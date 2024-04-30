Сценарист отмененной «Клеопатры» с Анджелиной Джоли описал сюжет фильма

Режиссер и сценарист Брайан Хелгеленд («История рыцаря»), работавший над адаптацией «Клеопатры» с Анджелиной Джоли в главной роли, описал сценарий отмененного проекта.

«В нем были элементы политического триллера с убийствами и сексом, целая эпопея, разворачивающаяся вокруг ее отношений с Цезарем и Марком Антонием», — рассказал Хелгеленд.

Что касается адаптаций, которым все же удалось добраться до экранов, в 2023 году на Netflix вышел документальный мини-сериал «Царица Клеопатра» с Адель Джеймс, вызвавший скандал среди аудитории, после которого актрисе пришлось даже отстаивать свое право на возможность воплотить образ легендарной правительницы.

Уже несколько лет в работе находится художественный проект Кари Скогланд («Сокол и Зимний Солдат») с Галь Гадот («Чудо-женщина»), в котором предполагается показать альтернативный взгляд на египетскую царицу.

Кроме того, режиссер «Дюны» Дени Вильнев тоже планирует адаптировать «Клеопатру», как утверждают источники, с Зендеей в главной роли.