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В чем главная польза клюквенного сока? Рассказали специалисты

09:00
Клюквенный сок.
Клюквенный сок.

Ученые из университета Лаваля опубликовали статью на сайте Daily Express, где рассказали о пользе клюквенного сока. В первую очередь, по их заключению, это напиток способствует нормализации кровяного давления.

Специалисты провели 45 исследований, которые показали, что у тех, кто пил клюквенный сок, систолическое давление уменьшалось на 1,52 мм. рт. ст., а диастолическое — на 1,78 мм. рт. ст.

Помимо этого они отметили, что клюквенный сок способствует нормализации уровня холестерина в крови, так как в этой ягоде содержатся полифенольные соединения.

Клюква также имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/life-style/health/1541738/how-to-live-longer-diet-cranberry-juice-lower-blood-pressure-longevity

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Галина Глазко все материалы автора
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