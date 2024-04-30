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Розыгрыш призов в тг канале Спорт-Экспресса от шоу Суперниндзя Дети
Суперниндзя

Сегодня, 19:00

0 мин.

В телеграм-канале «СЭ» стартовал розыгрыш суперпризов от «Суперниндзя.Дети»

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Фото Пресс-служба СТС
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В тг-канале «Спорт-Экспресса» стартовал розыгрыш призов, который проводится совместно с шоу «Суперниндзя.Дети».

Среди призов — тренировка с регбистом и ведущим шоу Василием Артемьевым, стильный мерч и уникальная годовая подписка на СTC.RU.

Конкурс продлится до 13 мая. Подробнее об условиях — по ссылке.

Телешоу &laquo;Суперниндзя.Дети&raquo;. Телеканал СТС готовит детскую версию шоу «Суперниндзя»

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