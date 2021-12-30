В чем главная польза клюквенного сока? Рассказали специалисты
Ученые из университета Лаваля опубликовали статью на сайте Daily Express, где рассказали о пользе клюквенного сока. В первую очередь, по их заключению, это напиток способствует нормализации кровяного давления.
Специалисты провели 45 исследований, которые показали, что у тех, кто пил клюквенный сок, систолическое давление уменьшалось на 1,52 мм. рт. ст., а диастолическое — на 1,78 мм. рт. ст.
Помимо этого они отметили, что клюквенный сок способствует нормализации уровня холестерина в крови, так как в этой ягоде содержатся полифенольные соединения.
Клюква также имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/life-style/health/1541738/how-to-live-longer-diet-cranberry-juice-lower-blood-pressure-longevity
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю