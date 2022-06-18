Как правильно выбрать купальник на пляж?

Расскажем о всех нюансах при выборе главного предмета пляжного гардероба.

Купальник — основной предмет пляжного гардероба. Без него не обходится ни один отпуск и отдых на открытых водоемах. И к его выбору стоит подойти со всей ответственностью. Расскажем, как выбрать и на что обратить внимание.

Как выбрать женский купальник?

Если вы выбираете купальник для пляжных игр и купания в волнах, отдавайте предпочтения спортивным моделям из плотных тканей. Такие купальники не будут стеснять движения. Они подойдут и для плавания в бассейне.

При выборе купальника ориентируйтесь на свой размер:

S — 42-44;

М — 46-48;

L — 48-50;

XI — 50-52;

XXI — 52.

Обращайте внимание на материал. Купальник из дешевой и некачественной ткани быстро выгорит на солнце или растянется. Стоит также помнить, что морская вода агрессивно воздействует на любую ткань. Лучше всего выбрать купальник из лайкры, тактеля, микрофибры, полиамида или полиэстера.

Купальник бандо. Фото Global Look Press

Примеряйте несколько видов купальников с разными фасонами, чтобы выбрать наилучший вариант для себя. Раздельные модели подойдут для принятия солнечных ванн и помогут получить равномерный загар. Более того, такие модели можно легко комбинировать.

Виды женских купальников

Сегодня на рынке представлено множество вариантов купальников. Вот основные типы:

— слитные, или же монокини;

— бикини и мини-бикини (раздельные виды);

— пляжные маечки-танкини с плавками-шортиками;

— купальник из сетки;

— бюсты-бандо (эта модель без бретелек);

— купальные топы;

— купальник-пландж (эта модель с глубоким треугольным вырезом).

Как выбрать купальник по типу фигуры?

Для женщин с фигурой «песочных часов» смело можно выбирать любой вид купальника. Подойдут и бикини, и монокини. Обладательницам пышной груди стоит взять модель с широкими бретелями или завязками на шее.

Представительницам фигуры «груша» лучше сделать акцент на грудь. Визуально увеличить ее можно, выбрав купальник с рюшами. Плавки же должны быть классическими, без крупных принтов и рюш.

Купальники по типу фигуры. Фото corsete.ru Фото Global Look Press

Женщинам с фигурой «перевернутый треугольник» необходимо выбрать топ с широкими лямками и декорированными плавками. А обладательницам форм «яблоко» или «прямоугольник» не стоит покупать облегающие модели. Отдавайте предпочтение танкини, купальникам с рюшами и драпировкой.

Также помните, что полным девушкам лучше подобрать слитный купальник с широкими бретелями. Женщинам с пышными бедрами акцент нужно делать на верхнюю часть. Если вы хотите подчеркнуть свой бюст, то обратите внимание на купальники с рush up (твердыми чашками лифа).

Как выбрать детский купальник?

При выборе детского купальника нужно учитывать, что чем больше он закрыт, тем лучше. Кожа ребенка очень чувствительная и быстро сгорает. Именно поэтому девочкам стоит выбрать слитный купальник, а не раздельный. Ткань должна плотно прилегать к телу, но необходимо, чтобы купальник был удобным и не сковывал движения. Ведь все дети очень подвижные. Не стоит брать купальник на вырост. Слишком свободная модель соскальзывает и обнажает кожу. Обратите внимание есть ли мягкие подкладки внутри. Это поможет предотвратить появление сыпи.

В первую очередь ориентироваться при выборе детского купальника нужно на рост, а не на размер. Во время примерки купальника попросите ребенка поднять руки над головой. При этом лямки не должны спадать с плеч или, наоборот, давить на кожу. Помните, что ткань расширяется при намокании.

Таблица размеров детских купальников:

Размер Рост (см) Возраст (лет) Вес (кг) 26 98 3 13,5-15 28 104 4 15-18 28 110 5 19-21 30 116 6 22-25 30 122 7 25-28 32 128 8 30-32 32 134 9 31-33 34 140 10 32-35 38 152 12 35-38

Обратите внимание на модели с UPF фильтром, чтобы защитить кожу ребенка.

Помимо купальника детям в обязательном порядке нужно выбрать панаму, чтобы защитить лицо и шею. Не забудьте и про летнюю обувь (подойдут пантолеты или сланцы).

Как выбрать трусы для мужчин?

Пляжные шорты. Фото Global Look Press

При выборе мужских плавательных трусов нужно учитывать несколько факторов. Если вы будете тренироваться, то стоит выбрать классические короткие модели. Для плавания в летних бассейнах выбирайте материал, который устойчив к хлору. Обычно это лайкра, нейлон, полиамид, полиэстер, микрофибра и полибутилентерефталат (ПБТ). Так они обозначаются на этикетках:

реs — полиэстер;

pa — полиамид;

tac — тактель;

co — хлопок;

ny — нейлон.

sp — спандекс;

el — эластан;

pbt — полибутилентерефталат;

lycra — лайкра.

Слипы не создают сопротивления в воде, но вот на пляже в таких моделях можно легко обгореть. Боксеры подойдут как для бассейна, так и для открытых водоемов. Они не создадут лишнего сопротивления. Плавки-шорты и пляжные шорты — самый лучший вариант для курортов, но не для бассейна. В них минимальный риск обгореть. А еще они обладают вентиляцией. Единственное — они неудобны для длительных заплывов и дольше сохнут.

Выбирать плавательные трусы также нужно, ориентируясь на объем талии:

S — 78-84 см;

M — 84-89 см;

L — 89-94 см;

XL — 94-99 см;

XXL — 99-104 см

Учитывая все это, вы сможете выбрать удобную для себя модель, от которой получите только удовольствие!