Гастроэнтеролог рассказал о вреде популярных соусов

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о вреде таких популярных соусов, как майонез, кетчуп и соевый соус.

«У нас в стране любят добавлять соевый соус в еду, но он ничем не полезен и не вреден. Это вода с небольшим количеством красителя и соли. После его употребления необходимо пить как можно больше жидкости», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, любимые многими кетчуп и майонез могут нанести вред здоровью. В кетчупе содержится много сахара, поэтому пациентам с диабетом стоит полностью отказаться от этого соуса.

В свою очередь, майонез — это чистый жир. Самым вредным считается сочетание майонеза и сыра. Запеченная свинина с майонезом также вредна, так как содержит много плохого холестерина.