Как бороться со стрессом и тревогой. Советы психолога

Все о борьбе со стрессом.

Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на наше тело и самочувствие. В современном мире люди подвержены регулярному стрессу и чувству тревоги. Полезным навыком любого успешного человека является умение справляться с этим и поддерживать свое психическое здоровье. Психолог Елена Скалубо дала советы «СЭ», как восстановить гармонию в душе.

Стресс и его симптомы

Каждый хоть раз в жизни сталкивался со стрессом. Стресс — это реакция организма на раздражающие факторы, такие как проблемы в основных сферах жизни, экзамены, неполноценный сон и т. д.

Влияние частых стрессов на организм. вебджем.рф

При стрессе наблюдаются изменения в головном мозге, нарушения в работе эндокринной и нервной систем. Происходит выброс в кровь стрессовых гормонов — адреналина и кортизола. Из-за чего клетки в организме приходят в состояние возбуждения. Часть из них может вырабатывать еще и вещество гистамин — красные пятна на коже. Клетки мышечной ткани быстрее сокращаются, вызывая тахикардию и перистальтику кишечника. Также могут наблюдаться такие симптомы, как:

усталость и разбитость;

снижение или увеличение массы тела;

регулярное чувство тревоги;

дрожь;

расстройство стула;

высокое артериальное давление;

выделение пота.

Причины стресса

Причины стресса принято разделять на 3 группы:

большие изменения в жизни (переезд, развод, смена работы, смерть близких людей);

проблемы в отношениях (нерешенные конфликты, частые ссоры, одиночество);

условия работы с высоким риском (ненормированный график, переработки, выгорание).

Тревога

Однажды пережив сильный стресс, человек запоминает ощущения в теле. И в будущем перед похожими ситуациями начинает ожидать повтора данного состояния. Так рождается тревога, причем еще до наступления травмирующего события.

Тревога — состояние, при котором человек ожидает опасность или угрозу. Образ жизни и привычки оказывают большое влияние на ощущение тревоги. Частый просмотр большого потока новостей, залипание в телефоне, концентрация на негативе порождают беспокойство. Женщины подвержены стрессу и тревоге чаще, чем представители сильного пола.

Виды тревоги

Тревога ожидания. Как правило, люди, подверженные данному виду, видят негативные сценарии происходящего как единственный вариант развития события. Она может быть как регулярной, так и появляться в отдельные моменты.

Тревога в форме фобий. Она появляется, когда есть определенный триггер, например страх одиночества, насекомые или самолеты. Здесь часто тревога сопровождается паническими атаками.

Невротическая тревога. Самая серьезная тревога, сопровождается психологическими заболеваниями (истерическими, шизоидными).

К чему приводит постоянный стресс и тревога:

паническим атакам;

депрессии;

сбоям в работе сердца;

язве и гастриту;

гипертонии;

анорексии;

снижению полового влечения.

Как снизить уровень стресса.

Советы психолога

Психолог Елена Скалубо рассказала, как бороться со стрессом и тревожностью. В первую очередь необходимо ограничить потоки информации: выберите один источник, которому вы доверяете. Смотрите или читайте его не более одного раза в день. Читать все подряд каждый час — сильно повысит уровень тревожности. В остальное время отдайте предпочтение художественной и познавательной литературе или программам.

Проверьте свое инфополе: какое окружение у вас? Необходимо в такие периоды иметь рядом с собой людей, которые будут вас поддерживать. Создавайте тепло вокруг себя и своих родных. Дарите и получайте положительные эмоции.

Важно переключиться от обстоятельств внешнего мира на свою жизнь. Задумайтесь о тех процессах, которые вы можете контролировать. Задайте себе вопрос: «Могу я это сейчас контролировать или нет?» Если ответ отрицательный, то нет смысла об этом думать. Если положительный, то приступайте к действиям. Например, хорошо делать свою работу, общаться с близкими, найти хобби, пройти курсы.

Чтобы снизить уровень стресса, важно делать упор на физиологию. В первую очередь нужно нормализовать сон, соблюдать питьевой режим, правильно питаться, много гулять на свежем воздухе. Это базовые вещи, но они очень важны для нормального функционирования организма и поддержания хорошего настроения. Можно также сходить к терапевту, сдать анализы на тревожность, пропить витамины.

Консультация психолога всегда полезна, особенно в стрессовых ситуациях. Есть большое число бесплатных психологов, служб поддержки. При стрессе важно все свои эмоции привести в рациональное русло. Так как стресс чаще всего бывает тогда, когда человек эмоционально включился, когда он думает, что все плохо. После консультации эмоции успокаиваются, человек понимает, что жизнь продолжается.

Занятия спортом напрямую связаны со стрессом. Гормон кортизол выходит из организма с помощью физической нагрузки. Важно помнить, что заниматься необходимо в рамках своей физиологии, чтобы не переусердствовать. Лучше по чуть-чуть, но каждый день.

Чтобы снизить уровень кортизола в крови, необходимо сократить употребление сладостей, кофе и алкогольных напитков.

Слушайте успокаивающую музыку и медитируйте. Делайте дыхательные практики, они являются наиболее эффективными в борьбе со стрессом.

Дыхательные упражнения при стрессе и тревоге

Диафрагмальное дыхание

Техника выполнения:

Сядьте или лягте в удобное положение. Положите левую руку на грудь, а правую на живот. Сделайте вдох через нос. Грудь не должна двигаться при дыхании. Сделайте медленный выдох через рот. Сделайте небольшую задержку и проведите цикл из 10 раз.

Упражнение из йоги

Техника выполнения:

Сядьте в удобное положение. Закройте большим пальцем правую ноздрю носа. Сделайте медленный вдох левой ноздрей, считая до пяти. Закройте левую ноздрю мизинцем, отпустив при этом правую. Сделайте медленный выдох, считая до пяти. Повторите то же самое, но начав с другой ноздри. Сделайте цикл из 12 раз.

«Квадрат»

Упражнение от стресса. training-institute.ru

Техника выполнения: