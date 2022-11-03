Чем заменить любимые вредные продукты? 5 полезных альтернатив

Какие полезные аналоги существуют для вредных продуктов, знает фитнес-тренер Юлия Малышева

Как перейти на правильное питание?

Тема похудения и правильного питания давно увязла в мифах и всеобщих заблуждениях. В погоне за идеальной фигурой девушки, и не только они, истязают свой организм диетами, не получая должного результата. А если и получают, то он оказывается весьма краткосрочным.

Самый правильный и эффективный метод похудения — избавление от вредных вкусовых привычек и пищевого мусора в рационе. Это так называемые продукты-вредители. Некоторые из них маркетологи даже любят прятать под соблазнительными обертками, обещая, что вреда фигуре они не нанесут.

Юлия Малышева рассказала о пяти чрезвычайно небезопасных для вашей фигуры продуктах. Их необходимо вычеркнуть из своего рациона раз и навсегда. А чтобы это сделать легче, фитнес-эксперт предложила варианты замены вредных продуктов полезными. Таким образом, вы сможете поддерживать форму и не отказывать себе в удовольствии полакомиться чем-то вкусненьким.

Пакетированные соки и газировки

Пакетированные соки с добавлением сахара и газированные напитки чрезвычайно вредны для нашего организма. Причины тому:

высокое содержание сахара;

углекислый газ в составе;

многочисленные красители и консерванты.

Все эти элементы оказывают пагубное влияние не только на вашу фигуру, но и на желудочно-кишечный тракт в целом. Они так же окрашивают и истончают зубную эмаль.

Есть три альтернативных варианта газировке и сокам из пакетов:

свежевыжатый сок , фреш;

лимонады домашнего приготовления на основе воды и минералки;

домашние компоты и морсы.

Свежевыжатые соки, в отличие от пакетированных, действительно полезны. В качестве ингредиентов можно использовать как фрукты с ягодами, так и овощи. Но даже в этом случае важна мера, поскольку во фреше присутствует немало сахара. Снизить его концентрацию можно, разбавив фруктовый сок соком из овощей или водой.

В компотах и морсах рекомендуется заменить рафинированный сахар на сухофрукты или натуральный мед.

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Кондитерские изделия

Всеми любимые тортики и печенье весьма калорийны и содержат огромное количество пищевых добавок и трансжиров. Заменить их можно фруктами с пониженным содержанием глюкозы, а также сухофруктами.

Смузи тоже можно отнести скорее к альтернативным десертам, чем к напиткам. Приготовить их самостоятельно достаточно просто, используя:

фрукты;

ягоды;

воду, молоко (или альтернативное молоко) .

Фото Global Look Press

Угостить себя эксперт предлагает и диетическим мармеладом домашнего приготовления, без применения химии и сахара. Рецептов в Сети довольно много. Такой мармелад безвреден для фигуры и здоровья и даже способен улучшить метаболизм, а также снабдить организм витаминами.

Отличной альтернативой конфетам к чаю станет пара ложек натурального меда. Важно помнить, что его нельзя подвергать нагреву и высоким температурам, после этого мед теряет свои полезные свойства. Этот продукт отлично удовлетворит сахарный аппетит и не «упакуется» в лишние килограммы, если с ним не «переборщить». Мед едим вприкуску с напитком и посыпаем щепоткой корицы сверху, чтобы добавить жиросжигающих свойств.

Чипсы, снеки и фастфуд

Продукты для быстрого перекуса смело можно назвать вредителями, поскольку они содержат огромное количество калорий, что не может не сказаться на лишних сантиметрах в талии и бедрах. В их составе присутствуют:

вредные жиры, маргарин;

консерванты;

большое количество соли.

Все это не только негативно сказывается на фигуре, но также вредит почкам и сосудам, как следствие, повышает давление.

Лучше всего заранее позаботиться и взять полезный перекус из дома. Это могут быть сэндвичи из хлебцев с моцареллой, овощами и красной рыбой или другие варианты.

Чипсы и картошку фри заменяем на запеченную дома соломку из картофеля в духовке, приправить её можно специями, например смесью паприки и карри. Альтернативой хрустящим снекам может быть и соломка из свежей моркови или зеленого яблока.

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Готовые соусы

Готовые соусы из магазина имеют большой срок годности, а значит, и большое количество консервантов. Но даже это не самое страшное. Также в составе соусов для увеличения срока хранения, улучшения питательности и вкусовых свойств присутствуют:

переработанные растительные масла;

избыток сахара и соли;

красители и прочие вредные добавки.

Сделать вкусный, полезный соус можно самостоятельно дома. Достаточно смешать все необходимые ингредиенты в блендере.

Колбасные изделия

К колбасным изделиям относятся:

колбасы ;

сосиски;

копчености и пр.

Вкусное и полезное замещение им — мясо, запеченное в майоране. У него длительный срок хранения — при соблюдении температурного режима более двух недель. Такое мясо подходит для:

бутербродов;

салатов;

вторых блюд.

Копчености также можно заменить на отварное или запеченное мясо. Разнообразить вкус помогут натуральные специи и домашние соусы.

Рекомендации по правильному питанию

Чтобы ваше питание стало по-настоящему правильным, фитнес-тренер Юлия Малышева дала несколько рекомендаций:

соблюдайте размер порции в пределах 250-350 г;

интервал между приемами пищи должен составлять не менее и не более 2-4 часов, это позволит не переедать и не голодать, не замедлять метаболизм;

не забывайте о перекусах между основными приемами пищи;

соблюдайте баланс воды в организме. Помните, что воду нельзя заменять соком, компотом и газировкой, норма у каждого своя — 40 мл на 1 кг веса или минимум 1,5 литра в сутки;

включите в меню сложные углеводы — крупы, злаки, макароны из твердых сортов пшеницы;

изучите баланс углеводов, белков и жиров в рационе, проследите за сытостью и самочувствием от смены баланса макронутриентов;

замените жареное на запеченное.

Эффект от перехода на здоровое питание вы заметите уже в течение первых двух-трех недель. В комплексе с тренировками правильное питание преобразит ваше тело на глазах.