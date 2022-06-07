Что будет, если пить гранатовый сок каждый день? Рассказала врач

Врач-нефролог Ольга Бердникова назвала полезные свойства граната и его сока. По ее словам, этот напиток особенно полезен в борьбе с онкологией, так как он способствует гибели раковых клеток.

«Гранат содержит эллаговую кислоту, которая препятствует делению раковых клеток и приводит к их гибели. Это было подтверждено исследованиями. В соке содержится и уролитин А. Это вещество стимулирует образование энергии в клетках, их обновление и активную работу», — цитирует эксперта «Доктор Питер».

Отмечается также, что этот напиток полезен и при гипертонии.

Врач предупреждает, что употреблять слишком много гранатового сока нельзя. Для начала стоит пить свежевыжатый напиток, который будет на 50 процентов разбавлен водой. Магазинные соки не насколько полезны, так как из-за переработки, стерилизации и хранении утрачивается главная польза.