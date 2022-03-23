Мифы о фитнесе и питании: как не навредить себе

Мы собрали распространенные заблуждения мира фитнеса, поверив в которые вы рискуете навредить не только фигуре, но здоровью в целом.

Почему после тренировки увеличивается вес на весах?

Цифра на ваших весах — это показатель только общей массы тела. Активно тренируясь, вы наберете мышечную массу и избавитесь от избыточной жировой. В таком случае вы можете весить даже больше, чем до тренировок, но выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше.

Взвешивание. Фото Global Look Press

Спустя некоторое время после регулярных занятий вы можете немного прибавить в весе. Объясняется это просто — мышцы становятся плотнее, их масса увеличивается.

Может быть и по-другому — не будет существенных изменений в весе, но количество мышц увеличится, а жира — уменьшится.

Для того чтобы отслеживать изменения, измеряйте объемы с помощью сантиметровой ленты. Также сравнить результаты помогут специальные весы, которые показывают процент жировой и мышечной ткани в организме.

Качать только одну группу мышц — это норма

Иногда люди приходят в фитнес-клуб с конкретной задачей — накачать определенную группу мышц. Они выбирают для этого пару упражнений и выполняют их несколько недель подряд.

Подобная система, вероятнее всего, замедлит вообще какие-либо изменения, прогресса не будет. Тело адаптируется к однотипным нагрузкам и будет тратить меньше энергии на повторяющиеся упражнения. Для того чтобы не остановиться в развитии, необходимо периодически менять упражнения и методы тренировок.

Тренировка. Фото Global Look Press

Помимо этого, постоянно задействуя одну группу мышц и не уделяя внимание другим, вы рискуете создать мышечный дисбаланс. Это повлечет за собой ограничение подвижности суставов.

Тело нуждается в гармоничном развитии всех групп мышц. Даже в случае, если вы делаете акцент на каких-то мышцах, не стоит забывать об остальных.

Кардио — лучший способ похудеть

Бытует мнение, что силовая тренировка подходит для набора мышечной массы, а для похудения — только кардио.

Тренировка. Фото Getty Images Фото Getty Images

Кардиозанятия хорошо влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. При этом если вы хотите потратить как можно больше калорий, выбирайте интервальную тренировку.

Формат такого занятия предполагает чередование силовой и кардионагрузки. Этот метод в сочетании с разумным подходом в питании поможет похудеть.

Ежедневные тренировки полезны

Результативным и здоровым режимом тренировок считается тот, который позволяет вам восстановиться. Мышцам необходим отдых.

Занимаясь спортом каждый день:

повышается риск травм;

появляются боли;

меняется уровень гормонов;

появляется постоянная усталость;

возникают перепады настроения.

Ничего не болит — плохо тренировался

Боль в мышцах вовсе не показатель эффективности занятий. Если человек впервые пришел на тренировку, вероятнее всего, мышцы будут немного болеть. После длительных промежутков между занятиями тоже возможны подобные ощущения.

Тренировка. Фото Global Look Press

Но при регулярных физических нагрузках боль — это явный признак того, что мышцы перегружены.

Отсутствие боли является показателем того, что тренировка была эффективной и полезной для вас.

Вода с соком лимона по утрам полезна

Рекомендации по употреблению воды с соком лимона по утрам весьма сомнительны, учитывая возможные негативные последствия.

Вода с соком лимона. Фото Global Look Press

Препятствует старению

Есть версия, что этот напиток, являясь антиоксидантом, препятствует старению организма. На самом же деле полезно нормальное и регулярное питание, потребление достаточного количества клетчатки, которой нет в соке.

У крепляет иммунитет

Также ошибочно мнение о большом содержании витамина С в лимоне. Об укреплении иммунитета здесь тоже речь не идет. Защитные силы организма можно активизировать благодаря употреблению полезных продуктов, физической активности и закаливанию.

Удерживает в норме pH

Водой с лимоном невозможно сдвинуть pH человека. Среднее значение этого показателя составляет 6.0, но оно может варьироваться. Изменение этой величины может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме, требующих лечения.

Вывод

Чудодейственная сила воды с лимонным соком значительно преувеличена. Кислота утром натощак — не самый безопасный способ укрепить иммунитет, особенно для зубной эмали и ЖКТ. В питании, как и вообще во всем, следует руководствоваться чувством меры.

На формирование привычки нужен 21 день

Привить себе навык регулярно тренироваться и правильно питаться за 21 день просто невозможно.

На формирование такого рода сложных привычек, требующих изменения обычного образа жизни и перестройки, понадобится гораздо больше времени. Для того чтобы что-то стало привычкой, мало просто ждать 21 день. Но и надеяться, что за этот период времени произойдут кардинальные изменения, даже если вы активно действуете, не стоит.

Формирование привычки. Coolsen.ru

Следует запастись терпением и мотивацией постепенно менять качество жизни. Нужно научиться радоваться отложенному результату. Быстро — это медленно и постепенно.

Почему мы иногда начинаем и бросаем?

Небольшой успех приводит к эйфории, а небольшая неудача воспринимается как жизненный апокалипсис. Именно поэтому столь популярны тренинги, обещающие людям буквально после их прохождения обогатиться. Такую же цель преследуют марафоны — похудеть на 10 кг за месяц. На самом деле нереально за 21 день марафона стать здоровым человеком. Быстрый результат очень привлекателен, но невозможен.

Что помогает формировать привычку:

мотивация — зачем я это делаю;

дисциплина — выполнять что-либо регулярно;

подкрепление и закрепление механизма — вознаграждение за старания и успехи;

время — для сложных навыков потребуется его гораздо больше чем 21 день.

«Для закрепления простых алгоритмов достаточно немного времени, а вот для сложных — несколько месяцев и более», — поясняет психолог Елена Юшко.

Йоги мясо не едят

Принято считать, что йоги обязательно должны быть вегетарианцами. На самом деле употреблять в пищу лишь овощи и фрукты или быть мясоедом — выбор, который остается за каждым. И у первых, и у вторых найдется масса доводов в пользу своего подхода в отношении еды.

Йога. Фото Global Look Press

Однако неоспоримо то, что основа любого принципа питания — не навредить себе. Не получив в необходимом объеме микроэлементы, находящиеся в мясе, человек будет вынужден добывать их из других источников. Мясоеду же, страдающему каким-либо заболеванием ЖКТ, придется ограничить употребление этого продукта по рекомендации врача.

Надо пить 2 литра воды в день

Избыточное потребление жидкости в итоге приведет к отекам. Организм не будет успевать выводить лишнюю воду. Также не исключен мочегонный эффект, из-за которого возможно вымывание магния, натрия, калия. Результатом будет недостаток этих элементов. Вероятно появление судорог.

Сколько пить воды. Фото Global Look Press

Пить воду следует, руководствуясь чувством жажды. При этом минимум, который требуется взрослому среднестатистическому здоровому человеку, — 500 мл.

Нельзя есть после 18.00

Сторонники быстрого похудения не советуют ужинать после 18.00. Это может быть разумно в том случае, если вы ложитесь спать около 20.00.

Дело в том, что последний прием пищи должен быть примерно за 2 часа до сна. В случае, если вы ложитесь поздно, не поев, то достаточно большой промежуток времени будете голодны. Голод — не самый безопасный способ для похудения. Организм, напротив, восполнит потерю энергии уже на следующий же день.

Нельзя пить во время тренировки

Очередное заблуждение, способное существенно навредить вашему состоянию и довести организм до обезвоживания. Во время активной физической деятельности мы потеем, то есть теряем жидкость. И ее необходимо восполнять, особенно если вы испытываете чувство жажды или сухость во рту. На тренировках высокой интенсивности нужно пить простую воду понемногу, маленькими глотками каждые 15-20 минут.

Потею, значит, худею

С потом выходит жидкость, но не жир. Сразу после тренировки на весах может быть минус 100-200 мл. И это вода. Во время движения становится жарко. Потея, организм охлаждается. Но к процессу похудения это не имеет отношения.

А пока вы пытаетесь разобраться во всех существующих мнениях и избавиться от заблуждений, помните одно простое правило: прислушивайтесь к своему организму и внутренним ощущениям, следите за самочувствием.