10 лучших упражнений для гимнастики лица. Советы специалиста

Все о фейсфитнесе.

Фейсфитнес (гимнастика для лица) — направление для совершенствования внешности, которое помогает сгладить и даже полностью избавиться от следов возрастных изменений. Особенно удивительно, что фейсфитнес востребован сегодня, в условиях высокого уровня развития косметологии и пластической хирургии. Подробнее об этом направлении «СЭ» рассказала первый в России лицензированный тренер по гимнастике лица и популярный блогер Анастасия Бурдюг.

Польза

Во время гимнастики задействуются мышцы лба, щек, глаз, жевательные и височная мышцы, а также нижнечелюстная диафрагма. Выполняя правильно и регулярно упражнения, можно разгладить морщины, убрать отеки и мешки под глазами, избавиться от второго подбородка, подтянуть овал лица, улучшить микроциркуляцию кожи, которая, в свою очередь, станет эластичнее.

Польза гимнастики для лица.

— Результат от различных косметологических процедур, в том числе хирургии, всегда непредсказуем, — отмечает Анастасия Бурдюг. — Если бы они были настолько эффективны, тогда бы все красавицами ходили. Да и чаще женщины, которые делают инъекции, выглядят не моложе, а старше своего возраста. Особенно это заметно у тех, кому от 20 до 30 лет. При современных косметических процедурах условно 60-летней женщине можно дать 53 года. А занимаясь гимнастикой лица, есть возможность выглядеть на много лет моложе. И что важно: у вас будет не просто молодое лицо, но еще подвижное и живое, а не «замороженное».

Помимо визуального результата, при гимнастике также снимаются психологические блоки, так как во время упражнений приходится строить гримасы.

Противопоказания

Выполнять гимнастику для лица можно и людям с брекетами, и при наличии инъекций. Однако в таких и похожих условиях рекомендуется контролировать интенсивность упражнений. После косметических вмешательств необходимо приступать к гимнастике спустя некоторое время — от трех дней до недели — в зависимости от процедуры и заживления швов. Также стоит на время исключить тренировки людям с солнечными ожогами, герпесом или при сильных высыпаниях. Необходима консультация врача и при заболеваниях лицевого нерва.

— Что касается ботокса, то из-за гимнастики лица он не рассосется. Наоборот, если вы начнете заниматься, когда уже есть ботокс, у вас не будет опускаться лоб и не проявятся морщины, как это было при рассасывании инъекции. Большинство уже сейчас понимает, что ботокс — это не панацея, — добавляет Анастасия.

Главное — выполнять упражнения правильно. На первом этапе особенно важен взгляд со стороны, чтобы направить и исправить какие-то недочеты. Точно так же, как с походом в спортзал. Если неправильно выполнять действия, не так сгибать колени например, необходимого эффекта не будет.

Во сколько начать заниматься

Начать заниматься гимнастикой для лица никогда не поздно. Молодым девушкам она поможет уменьшить нос или же подтянуть щеки, не прибегая к пластической хирургии.

— Гораздо проще, когда молодая девушка приходит с первыми морщинками или хочет исправить форму губ или носа. Однако и в 60 какие-то морщины начинают разглаживаться, понятно, что женщина не помолодеет на 30 лет, но вполне может десятку сбросить. Зависит от того, в каком состоянии кожа, — комментирует эксперт.

В идеале заниматься фейсфитнесом рекомендуется ежедневно по утрам, чтобы добиться заметных результатов. Это не занимает много времени. Выполнять упражнения можно от 5 до 20 минут. Первые изменения происходят уже после первой тренировки, а значительные перемены — через 10 дней.

Если же перестать заниматься гимнастикой для лица, то через некоторое время результат будет первоначальный. Для поддержания эффекта достаточно будет и нескольких тренировок в неделю.

Особенности выполнения

Перед фейсфитнесом обязательно необходимо очистить кожу лица от тонального средства и косметики. Можно использовать крема по типу кожи.

Для эффективного результата также стоит следить за питанием и водным балансом. Важно и заниматься спортом, гимнастикой для тела. Это поможет держать осанку прямо и снять мышечные зажимы в шее и плечах, которые очень влияют на состояние кожи. При зажимах нарушается кровообращение, и вследствие этого кожа не получает нужного питания. Из-за этого могут появляться морщины и портится общее состояние кожи лица.

10 эффективных упражнений

Базовое упражнение

Встаньте перед зеркалом и примите следующее положение: губами сделайте трубочку, как бы проговаривая «бу». Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Благодаря этому упражнению натягиваются мышцы щек и всего лица.

Упражнение от мешков под глазами

Расслабьте все мышцы лица, затем прищурьтесь нижними веками. Указательные пальцы положите на нижнее веко, но еле касаясь их. Пальцы должны чувствовать дрожь век. В таком положении считайте про себя до 30. Держите осанку строго прямо.

Упражнение на круговые мышцы глаз

Зажмурьте сильно глаза, но при этом поддерживайте пальцами мышцы, как в предыдущем упражнении.

Упражнение для щек

Необходимо вытянуть губы в трубочку и начинать морщить нос. Пальцами поддерживайте мышцы щек. Выполняя упражнение, держите шею прямо.

Упражнение от второго подбородка

Нужно закатать губу вовнутрь и сделать зачерпывающие движения пять раз. Затем поднять голову и повторить то же самое. В заключение нужно задержаться в таком положении на несколько секунд.

Упражнение от морщин на лбу

Пальцами тяните мышцу лба вниз, а брови при этом поднимайте вверх и взгляд направляйте туда же.

Упражнение для разглаживания межбровной морщины

Соедините указательные пальцы под углом и расположите их в межбровке, но при этом не давите сильно. Большие пальцы легонько положите на нижние веки. В таком положении зажмурьтесь, создавая сопротивление. Следите, чтобы нижняя челюсть была расслаблена.

Упражнение на трансформацию носа

Двумя пальцами зажмите чуть дальше кончика носа, а пальцем другой руки поддерживайте снизу у основания. В таком положении поднимайте кончик носа. Благодаря этому упражнению можно будет забыть о ринопластике.

Упражнение на пухлые губы

Напрягите губы, сжимая их, но мышцы вокруг губ не напрягайте. Постучите пальцем по губам для визуализации, затем отведите его. Считайте до 30.

Упражнение от «гусиных лапок»

Двумя пальцами слегка приподнимите веки. Глаза должны быть расслаблены, а взгляд направлен вперед. Откройте, а затем расслабьте верхнее веко. Повторите так около 10 раз. Можете усложнить упражнение. Посмотрите на свои колени и так же открывайте верхнее веко.