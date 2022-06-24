Пять лучших безалкогольных напитков в жару

В столице и центральной части России наконец-то наступило лето. Термометр всю неделю будет показывать выше +25 °C. Много времени жители будут проводить на улице, греясь на солнце. Чтобы избежать обезвоживания и перегрева, а также восполнить запасы витаминов и минералов, необходимо много пить жидкости. Расскажем, какие напитки можно употреблять в жару.

Квас

Квас — один из популярных летних напитков у россиян. Данный напиток отлично утоляет жажду, так как в его составе есть углекислоты и аминокислоты, которые задерживаются в организме. Помимо этого, квас богат витаминами и минералами, среди которых кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В, А, Е и С. Как правило, его изготавливают из ржаного хлеба, ягод и даже свеклы. Квас поможет взбодриться, освежиться и, главное, утолить жажду.

Однако стоит отметить, что пить в жару следует только домашний квас. Если вы выбираете в магазине, то смотрите, чтобы в составе не было консервантов, искусственных ароматизаторов, красителей (допускается использование только натуральных). Читайте внимательнее этикетку: если указано «напиток безалкогольный газированный», то этот продукт не является квасом. Маркировка ГОСТ 28188-2014 означает, что вы покупаете квасной напиток, а натуральный квас имеет маркировку ГОСТ 31494-2012. Еще проверьте срок годности: у натурального он будет всего несколько дней.

Морс

Морс — это ягодный сок, который разбавляют чистой питьевой водой, допускается небольшое содержание сахара. В основном его готовят из брусники, клюквы, смородины и малины.

Морс — отличный вариант для утоления жажды, также он восполнит организм витаминами С, B, E, PP, железом, фосфором, магнием, кальцием, цинком, щавелевой, лимонной, яблочной кислотой, а также флавоноидами.

Молочные коктейли с мороженым

Коктейли с добавлением мороженого особенно любят дети. В жару такой напиток позволит избежать перегрева организма, ведь именно сливочный напиток лучше всех охлаждает. Как правило, в него добавляют фрукты, шоколад и сиропы.

Лучше всего отдать предпочтение натуральным коктейлям без добавления искусственных красителей и большого содержания сахара. Выбирайте с добавлением натуральных фруктов и ягод. Данный напиток также подарит чувство сытости организму. Советуем отдать предпочтение молочным коктейлям из банана и клубники. А еще вместо магазинных лучше приготовить самим дома в блендере.

Лимонад

Спасти от зноя поможет лимонад, с одной поправкой — только натуральный. Такой напиток будет очень полезным и, главное, освежающим. Он позволяет быстро утолить жажду за счет кислоты, ведь лимонад богат витамином C.

Традиционный лимонад делают из свежевыжатого сока лимона с добавлением воды. Допускается добавление меда, газированной воды, имбиря или листочков мяты. Рецепт данного напитка имеет длинную историю. Он был придуман еще во времена правления французского короля Людовика I. При дворе лимонад пользовался большой популярностью. Сегодня есть различное множество рецептов по приготовлению лимонада. Одни из самых популярных из лайма, арбуза, груши, клубники и даже огурцов.

В большинстве кафе и ресторанах готовят натуральные свежие лимонады, а вот от магазинных газированных лучше всего отказаться. В них большое содержание сахара из-за чего вы не утолите жажду, а, наоборот, только усугубите ситуацию, вызвав обезвоживание.

Чай

Многие боятся пить горячий чай в жару. Однако этот напиток очень тонизирует и придает чувство бодрости. При употреблении горячего чая происходит обильное потоотделение, а пот испаряется при температуре воздуха выше +33 °С. Таким образом, вы отдаете тепло из организма, тем самым избегая перегрева тела. Но также сегодня популярны варианты с холодным чаем. Просто добавьте в него лед.

К чаю в жару есть несколько требований:

он должен быть слабо заваренным;

нельзя добавлять сахар;

чай должен быть травяной или каркаде;

отличным дополнением станут дольки лимона.

Кстати, при употреблении горячего зеленого чая вы дополнительно защищаете свою кожу от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей.

Прохладительные напитки в жару полезны. Однако не стоит забывать и об употреблении воды. Роскачество рекомендует поддерживать водный баланс в жаркую погоду. Ведь с потом организм теряет много жидкости, есть риск получить обезвоживание. Специалисты советуют делать упор в употреблении именно воды. Лучше выбрать щелочную минеральную воду, которая будет содержать достаточное количество солей. Такую воду можно приготовить самим, для этого в питьевую охлажденную воду добавьте чуть-чуть соли.