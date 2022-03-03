Тренировка памяти: как лучше запоминать информацию

Улучшить качество и скорость запоминания можно при помощи простых методов.

Если вытянуть нейронную сеть мозга человека, то она будет равна семи полетам на Луну. Тем не менее память у современного поколения хуже, чем у наших бабушек и прабабушек, по словам доктора биологических наук Татьяны Черниговской.

Исчезает необходимость запоминать то, что можно с легкостью найти, например, в интернете. А между тем ухудшается качество мозговой деятельности, она попросту не тренируется.

Остановимся на некоторых моментах, помогающих лучше усваивать информацию.

Нейронная сеть мозга человека.

Три закона запоминания

Качество памяти можно значительно улучшить, если использовать простые правила.

1. Получите яркое и живое впечатление о запоминаемом предмете. Сконцентрируйтесь, постарайтесь хорошо изучить его с помощью нескольких органов чувств.

2. Повторение не предполагает заучивание чего-то за один подход, например, читая вновь и вновь, пока нужное не выгравируется в памяти. Старайтесь запоминать с интервалами отдыха, переключайтесь на другую деятельность.

3. Ассоциация нового факта с теми, что уже имеются в голове, помогает лучше запоминать информацию.

Применение этих простых методов существенно упрощают процесс обучения и делает его более эффективным.

Качество памяти можно значительно улучшить, если использовать простые правила.

Виды памяти

По длительности воспроизведения можно выделить несколько видов памяти:

• Мгновенная — это образ, который мы получаем от какого-либо только что произошедшего события. Длится она доли секунды.

• Кратковременная — обобщенный образ воспринятой информации. Длительность ее составляет до 20 секунд.

• Оперативная — установка хранения данных в течение конкретного промежутка времени — от нескольких секунд до нескольких дней.

• Долговременная — позволяет держать информацию в голове довольно длительно, неограниченный срок.

• Генетическая — передается по наследству и неподвластна влиянию человека, так как храниться в генотипе.

Память бывает разной.

Мышечная память

К отдельному виду можно отнести мышечную память. Она формируется вследствие регулярных физических нагрузок.

Благодаря мышечной памяти происходит довольно быстрое восстановление после:

— длительных перерывов в тренировках;

— реабилитации от полученных травм;

— периода беременности и родов.

Занятия спортом.

Несколько советов для эффективного усвоения знаний

Томас Эдисон обнаружил, что 27 его ассистентов ежедневно в течение шести месяцев проходили по дороге от лампового цеха до главного завода. У этой дороги росло вишневое дерево. Но опрос показал, что никто из помощников изобретателя не заметил дерева и даже не подозревал о его существовании.

«Человеческий мозг, — заявил Эдисон, — не воспринимает и малую часть того, что видит глаз. До чего же слаба наша подлинная наблюдательность».

• Тренируйте наблюдательность и концентрацию

Обращайте внимание на мелкие детали, воспроизводите в памяти вечером перед сном все, что произошло с вами в течение дня, в подробностях.

Тренируйте наблюдательность.

• Изучайте языки

Чем больше языков вы успеваете изучить в течение жизни, тем меньше рисков, что у вас появятся какие-то нарушения памяти, например деменция. Старайтесь также регулярно практиковать все языки, разговаривая на них.

• Делайте перерывы

Мозгу нужно дать время «уложить» информацию. Сделайте паузу, переключитесь на другую деятельность.

• Произносите выученное в слух

Устное воспроизведение значительно помогает запоминать. Заучивание какого-либо текста перед выступлением или стихотворения будет даваться вам легче, если все это проговаривать вслух.

• Мотивация

Когда знаете, ради чего вам необходимо усвоить информацию, то понимаете, что это вовсе не бессмысленная трата времени, а весьма полезное занятие.

• Обучение других

Запоминать материал проще и быстрее, когда вы объясняете его другим.

• Пишите конспекты

Прослушивая что-либо, записывайте от руки важные моменты лекции своими словами. Таким образом больше шансов осмыслить новую для вас информацию и не упустить ничего важного.

Тренировка памяти — это увлекательный процесс, а не мучение. Занимаясь ею в повседневной жизни, вы довольно скоро убедитесь в том, что фраза «я все забываю» — это миф.