Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта

Расскажем, как ухаживать за волосами правильно.

Уход за волосами составляет неотъемлемую часть нашей жизни. Кто-то моет голову раз в неделю, а кому-то приходится это делать каждый день. Стоит разобраться, как это делать правильно, чтобы не навредить здоровью кожи головы и волос.

Причины загрязнения волос

Сальные железы, располагающиеся на коже волосистой части головы, выделяют секрет — себум. Он защищает волосы от пересыхания и чрезмерной ломкости. Но если своевременно не очищать волосы, то сальная пленка становится питательной средой для микроорганизмов. Объем выделения себума зависит от некоторых факторов, таких как возраст, генетическая предрасположенность, состояние здоровья и другие.

Причины, вызывающие загрязнение волос.

Возраст

Работу сальных желез регулирует гормональная система. В пожилом возрасте ее работа становится менее активной.

Тип кожи и волос

Условно типы кожи головы и волос можно разделить на:

— сухой;

— нормальный;

— жирный.

Для жирного типа характерно быстрое загрязнение. В таком случае очищать волосы придется чаще, чем тем, у кого нормальный или сухой тип.

Структура волос

От структуры волос зависит то, как быстро продукт секреции кожных желез распространяется от корней до кончиков. Вьющиеся пряди, к примеру, замедляют этот процесс, достаточно долго оставаясь чистыми. Тонкие и прямые волосы загрязняются чаще.

Стрижка

Длина волос влияет на то, как быстро они пачкаются. Обладателям коротких волос необходимо их мыть часто. Нередко бывает, что длинные волосы у корней обладают жирным блеском, а их концы — сухие.

Внешняя среда

Волосы требуют очищения не только из-за работы сальных желез. Причиной загрязнения могут быть также и факторы внешней среды. При прогулках на свежем воздухе особенно в ветреную и сухую погоду на волосах оседают частицы пыли. Также частое прикосновение руками способствует быстрому загрязнению волос.

Частое расчесывание

При помощи расчески происходит разглаживание и укладка волос. Но еще и распространяется продукт деятельности сальных желез по всей длине волоса. В случае частого расчесывания пряди будут чаще и быстрее пачкаться. Необходимо следить за чистотой расчески, периодически мыть ее и обрабатывать антисептиком.

Неправильное нанесение средств ухода

Одна из основных функций кожи — дыхательная. Средства ухода, нанесенные на кожу головы, создают пленку, которая нарушает этот процесс. В результате неправильного использования бальзамов и несмываемых средств возможно появление нежелательных последствий в виде кожного зуда и шелушения.

Как часто нужно мыть голову

Учитывая внешние и внутренние факторы, влияющие на чистоту волос, необходимо мыть голову тогда, когда возникает такая необходимость. В среднем — один раз в три дня. Обладателям жирной кожи потребуются более частые водные процедуры, нежели тем, у кого она сухая. Длинные волосы следует мыть реже, чем короткие.

«Голову необходимо мыть по мере загрязнения. Нормальные волосы в среднем загрязняются через два-три дня, жирные — через один-два, сухие — через четыре-пять», — комментирует парикмахер Алексей Стрига.

Как правильно мыть голову в домашних условиях

Как правильно мыть голову в домашних условиях.

1. Расчешите сухие волосы, перед тем как их вымыть. Спутанные волосы в мокром виде могут быть повреждены расческой.

2. Подберите комфортную температуру воды. Она должна быть не слишком холодной, но и не слишком горячей. В среднем для мытья головы подходит температура воды 36-40 градусов.

3. Небольшое количество шампуня смешайте с водой в ладонях до образования пены.

4. Нанесите эту смесь на кожу головы, совершая массажные движения подушечками пальцев.

5. Удалите пену теплой водой. Если волосы были сильно загрязнены, повторите процедуру еще раз.

6. Далее используйте бальзам, соответствующий типу волос. Средство необходимо нанести на волосы по всей длине, но не на кожу головы. Следуйте инструкции на упаковке.

7. Смойте бальзам прохладной водой с прядей волос.

8. При помощи полотенца промокните волосы. Старайтесь их не тереть, чтобы избежать повреждений.

9. Сушить волосы рекомендуется при комнатной температуре. Использование фена и других приборов для укладки способствует повреждению и пересушиванию волос. Но если необходимо привести волосы в порядок быстро при помощи фена, проверьте температуру воздуха, направив его поток на свою ладонь.

10. Средства, которые не требуют смывания, наносите только на волосы. Не допускайте их попадания на кожу головы.

11. В ходе мытья головы будьте аккуратны, не допуская попадания химических средств в глаза. Это может вызвать раздражение слизистой оболочки органов зрения. В случае необходимости промойте глаза водой.

12. Центр гигиенического образования населения рекомендует придерживаться правил личной гигиены. Необходимо регулярно мыть голову, использовать индивидуальную расческу и полотенце.

«Чтобы правильно помыть голову в салоне, необходимо обсудить с клиентом желаемый конечный результат и подобрать средства. В начале мы берем шампунь, вспениваем в руках и наносим подушечками пальцев на кожу головы. При необходимости, когда волосы слишком загрязнены, смываем шампунь и повторяем данную процедуру. В салонных условиях после шампуня наносим бальзам по типу волос. В домашних условиях следом идет маска, чтобы напитать волосы, затем бальзам или кондиционер, чтобы закрыть кутикулу волоса. Способ мытья на саму структуру волос не влияет. Изменить ее можно лишь химическим путем», — поясняет Алексей Стрига.

История шампуня

На прилавках магазинов в настоящее время можно встретить большое разнообразие шампуней. В древние времена для очищения волос прибегали к простым подручным средствам.

В Древнем Египте смешивали золу и глину для удаления загрязнений с волос. Эта масса абсорбировала сальные выделения.

Арабы использовали для мытья головы пепел и масла на растительной основе. При помощи данных средств пряди очищались, приобретая ухоженный вид.

В Индии было принято удалять загрязнения с волос молоком из кокоса в сочетании с измельченным черным перцем.

В Средней Азии популярным аналогом современных средств ухода за волосами были кисломолочные продукты.

На Руси основой очищения служила зола осины или березы, смешанная с водой. Для ополаскивания использовали отвары шалфея, ромашки, крапивы, хмеля.

Шампунь в более привычном нам виде придумал англичанин Кейси Херберт, смешав мыльный порошок с травами.

Аптекарь из Германии Ханс Шварцкопф доработал эту смесь, создав из своей фамилии бренд, и запатентовал изобретение.

Технология по изготовлению шампуней с тех пор шагнула далеко вперед. Сейчас есть возможность выбрать из большого разнообразия средство, соответствующее индивидуальным особенностям волос.

Как выбрать шампунь для мытья волос в домашних условиях

Мытье волос в домашних условиях.

«Два в одном»

Ошибочно подобранные средства для мытья волос не будут хорошо справляться со своими функциями. Их использование способно привести как к пересушиванию кожи головы, так и к более частому загрязнению.

Средства «два в одном», сочетающие в себе очищающую функцию шампуня и антистатические свойства бальзама, не обладают долгосрочным эффектом. С питанием и восстановлением такой шампунь вряд ли справится.

Сухой шампунь

Сухой шампунь представляет собой пудру в аэрозоле, задача которой — впитывать жир с корней волос. При этом данное средство не смывается, эти частицы остаются на волосах и коже головы. Алексей Стрига поясняет: «Сухой шампунь является плохой альтернативой обычному, так как он загрязняет поры кожи головы и подсушивает ее. При частом использовании может появляться перхоть. Сухой шампунь нужно стараться использовать только в экстренных ситуациях».

Маски для волос

Прибегать к помощи маски следует один-два раза в неделю, руководствуясь инструкцией по применению.

Маски для волос можно делать и применять в домашних условиях при отсутствии аллергических реакций на отдельные компоненты. В случае индивидуальной непереносимости на ингредиенты откажитесь от их использования. При появлении первых симптомов аллергии незамедлительно удалите маску с волос и примите антигистаминный препарат. При необходимости обратитесь к специалистам за квалифицированной медицинской помощью.

Для того чтобы проверить кожную реакцию, маску для волос домашнего приготовления нанесите на запястье или локтевой сгиб на несколько минут. В норме не должно возникнуть заметных проявлений — зуда или покраснения.

Маска с репейным маслом

Состав:

- репейное масло — 2 ст.л.;

- яичный желток — 2 шт.;

— мед — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Репейное масло подогрейте на водяной бане. Смешайте его с желтком, затем добавьте мед. Тщательно перемешайте массу. Нанесите смесь на волосы на 30 минут, утеплив полотенцем. Затем смойте водой с применением шампуня.

Маска с кефиром

Состав:

— кефир — 30 мл;

- мед — 3 ст.л.;

- оливковое масло — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Немного подогрейте кефир. Добавьте в него мед и масло, хорошо размешав. Должна образоваться однородная масса. Получившуюся смесь нанесите на волосы на 30-40 минут. Затем смойте водой.

Маска с какао-порошком

Состав:

- яичный желток —1 шт.;

- какао-порошок — 1 ч.л.;

- кефир — 5 ст.л.

Способ приготовления:

Кефир комнатной температуры смешайте с яичным желтком при помощи венчика. Добавьте какао-порошок, хорошо перемешайте. Нанесите на влажные волосы, распределяя по всей длине. Оставьте на 30 минут.

Банановая маска

Состав:

— банан — 1 шт.;

- сметана — 2 ст.л.;

— яичный желток — 1 шт.;

- мед — 3 ч.л.

Способ приготовления:

Измельчите банан в блендере до образования пюре. Добавьте сметану, яичный желток и мед. Все тщательно перемешайте. Нанесите полученную смесь на пряди по всей длине волос. Оставьте на один час, утеплив полотенцем. Затем смойте все, используя шампунь.

От чего зависит здоровье волос

Для того чтобы волосы были здоровыми и красивыми, необходимо не только ухаживать за ними, но и обеспечить достаточное поступление в организм витаминов и микроэлементов.

Белки

Белки опосредованно влияют на синтез кератина — одного из основных строительных материалов волос. Достаточное потребление белков обеспечивает прочность волос и ногтей.

Питательные белки содержатся в мясных и бобовых продуктах, яйцах.

Железо

Хроническая усталость и недостаток энергии являются симптомами дефицита железа. Чаще первыми проявлениями нехватки элемента является ломкость волос и ногтей. Волосы теряют блеск, становятся тусклыми и хрупкими, подвержены сильному выпадению.

Мясо, зерновые и бобовые богаты железом. Потребление данных продуктов в достаточном количестве обеспечивает потребность организма в элементе, является профилактикой возникновения анемии.

Витамины

1. Витамин А содержится в моркови, манго, яичных желтках. Он эффективно защищает волосы от повреждений и сохраняет здоровый вид. Регулирует выработку себума — кожного жира, отвечает за сохранение влаги в волосах, придает им эластичность.

2. Источниками витамина С являются цитрусы, шиповник, щавель, квашеная капуста. Витамин С способствует процессу усвоения железа.

3. Витамины группы В содержатся в куриных яйцах, бобовых, свежей зелени, красном мясе. Эта группа питательных веществ дарит прядям упругость, способствует росту, уменьшает выпадение волос.

Омега-3

Эти вещества незаменимы для здоровья человека. Они не вырабатываются в организме, поэтому необходимо обеспечить достаточное их поступление с пищей. Рыба, печень трески, морепродукты богаты Омега-3. Регулярное потребление блюд из данных продуктов способствует нормализации работы иммунной системы организма, противодействует возникновению воспалительных процессов.

Цинк

Цинк — микроэлемент, который выполняет важные функции для нормальной жизнедеятельности человека. Цинк влияет на здоровье и внешний вид волос, ногтей и кожных покровов, обеспечивает рост и развитие костной и мышечной ткани. Играет важную роль в синтезе коллагена, принимает участие в метаболизме витаминов. Микроэлемент ускоряет усвоение витамина А. Продукты животного происхождения особенно богаты цинком. Связано это с тем, что в них нет фитина, который препятствует усвоению минерала. Биодоступность цинка высокая в говядине, свинине и курином мясе.

Кальций

Здоровье волос обеспечивает потребление продуктов, содержащих кальций. О его нехватке свидетельствует повышенная ломкость и выпадение волос, ухудшение их внешнего вида. Большая часть макроэлемента находится в костной ткани. Дефицит минерала приводит к серьезным заболеваниям. Сыр, орехи, сухофрукты содержат необходимый макроэлемент.

Молоко является источником кальция, необходимого для организма. При этом в козьем его больше, чем в коровьем.

Молоко можно употреблять без каких-либо добавок или использовать в приготовлении различных напитков, коктейлей. Продукт добавляют в кофе, чай или какао.

Магний

Появление внешних признаков, таких как ломкость ногтей и выпадение волос, говорит о дефиците магния в организме человека. В некоторых случаях появляются проблемы с зубами. Разрушается эмаль, возникают кариозные изменения. Голодание, нарушение принципов правильного и сбалансированного питания ограничивает поступление элемента в организм. Кардинально менять пищевые привычки, ограничивая употребление тех или иных продуктов, следует только при наличии показаний к этому. В противном случае есть риск существенно навредить здоровью. Магний не синтезируется в организме человека. Элемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности, поступает с пищей. Отруби, бананы, крупы богаты макроэлементом. Орехи также содержат большое количество магния, их можно использовать вместе с фруктами в качестве полезного перекуса, добавлять в выпечку, салаты, супы. Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя и содержащих кофеин напитков негативно воздействует на усвоение элемента.

Соблюдение принципов правильного питания, ведение здорового образа жизни, регулярные физические нагрузки не только могут улучшить внешний вид волос, но и положительно повлиять на общее самочувствие.