Ученые заявили, что длительный сон на выходных помогает бороться с депрессией

Китайские ученые выяснили, что продолжительный сон в выходные дни помогает снизить риск возникновения симптомов депрессии, пишет научное издание Journal of Affective Disorders (JAD).

Эксперты проанализировали данные 7719 участников, которые прошли оценку депрессивных симптомов в 2017 и 2020 годах, и выяснили, что 46% участников спали дольше по выходным, чтобы компенсировать накопившийся за рабочую неделю недосып.

Более детальное изучение информации показало, что добровольцы, которые спали на один или два часа дольше по выходным, имели меньше проявлений депрессии и тревожности по сравнению с теми, кто не спал в выходные дни. Вероятность депрессивных симптомов у них была ниже примерно на 38-46%.

Однако снижение симптомов депрессии благодаря сну не касалось людей, которые спали на выходных дольше на три и более часа.