Самые доступные продукты с высоким содержанием витамина C

Составляем список продуктов, употребление которых полезно для здоровья за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты.

Витамин С не синтезируется и не накапливается в организме. Данный нутриент необходимо ежедневно получать с пищей, так как он играет важную роль в организме. Аскорбиновая кислота, содержащаяся во фруктах, овощах, ягодах и зелени, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Особенно важно это в период респираторных заболеваний для укрепления иммунитета.

Суточная норма потребления витамина С

Норма потребления аскорбиновой кислоты составляет:

90 мг для мужчин;

75 мг для женщин;

85 мг при беременности;

120 мг при кормлении грудью.

По данным Роспотребнадзора, физиологическая потребность для взрослого человека в витамине С в среднем составляет 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 г лимона или в 45 г черной смородины.

Авторы научной исследовательской работы считают, что люди должны потреблять большее количество витамина С. Ученые предположили, что 200 мг в день — это оптимальное количество для большинства взрослых.

Продукты, содержащие витамин C

В капусте содержится много витамина С. Фото Global Look Press

Витамин С не вырабатывается в организме, поэтому необходимо обеспечить достаточное поступление его с пищей.

Капуста белокочанная является лидером по содержанию витамина С. При этом следует отметить, что даже в процессе ее обработки не теряются полезные свойства данного нутриента. Особенно много аскорбиновой кислоты содержится в квашеной капусте. Сладкий перец не менее полезен, чем капуста. В нем тоже достаточно высокий уровень содержания витамина С, полезного для иммунитета. При этом перец, в зависимости от его цвета, обладает теми или иными свойствами. В зеленом содержится фолиевая кислота, в красном — много ликопина. Помидоры и томатный сок, помимо витамина С, богаты рядом других полезных веществ. Регулярное употребление данных продуктов при отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости обеспечивает организм витамином А, микро- и макроэлементами. Добавление в привычный рацион таких ягод, как черная и красная смородина, малина и облепиха, разнообразит питание и обогатит организм витамином С. По словам Александра Мясникова в эфире телеканала «Россия 1», шиповник и квашеная капуста — лидеры по содержанию витамина С.

В процессе термической обработки продукты теряют ценный для здоровья витамин С. Лучше употреблять фрукты и ягоды в свежем виде, а овощи — готовить на пару или запекать.