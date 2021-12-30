В чем главная польза клюквенного сока? Рассказали специалисты

Ученые из университета Лаваля опубликовали статью на сайте Daily Express, где рассказали о пользе клюквенного сока. В первую очередь, по их заключению, это напиток способствует нормализации кровяного давления.

Специалисты провели 45 исследований, которые показали, что у тех, кто пил клюквенный сок, систолическое давление уменьшалось на 1,52 мм. рт. ст., а диастолическое — на 1,78 мм. рт. ст.

Помимо этого они отметили, что клюквенный сок способствует нормализации уровня холестерина в крови, так как в этой ягоде содержатся полифенольные соединения.

Клюква также имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства.