас вакансии и оставлять отклик на них. Также там есть возможность отправить сопроводительное письмо, где можно донести до потенциального работодателя дополнительные сведения о себе.

Знакомства

Коммуникации — один из наиболее важных и в то же время простых инструментов поиска нужной информации. Знакомые и друзья, знающие, что вы находитесь в поиске работы, могут вас порекомендовать своему работодателю.

СМИ, газеты, журналы

Некоторые по старинке размещают объявления в печатных СМИ. Чаще этот способ подходит для тех, кто ищет подработку или работу, не требующую специального образования. Мастера на все руки могут разместить объявления в разделе услуг. Обращаться в СМИ следует в качестве дополнительного источника поиска, так как выпуски быстро устаревают и предложения могут быть уже неактуальны. Также не лишним будет ваше обращение в интернет-издание, которое читает большая аудитория.

Размещение объявления в газете. Фото Global Look Press
Размещение объявления в газете.
Фото Global Look Press

Кадровые агентства

В агентстве по подбору персонала вам помогут составить резюме и подобрать подходящие вакансии. Весь функционал по поиску работы они берут на себя и заинтересованы в вашем трудоустройстве. При этом услуги агентства не бесплатны.

Социальные сети

В социальных сетях нередко заводят нужные знакомства, публикуют резюме и находят работу. Для этого ваш аккаунт должен соответствовать цели — показать вас как специалиста своего дела. Поэтому, если вы рассматриваете социальную сеть как возможный инструмент поиска работы, лучше не публиковать там ничего лишнего.

Как справиться со&nbsp;стрессом. Как бороться со стрессом и тревогой. Советы психолога

Обращение лично в компанию

В том случае, если вы точно знаете, где хотите работать, можно обратиться непосредственно в компанию. Для этого отправьте заранее подготовленное резюме в кадровый отдел или оставьте заявку на сайте. Также можно позвонить по указанному номеру.

Конечно, лучший способ быстрее найти работу — задействовать все возможные ресурсы и каналы.

Этапы и виды собеседования

Собеседование — неотъемлемая часть процесса трудоустройства в любую компанию. В зависимости от должности и подхода к подбору персонала в конкретной организации собеседования могут проходить в несколько этапов.

Собеседование. Фото Global Look Press
Собеседование.
Фото Global Look Press

Этапы собеседований:

  • первый этап — групповое собеседование;

  • второй — личное собеседование с менеджером по персоналу;

  • итоговое собеседование с линейным, вышестоящим руководителем.


Виды собеседований:

  • биографическое интервью, в процессе которого рекрутер уточняет у кандидата информацию о его обучении, периодах работы и функционале;

  • структурированное интервью, в основе которого — заранее подготовленный, фиксированный набор вопросов;

  • неструктурированная беседа проводится в более свободной форме;

  • ситуационное интервью, когда кандидату предлагается найти решение или озвучить последовательность действий в предложенных рабочих и иных ситуациях;

  • поведенческое, или интервью по компетенциям, в ходе которого соискателя просят рассказать о реальном предыдущем опыте на примере конкретных рабочих ситуаций и его действий в них.

Гимнастика для лица. 10 лучших упражнений для гимнастики лица. Советы специалиста

Рекрутеры на своем этапе комбинируют биографическое, структурированное и поведенческое интервью. Руководители, получив предварительные данные от менеджера по подбору персонала, чаще придерживаются ситуационного и поведенческого интервью. Поэтому всегда хорошо заранее продумать конкретные ситуации из практики, которые подтверждают те или иные ваши профессиональные качества.

Как подготовиться к собеседованию

К разговору с потенциальными руководителем следует подготовиться заранее.

Внешний вид

Стиль одежды и аксессуары должны соответствовать должности и профилю организации, в которую вы планируете устроиться. Например, в финансовых компаниях, банковских структурах, как правило, существует жесткий дресс-код, которого стоит придерживаться соискателям.

Устройство на работу. Фото Global Look Press
Устройство на работу.
Фото Global Look Press

Далеко не каждый руководитель готов тратить время на доработку имиджа сотрудника. Для большинства неподобающий внешний вид — признак того, что кандидат не вполне отдает себе отчет в специфике работы и требованиях к должности.

Заранее изучите сайт работодателя

Обязательно изучите сайт компании перед собеседованием. Здесь можно узнать не только об истории и масштабах ее деятельности, но и о ценностях, корпоративной культуре. Впоследствии это обязательно пригодится и на самом собеседовании, и при принятии решения, насколько вам подходит эта организация

Пунктуальность

Не опаздывайте на встречу. Прийти на собеседование вовремя — проявить уважение к будущему руководителю и показать свою заинтересованность. Предупредите заранее, если задерживаетесь даже на пару минут.

Будьте технически готовы

Необходимо отметить, что в текущих условиях все больше первичных собеседований проводится в режиме онлайн. Поэтому, как никогда, важно иметь доступ к устойчивому интернету, ПК и телефону с качественной камерой.

Оборудование для удаленного собеседования. Фото Global Look Press
Оборудование для удаленного собеседования.
Фото Global Look Press

Как вести себя на собеседовании?

держитесь спокойно и уверенно; честно отвечайте на вопросы; не пытайтесь казаться лучше, не приписывайте себе лишних качеств и компетенций — проверить это несложно, у работодателей и HR достаточно способов уточнения информации; если вы не владеете какими-то из нужных навыков, лучше сразу об этом сказать и выразить готовность обучиться; не стесняйтесь сами задавать интересующие вопросы — для работодателя это один из признаков вашей заинтересованности в должности.

Дискуссия. Голос: как научиться говорить красиво?

Ошибки соискателей

Большинство кандидатов отсеивается даже не на этапе личных собеседований, а по итогам первого звонка. Кому-то просто невозможно дозвониться, кто-то не соблюдает элементарные правила хорошего тона. При высокой загруженности и большом потоке кандидатов на вакансию вам сделают один-два звонка, поэтому всегда держите телефон под рукой.

Телефонный разговор. Фото Global Look Press
Телефонный разговор.
Фото Global Look Press

И помните, отбор начинается с вашего ответа на телефонный звонок работодателя. Оценивается все: голос, манера общения, интонация, грамотность, вежливость, коммуникабельность. Если на этом этапе что-то пойдет не так, на личное собеседование вас уже не пригласят. Во многих внутренних программах есть возможность оставлять комментарии к резюме. Так что если вы единожды получили «черную метку», шанс исправить впечатление о себе уже вряд ли представится.

Советы эксперта: как найти хорошую работу?

Менеджер по подбору персонала, психолог Елена Юшко расскажет, как найти хорошую работу.

Позитивный настрой

Спокойная уверенность в своих силах, доброжелательность, искренний интерес к компании и должности, на которую вы претендуете, всегда чувствуются и производят благоприятное впечатление на потенциального работодателя.

Эффект «горящих глаз» работает безотказно и может дать возможность получить интересующую должность даже тем, у кого не хватает опыта.

Улучшить качество и&nbsp;скорость запоминания можно при помощи простых методов. Тренировка памяти: как лучше запоминать информацию

Резюме

Важную роль играет грамотно составленное резюме. Для этого можно воспользоваться готовыми шаблонами, которые легко найти в интернете, или формой на работных сайтах.

Резюме — это ответ на вопрос, на основе чего вы считаете, что соответствуете выбранной должности. Не стоит его создавать слишком объемным. Лучше уложиться в 1-2 страницы, отобразив все самое важное.

Первое, что видит менеджер по подбору персонала или работодатель еще до вашей встречи, — резюме. Оно является вашей визитной карточкой. Все больше специалистов приходят к выводу, что стоит добавлять к резюме свое фото. И лучше, если это не фотография, предназначенная для паспорта, а специально сделанный снимок. Он должен отображать вас как делового человека.

Сопроводительное письмо

Не пренебрегайте сопроводительным письмом. Особенно это актуально для тех, кто планирует сменить сферу деятельности и для начинающих специалистов. В этом случае именно в сопроводительном письме необходимо пояснить, почему вы претендуете на данную должность и почему вас стоит рассмотреть на нее при недостатке опыта.

Как правильно начинать утро. Правильное начало дня. Как нужно начинать утро?

Что делать после собеседования?

О дальнейшей последовательности действий, как правило, работодатель сообщает по окончании собеседования. Часто решения приходится подождать от одного дня до недели. Но бывает и дольше, в зависимости от количества кандидатов на вакансию. В случае положительного решения и дальнейшего трудоустройства обычно требуется подготовить необходимый пакет документов к дате приема на работу.

Трудоустройство. Фото Global Look Press
Трудоустройство.
Фото Global Look Press

В случае отказа никогда не стоит расстраиваться и уж тем более расставаться с несостоявшимся работодателем на негативной ноте.

Бывает, что финальный кандидат не проходит испытательный срок или даже не выходит на работу по той или иной причине. В этом случае подбор возобновляется, и, если прошло немного времени, в первую очередь рассматриваются резюме кандидатов, поставленных в «резерв». Вы можете оказаться в их числе.

И даже если вам не сразу удастся найти работу мечты, не унывайте. Часто это всего лишь вопрос времени.

1
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
Мы почти гарантированно остались без ЧМ-2022. Так давайте использовать это время для создания новой сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что будет, если часто пить коньяк
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости