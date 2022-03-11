Публичное выступление: секреты успешного ораторского искусства

Разговор с начальником, беседа с коллегой, собеседование о приеме на работу, ведение концерта — это все небольшое выступление.

Его можно успешно провести, зная некоторые хитрости.

Подготовка к общению

К общению следует заранее подготовиться, чтобы его результат оправдал ваши ожидания.

Выступление.

Цель разговора

У каждого разговора есть цель, даже если мы ее не осознаем. Поэтому, прежде чем начать беседу, нужно разобраться, какого результата вы хотите достичь.

Аудитория

Перед началом общения постарайтесь получить как можно больше информации о собеседнике. Чем больше вы знаете о своей аудитории, тем проще вам будет вести диалог.

Это будет похоже на разговор близких знакомых, которые давно не виделись.

Формат

При посещении какого-либо мероприятия поинтересуйтесь форматом его проведения.

Совещание на работе и выступление на корпоративе будут выглядеть совершенно по-разному.

Основные составляющие формата, которые следует уточнить:

1. Место — не только территориальное расположение, адрес, но и более точные детали. Кабинет начальника, актовый зал, переговорная — разные места для разного рода разговоров.

2. Время — четкое соблюдение обозначенных сроков беседы.

Для встречи, как правило, отводится определенное количество времени на обсуждение значимых вопросов.

Превышать оговоренное заранее время диалога не стоит, как и опаздывать на встречу.

Общение. Delivoi-etiket.ru

На конференциях TED-спикерам отведено 18 минут для выступления.

При этом пик внимания приходится на 5-8-ю минуты. Слушателю сложно долго концентрироваться на важной информации.

3. Дресс-код — внешний вид имеет большое значение. Сначала вас видят, а потом уже слышат.

Иногда осознанно нарушаются эти правила. На финале конкурса «Лидеры России» все были в деловых костюмах, а сыровар Олег Сирота — в клетчатой рубашке. Цель была — запомниться, и ему это удалось.

«Какой бы ни был дресс-код, нравиться нужно в первую очередь себе, — советует телеведущая Нина Мончинская. — Если необходимо выступать в красном платье, а ваше красное платье совершенно неудобное, найдите другое».

Секреты успешного выступления от телеведущей

Чтение вслух

Залог успешного выступления — подготовка. Обязательно нужно проговорить речь вслух. На бумаге или в голове все может выглядеть идеально.

Сложнопроизносимые слова, нескладные предложения и другие огрехи в тексте обнаруживаются при произнесении. Читая вслух, вы понимаете, где поставить паузу и с какой интонацией произносить разные части текста.

Знайте больше

Ещё один секрет — знайте больше, чем планируете рассказать. На случай, если сбились или случились технические неполадки, у вас будет информация, которой вы заполните паузу. Она необязательно должна быть по теме — расскажите анекдот, обсудите актуальную мировую новость или погоду. Подготовьте эти подсказки заранее.

Подготовка к выступлению. Cowincoaching.com

Диалог с аудиторией

Фундамент для доверительных отношений с аудиторией — эмпатия и общение с ней в формате диалога.

Вопросы дают возможность заинтересовать слушателей и увлечь их темой выступления.

Визуальный контакт

До начала выступления установите зрительный контакт с публикой. Осмотрите зал, обратите внимание на слушателей, возможно, среди них найдутся знакомые вам лица. Таким образом создаётся невидимая связь между вами и каждым человеком.

Равенство

Немаловажную роль играет и психологическое равенство оратора: не стоит ставить себя выше или ниже собеседника. Используйте в разговоре повседневные слова и выражения, избегайте сложной терминологии. Ваше выступление в таком случае будет простым и понятным для слушателей.

Мимика и жесты

При ведении беседы помогайте себе невербальными методами — мимикой и жестами. Движения не должны противоречить словам. Тогда язык, на котором говорит ваше тело, будет соответствовать тому, что вы произносите. Используйте открытые позы — старайтесь не скрещивать руки, ноги во время разговора. Жестикулируя на выступлении, делайте это в меру, не слишком часто.

Искренняя улыбка вызывает расположение и доброжелательное отношение.

Мимика и жесты. Schreiben.net

Разговор в лифте

Иногда важные беседы могут произойти и незапланированно. При этом даже к такой неожиданной коммуникации можно быть готовым заранее.

Представьте, что вы оказались в лифте с руководителем компании. У вас есть важная информация, которую вы давно хотели сообщить ему, и около 40-50 секунд, чтобы успеть высказаться.

Ваша цель — чтобы начальник не только составил о вас благоприятное мнение, но и заинтересовался разговором.

Что делать, когда мало времени:

1. Оказавшись рядом с руководителем, не теряйте шанс.

2. Подумайте, находится ли ваша проблема, с которой вы хотите обратиться, в зоне компетенции начальника.

3. Действуйте — у вас меньше минуты, чтобы заинтересовать его.

Ваша задача — произнести такие слова и в такой последовательности, чтобы руководитель сам предложил обсудить вопрос подробнее.

Деловой разговор. Nubeautyatyandhelth.com

Упражнения, чтобы справиться с переживаниями

С волнением перед выступлением можно справиться при помощи нескольких способов.

Дыхание

1. Закрываем одну ноздрю и делаем 10 медленных вдохов и выдохов другой.

2. Повторяем то же самое с другой стороны.

Это дыхательное упражнение поможет снизить уровень стресса.

Дыхание. Niketan108.com

Йога

Есть довольно схожая с предыдущим упражнением дыхательная практика йоги.

1. Закройте правую ноздрю, сделайте вдох левой.

2. Затем закройте левую, делая выдох правой.

3. Чередуйте так несколько раз, вдыхая одной, а выдыхая другой ноздрей.

Постарайтесь прислушаться к собственному дыханию, к внутренним ощущениям. Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг.

Отвлечение

Отвлекитесь от переживаний, стоя за кулисами, вспомните все известные вам реки или города. Переключитесь на совершенно другую тему, не схожую с темой выступления или беседы.

Физические упражнения

Когда мы испытываем стресс, наши надпочечники производят кортизол. Этот гормон блокирует нашу способность работать полноценно с какой-либо информацией.

Наиболее эффективный способ снизить уровень кортизола — физические упражнения. Сделайте небольшую разминку незадолго до выступления.

Особенное внимание уделите тренировке мышц спины и шеи — правильная осанка сделает вашу речь более выразительной.

Голос

Позаботиться о готовности голоса к выступлению заранее помогут упражнения.

Штробас:

— стоя или сидя, приоткройте рот;

— с выдохом произнесите звук «э»;

— старайтесь увеличить длительность выдоха.

Голосовые связки во время выполнения упражнения вибрируют и расслабляются.

Напряжение мышц лица и шеи сковывает мимику во время общения, ухудшает качество звукопроизношения.

Расслабление мышц лица и шеи:

— исходное положение: стоя или сидя;

— наклоните голову слегка к правому плечу;

— левым плечом в это время немного потянитесь вниз;

— затем выполните наклон в другую сторону, потянитесь правым плечом вниз.

Во время наклонов головы растягиваются мышцы шеи и лица, уходит ощущение зажатости.

Подготовка — залог эффектного выступления и успешных переговоров. Этому можно научиться, практикуя упражнения для голоса и речи и используя методики расслабления.