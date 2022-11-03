Поза из йоги, которая поможет продлить молодость
«Поза голубя» не только выглядит красиво, но и несет немало пользы. Эта асана направлена на раскрытие тазобедренных суставов, а от этого зависит работа позвоночника и правильное функционирование органов малого таза. Еще одна хорошая новость для женского пола — «поза голубя» помогает предотвратить целлюлит. Кроме того, это упражнение убирает напряжение с зажатых мышц и подготавливает к освоению продольного шпагата. Если регулярно выполнять «позу голубя», ваша спина станет ровнее, уменьшится сколиоз.
Однако выполнять эту асану противопоказано:
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при травмах спины;
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при травмах коленных суставов и лодыжек;
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при высоком и низком кровяном давлении.
С осторожностью нужно делать упражнение при беременности.
Ну а если вы к категориям выше не относитесь, предлагаем попробовать разные вариации «позы голубя». А поможет нам в этом йога-практик Авшанова Алиса, автор онлайн-проекта Yoga friends.