Как легче перенести жару? Пять советов от эксперта

Расскажем, что делать в жаркую погоду для наилучшего самочувствия.

Жаркая погода чревата неблагоприятными последствиями для здоровья. Однако если соблюдать ряд правил, то жару можно перенести легко. Расскажем подробнее о них.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что из-за изнурительной жары может случиться солнечный или тепловой удар. При этом для теплового удара необязательно находиться на солнцепеке, он может развиться в жарком и душном пространстве.

Также Павлова назвала признаки теплового и солнечного удара:

— покраснение кожи,

— слабость,

— частый или слабый пульс,

— одышка,

— пульсирующая головная боль,

— головокружение,

— судороги,

— тошнота или рвота,

— диарея,

— галлюцинации (в тяжелых случаях).

В зону риска попадают дети, которые долгое время играют на солнце и объективно не оценивают степень своего самочувствия. Пожилые люди могут уснуть на солнце, на лавочке или потерять сознание. Люди с сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом, ожирением и другими серьезными диагнозами тоже в зоне риска. Также в категорию попадают люди в алкогольном опьянении.

В жаркую погоду стоит пить много воды. Фото Global Look Press

Пять советов, как легче перенести жару

Есть ряд рекомендаций, которые нужно соблюдать, чтобы избежать теплового или солнечного удара, а также легче перенести жару.

Обильное питье

Так как с повышенным потоотделением организм теряет много воды и происходит обезвоживание, стоит регулярно пить воду. Суточную норму жидкости необходимо рассчитывать, исходя из веса и температуры окружающей среды. Также не стоит пить холодные напитки. Как бы это ни было удивительно, но в жару лучше пить теплую и горячую воду.

Если вы отправляетесь на прогулку или просто выходите на улицу, берите с собой бутылку воды. Добавляйте в напиток мяту, которая способна активировать белок TPRM8. Ментол неким образом обманывает белок, и человек чувствует прохладу.

Ни в коем случае не стоит употреблять на жаре алкоголь, даже пиво и холодное шампанское. Откажитесь и от кофеина, который находится и в кофе, и в черном чае. Кофеин сужает кровеносные сосуды, в результате чего кровь нагревается, а вместе с ней и тело. Отдавайте предпочтение травяным сборам.

Правильное питание

В жаркую погоду нужно отказаться от соленой пищи, которая вызывает потерю воды. Меньше стоит употреблять углеводов и протеинов, забирающих примерно 20-30 процентов от вырабатываемых калорий.

В связи с этим ешьте меньше сладкого и жирного. Добавляйте в свой рацион больше овощей, фруктов и зелени.

Одежда и головные уборы

При высоких температурах носите одежду из натуральных и светлых тканей. Лучше всего, чтобы она была свободного покроя и отводящая влагу и тепло. Не забывайте про головные уборы. Шляпы, панамы, кепки и платки из легких тканей помогут защитить от перегрева. Не берите шляпы темных цветов, нужны только светлые оттенки.

В жару добавляйте в напитки и еду мяту. Фото Global Look Press

Витамин С

Согласно исследованию Университета Алабамы, на работу механизмов теплообмена оказывает благоприятное влияние витамин С. При его регулярном употреблении сокращается время, необходимое организму, чтобы приспособиться к более жаркой среде. Это связано с тем, что витамин С стимулирует работу потовых желез.

Добавляйте лимон в воду, употребляйте овощи, богатые этим витамином.

Правильный загар

С умом стоит подходить и к приему солнечных ванн. Для этого не стоит загорать в период с 12 до 17 часов. Также стоит загорать постепенно. В первый прием солнечных ванн выходите всего на полчаса (максимум час), в следующий раз выйдите на более длительное время. Не забывайте купаться и лежать под зонтиком.

Обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами. Необходимо наносить их на кожу каждые два часа. Не забывайте и о креме для лица с SPF-защитой не менее 50.

При солнечном ожоге не используйте лед, скрабы и спиртосодержащие средства. Не нужно прокалывать волдыри и сдирать облезающую кожу. Иначе вы можете занести инфекцию. Сметана тоже не вариант. Используйте специальные крема от ожогов, при болях можно принять обезболивающее или противовоспалительные средства.

Что делать, если случился тепловой или солнечный удар?

Врач Павлова дала рекомендации, как помочь человеку, который получил тепловой или солнечный удар. В первую очередь необходимо вызвать «Скорую помощь». Пока не приехали врачи нужно перенести человека в тень или прохладное помещение. Ноги его стоит расположить выше головы, что создаст приток крови к голове и сердцу. Также важно снять с человека одежду, которая сковывает его тело (это пояса, галстуки, бюстгальтер и т. д.).

Если человек способен пить, то обязательно нужно напоить его прохладной, но не ледяной водой. Причем как можно больше, не меньше стакана. Стоит учесть, что с потом или рвотой человек теряет жизненно необходимые микроэлементы, поэтому важно их восполнить, например, самым простым регидроном.

Кроме того, можно положить поверх тела простынь, смоченную в прохладной воде. А на шею и в область паха расположить лед или хладагенты, но ненадолго. Холод в области шеи может вызвать спазм сосудов и нарушить кровоснабжение головного мозга, а в области паха — вызвать переохлаждение.