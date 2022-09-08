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Какие продукты провоцируют развитие рака? Рассказал врач

Врач перечислил продукты, которые провоцируют развитие рака
Читать «СЭ» в
Онкологи не рекомендуют есть много чипсов.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые провоцируют развитие различных онкологических заболеваний.

«Мы дискутировали с онкологами. Они уверяют, что чипсы — это путь к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а к быстрому топливо относят быстрые углеводы», — приводит слова эксперта Nation News.

Не рекомендуется злоупотреблять сильногазированными напитками и мясными полуфабрикатами. Также отмечается, что вред здоровью наносят сосиски, колбасы и различные копчености.

Стоит добавлять в свой рацион питания больше именно медленных углеводов.

Рак желудка. Самые вредные продукты, провоцирующие рак ЖКТ

Источник: https://vm.ru/news/994392-vrach-perechislil-produkty-kotorye-sposobstvuyut-razvitiyu-onkologii
Здоровье
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