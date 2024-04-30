Назван самый популярный модный бренд в мире

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Платформа Lyst, которая специализируется на анализе потребительского спроса в модной индустрии, назвала самый популярный бренд в мире. По итогам первого квартала 2024 года рейтинг возглавил итальянский бренд Miu Miu. Лидер сдвинул с первого места на второе марку Prada, которой он принадлежит.

За указанный период Miu Miu выпустил коллекцию одежды из переработанного денима и представил результат сотрудничества с компаниями New Balance и Church's.

Третье место занял Loewe, на четвертой и пятой строчке расположились бренды Bottega Veneta и Saint Laurent.