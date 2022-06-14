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Сегодня, 10:00

Гастроэнтеролог рассказал о вреде популярных соусов

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Чрезмерное употребление майонеза и кетчупа опасно для здоровья.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о вреде таких популярных соусов, как майонез, кетчуп и соевый соус.

«У нас в стране любят добавлять соевый соус в еду, но он ничем не полезен и не вреден. Это вода с небольшим количеством красителя и соли. После его употребления необходимо пить как можно больше жидкости», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, любимые многими кетчуп и майонез могут нанести вред здоровью. В кетчупе содержится много сахара, поэтому пациентам с диабетом стоит полностью отказаться от этого соуса.

В свою очередь, майонез — это чистый жир. Самым вредным считается сочетание майонеза и сыра. Запеченная свинина с майонезом также вредна, так как содержит много плохого холестерина.

Майонез. Майонез: польза и вред
Источник: https://vm.ru/news/973719-gastroenterolog-vyalov-rasskazal-chem-opasny-populyarnye-sousy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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