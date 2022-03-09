Голос: как научиться говорить красиво?

Каждый человек способен научиться говорить ярко, выразительно и красиво. Вы сможете вести беседу так, что вас будут внимательно и с интересом слушать.

Тембры голоса

Голос — это своего рода инструмент, используемый нами для общения. С его помощью мы меняемся информацией, эмоциями и впечатлениями. Голосовой аппарат сложен и тонко устроен. Его можно сравнить с музыкальным инструментом. Голосовые связки — струны. Тело — корпус для звука.

Голос. B17.ru

У каждого человека свой тембр — звуковая окраска голоса. При этом у мужчин и у женщин они разные.

Основные тембры голоса

У мужчин:

— тенор — самый высокий голос;

— баритон — средний по звучанию;

— бас — самый низкий.

У женщин:

— сопрано — самый высокий женский голос;

— меццо-сопрано — средний по высоте;

— контральто — низкий голос.

Тембр дается человеку от природы, кардинально его изменить невозможно. При этом качество голоса можно улучшить, занимаясь специальными упражнениями. Он станет более мягким и бархатистым — именно такой голос приятен слуху.

Дыхание

Дыхание — самая естественная и необходимая потребность человека. Именно благодаря дыханию кровь обогащается кислородом, который жизненно важен для всех органов и тканей.

На дыхании основана работа с голосом. Без правильного дыхания звук голоса будет тусклым, не объемным, а голосовые связки будут быстро утомляться, даже при небольшом напряжении.

Дыхание. Comments.bot

Дыхание человека можно разделить на три типа:

— верхнее (грудное) — задействованы верхние отделы легких, дыхание неглубокое, поверхностное;

— смешанное — и верхние, и нижние отделы легких участвуют в процессе дыхания, но недостаточно хорошо;

— нижнее — диафрагма включена в работу, что позволяет глубоко дышать, задействуя мышцы живота.

Только нижнее дыхание является правильным. Его еще называют диафрагмальным, межреберным или дыханием животом. Это разные обозначения одного и того же процесса, который позволяет вокалистам красиво петь, а телеведущим — увлекательно вести программы.

Дыхание. Zhenskij.mirtesen.ru

Имея одинаковое анатомическое строение, все люди дышат по-разному. Все дети, вне зависимости от пола, дышат одинаково — животом. Вырастая, большинство девочек лишаются этой способности, их дыхание становится верхним. У мужчин, наоборот, в основном сохраняется нижнее дыхание.

Что такое диафрагма?

Дыхание животом — условное название. В прямом смысле слова дышать животом человек не может, процесс газообмена происходит в легких.

Диафрагма. Neo-Medical.ru

Над органами брюшной полости находится важный орган для звучания — диафрагма. Широкая перегородка в виде купола, сухожильная в центре и мышечная по краям. Диафрагма разделяет наше тело на две самостоятельные полости: грудную и брюшную. Диафрагма человека — ведущая дыхательная мышца. Она работает подобно насосу, засасывая воздух в легкие на вдохе и выталкивая на выдохе.

Как определить тип дыхания самостоятельно

Понять, правильно ли вы дышите, можно при помощи простых упражнений:

Упражнение 1

1. Используйте лист бумаги формата А4.

2. Приложите это лист в вертикальном положении к губам, приоткрыв рот.

3. Вдыхая ртом, постарайтесь как можно дольше удерживать лист, чтобы он не упал.

Дыхание. Vedvet.ru

При диафрагмальном дыхании лист будет держаться на ваших губах несколько секунд.

Упражнение 2

1. Лежа на спине, положите одну руку на живот, а вторую — на грудь.

2. Сделайте глубокий вдох носом.

3. Проанализируйте свои ощущения: что увеличилось — грудь или живот?

В положении лежа мы все дышим одинаково — животом. В состоянии покоя дыхательный аппарат хорошо справляется со своей работой.

Почему дышать нужно носом, а не ртом?

Рот не предназначен для дыхания. Дышать ртом не только неправильно, но и опасно для здоровья.

Почему мы дышим носом:

— проходя через извилистые ходы носа, воздух согревается, очищается от пыли и увлажняется;

— исключается возможность попадания пищи в дыхательные пути;

— снижается риск проникновения инфекции.

Дыхание. Institut-clinic.ru

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой

Самыми эффективными считаются динамические упражнения, разработанные в России в 40-х годах А.Н. Стрельниковой. Этот комплекс считается лечебным, его часто практикуют в оздоровительных учреждениях, а в театральных школах с его помощью учат правильно дышать актеров.

Эта гимнастика еще называется парадоксальной за счет того, что в ней все наоборот. Как правило, когда мы выполняем физические упражнения, прикладываем усилия, мы совершаем выдох.

В гимнастике Стрельниковой каждое усилие будет сопровождаться не выдохом, а вдохом. В этом и заключается терапевтический эффект. На основе сопротивления происходит тренировка голосового аппарата.

Гимнастикой лучше первое время заниматься под наблюдением специалиста — тогда вы наверняка научитесь делать все правильно. После тренировки почувствуете легкость, ощущение разогретого дыхательного аппарата и изменившийся голос.

Основные правила гимнастики Стрельниковой:

1. Концентрируйтесь только на вдохе через нос. Он должен быть шумным, резким, коротким.

2. Выдох осуществляется бесшумно после каждого вдоха.

3. Вдох совершается одновременно с какими-либо движениями.

4. Все движения делаются по восемь раз в одном подходе.

5. Упражнения можно делать стоя, сидя или лежа.

Ладошки. Jenskiymir.com

Ладошки

1. Исходное положение: встаньте прямо, руки согните в локтях, кисти ладонной поверхностью направьте вперед.

2. Сжимайте ладони в кулаки 4 раза, одновременно делая короткие вдохи.

3. Пауза на 3-5 секунд.

4. Повторите еще 4 раза, затем расслабьтесь выдыхая.

Во время выполнения упражнения старайтесь не поднимать плечи — они остаются неподвижны.

Упражнение. Folkexctreme.ru

Обнимите плечи

1. Исходное положение: стоя или сидя.Поднимите руки до линии с плечевыми суставами.

2. Направляя руки друг к другу, обнимите себя за плечи.

3. Одновременно с этим делайте вдох.

Упражнение. Perekisvodoroda.ru

Повороты головы

1. Исходное положение: стоя или сидя.

2. Поверните голову вправо и сделайте вдох.

3. Плавно поверните голову влево, совершая выдох.

4. Слева тоже сделайте вдох.

Старайтесь во время выполнения не напрягать мышцы шеи, делайте медленные повороты головой.

Влияние осанки на дыхание

Правильная осанка ведет к беспрепятственной работе дыхательных мышц. У людей со сгорбленной спиной, пережатой диафрагмой и нераскрытыми плечами никогда не может быть по-настоящему красивого голоса.

Голос. Freepik.com

Почувствовать разницу поможет простой эксперимент:

1. Попробуйте округлить спину, наклонить немного голову и произнести любую фразу.

2. Затем проделайте то же самое с ровной спиной, разведите плечи, чуть подняв голову, потянитесь макушкой вверх.

В первом случае голос будет тихий и не объемный, а во втором — громкий и выразительный.

Все дело в том, что при воспроизведении звука в неправильном положении тела грудная клетка «закрыта». Стоит чуть округлить спину, изменив глубину дыхательного цикла, как меняется и голос. Он перестает быть уверенным и звучным.

Наша речь тесно связана с дыханием — слова мы произносим на выдохе, «раскрывая» область груди, включая диафрагму в работу. Правильная осанка влияет не только на здоровье спины, но и на качество голоса.

Факторы, меняющие голос

Под воздействием каких-либо факторов природный голос может измениться.

Возрастные изменения

В подростковом возрасте во время гормональной перестройки происходит физиологическая ломка голоса, особенно у мальчиков. К 18-20 годам голосовой аппарат полностью формируется. Также голос под воздействием гормонов может измениться в пожилом возрасте.

Простудные заболевания

Любые патологии верхних дыхательных путей, ЛОР-заболевания плохо влияют не только на общее самочувствие, но и на голос. Появляется охриплость, иногда голос пропадает вовсе. В таких случаях необходимо обратиться за медикаментозной помощью к специалисту — терапевту, оториноларингологу, фониатру.

Курение и алкоголь

Вредные привычки оказывают негативное воздействие на голосовые связки. Вследствие курения голос часто становится хриплым, появляется першение в горле, кашель.

Стресс и эмоциональное перенапряжение

При стрессовых ситуациях, в состоянии волнения и тревоги голос перестает быть прежним. Иногда даже появляется дрожь в голосе. Телеведущая Нина Мончинская советуют перед важным выступлением постараться успокоиться и выполнить простые упражнения — расслабить и растянуть мышцы шеи, размять спину или сделать дыхательную гимнастику.

«Наше тело — сплошная мышца. Если мы напряжены и скованы, все это слышно. Напряжение в теле ограничивает работу лицевых мышц. В итоге мы получаем зажатый и неестественно высокий голос», — уточняет специалист.

Профессии, где голос — основной инструмент

Голосовые связки, участвующие в процессе создания звука, наиболее перегружены у тех, кому приходится много говорить в силу рода деятельности. Вокалисты, актеры, теле- и радиоведущие, педагоги — это те группы, голосовой аппарат которых чаще всего страдает.

Еда

Некоторые продукты питания способны улучшить или ухудшить качество голоса. Перед ответственными выступлениями, где вам придется много говорить, старайтесь не употреблять то, что может раздражать слизистую горла:

— холодную или горячую еду;

— острое или соленое;

— семечки, орехи;

— чай, кофе;

— мед, шоколад.

Продукты. Top10a.ru

При этом есть ряд продуктов, благоприятно влияющих на голосовые связки:

— молоко, чай и кофе с молоком;

— вода без газов;

— жидкие блюда;

— еда, приготовленная на пару.

Упражнения для голоса

Телеведущая и педагог по технике речи Нина Мончинская поделилась советами по работе с голосом:

Упражнение 1

1. Стоя перед зеркалом, положите одну руку на живот, ладонь второй руки — напротив рта.

2. Делайте максимальный вдох животом и медленный выдох тонкой струей воздуха в ладонь, чтобы чувствовать поток. Можно засечь время, с каждым разом стараясь увеличивать длительность выдоха.

Упражнение 2

1. Стоя (можно перед зеркалом) с ровной спиной.

2. Сдайте вдох носом, выдох — ртом, произнося при этом звуки «с» и «ш».

3. Старайтесь удлинять выдох.

Чтение. Culture.ru

Упражнение 3

1. Исходное положение: стоя с прямой спиной.

2. Читаем на одном дыхании одну строчку из произведения Гомера «Илиада».

3. Затем пробуем прочесть таким образом две-три строки на одном выдохе, без добора воздуха.

Для того чтобы красиво говорить, необязательно быть диктором телевидения. Повседневное общение станет намного интереснее, если вы овладеете нехитрыми приемами по работе с голосом.