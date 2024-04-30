В телеграм-канале «СЭ» стартовал розыгрыш суперпризов от «Суперниндзя.Дети»

Читайте нас в

В тг-канале «Спорт-Экспресса» стартовал розыгрыш призов, который проводится совместно с шоу «Суперниндзя.Дети».

Среди призов — тренировка с регбистом и ведущим шоу Василием Артемьевым, стильный мерч и уникальная годовая подписка на СTC.RU.

Конкурс продлится до 13 мая. Подробнее об условиях — по ссылке.