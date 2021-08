Что такое диабет? Комментирует эндокринолог

По данным Международной диабетической ассоциации, к 2040 году каждый десятый житель планеты будет болеть сахарным диабетом.

Сегодня около 300 миллионов человек в мире имеют сахарный диабет 1-го или 2-го типа. А за последние 25 лет численность больных увеличилась в три раза. В России численность людей с этим заболеванием — около 9 миллионов человек. Сахарный диабет может иметь серьезные последствия для здоровья, которые, в свою очередь, сильно влияют на продолжительность и качество жизни. Рассказываем, как диабет влияет на продолжительность жизни, а эндокринолог Елена Шабанова комментирует, как уберечь себя от этого недуга.

Что такое диабет?

Что такое диабет?

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, характеризующееся постоянным повышением сахара крови. Может развиваться, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина (гормона, регулирующий содержание сахара или глюкозы в крови) или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.

Каждый пятый человек не знает, что у него диабет 2-го типа. На диабет 2-го типа приходится примерно от 90% до 95% всех диагностированных случаев этого заболевания, а диабет 1-го типа составляет примерно 5—10%. За последние 20 лет количество взрослого населения с диагностированным диабетом увеличилось более чем вдвое.

Факторы развития диабета 1-го типа

Диабет 1-го типа обычно проявляется в детстве или молодом возрасте и остается с человеком на всю жизнь. Основные факторы развития этого заболевания:

— генетические. Если у человека есть родственники с диабетом, например мать, отец, дедушка или бабушка, у него также высока вероятность развития этого заболевания. Такие люди должны пройти обследование. Диагностировать диабет можно с помощью простого анализа крови;

— аутоиммунное поражение определенных клеток организма, вырабатывающих инсулин;

— инфекционные заболевания или длительные болезни. Некоторые инфекции и заболевания могут повредить поджелудочную железу.

Факторы развития диабета 2-го типа

При таком типе заболевания организм человека не может использовать вырабатываемый им инсулин. Это называют инсулинорезистентностью. Этот тип может начаться в любой момент жизни. Основные факторы, которые к этому приводят:

— ожирение или лишний вес. Многие исследования показывают, что это основная причина диабета 2-го типа. Например, он все больше встречается у детей из-за роста ожирения среди подростков в США;

— нарушение толерантности к глюкозе в организме (или преддиабет). Если его обнаружили у человека, то вероятность заболевания увеличивается;

— инсулинорезистентность;

— гестационный диабет — заболевание, характеризующееся увеличением в сыворотке крови глюкозы, выявленное на фоне беременности;

— сидячий образ жизни;

— генетические предпосылки;

— возраст более 45 лет и избыточный вес;

— синдром поликистоза яичников.

Что такое преддиабет?

Заболевание, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще недостаточно высок, чтобы его можно было диагностировать как диабет 2-го типа. Центр по контролю и профилактике заболеваний США говорит, что более 84% людей с преддиабетом не знают, что у них он есть.

Во время этого заболевания клетки человека не реагируют на инсулин. Поджелудочная железа пациента вырабатывает больше инсулина, чтобы заставить клетки отреагировать. В конце концов железа перестает работать, и уровень сахара в крови повышается, что создает в будущем риск развития для диабета.

Однако при смене образа жизни человек может отсрочить или даже предотвратить более серьезное течение болезни. При избыточном весе даже небольшая потеря лишних килограммов (5—7% от веса тела) значительно снижает риск развития диабета. Регулярная физическая активность (около 30 минут в день) тоже будет положительно сказываться на вашем здоровье.

Осложнения

Диабет 1-го и 2-го типов может вызывать осложнения во всех частях человеческого организма. Самые вероятные осложнения:

— инфаркт;

— инсульт;

— поражения сосудов;

— проблемы с нервной системой;

— почечная недостаточность;

— ампутации (например, диабетическая стопа);

— потеря зрения;

— кровоизлияния сетчатки;

— поражение нервов.

Во время беременности плохо контролируемый диабет повышает риск смерти плода и возникновения других осложнений.

Международная федерация диабета утверждает, что основная причина смерти людей с диабетом 2-го типа — сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Высокий уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды, а также люди с диабетом 2-го типа часто имеют высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина и другие факторы, повышающие риск ССЗ.

Однако современные исследования показывают, что при ранней диагностике и эффективном лечении люди могут прожить столько же, сколько и те, у кого нет диабета, а также иметь хорошее качество жизни.

Как влияет диабет на продолжительность жизни?

В мире множество научных работ посвящено влиянию диабета на продолжительность жизни. Например, в исследовании канадских ученых было обнаружено, что болезнь вызвала сокращение в среднем на 6 лет у женщин и на 5 лет у мужчин. Изучение проводилось для людей, у которых выявили диабет в 55 лет.

Другое исследование в журнале European Health Journal показывает, что диапазон оценок продолжительности жизни широк и сильно зависит от возраста человека, образа жизни и лечения. Например:

— 55-летний мужчина с диабетом 2-го типа может прожить еще 13—20 лет при правильном образе жизни;

— 75-летний мужчина с этим заболеванием может рассчитывать прожить еще 4—9 лет.

Научная статья, опубликованная в журнале The New England Journal of Medicine, показала, что может снизить риск ранней смерти, связанной с диабетом 2-го типа, и это:

— постоянный медицинский скрининг организма;

— хороший доступ к лекарственным препаратам;

— полная осведомленность о своем здоровье.

Также ученые говорят, что человек имеет более короткую продолжительность жизни, если не контролирует свой уровень глюкозы, курит, не занимается спортом, в отличие от того, кто следит за здоровьем и ведет активный образ жизни.

Новые лекарства и методы скрининга продолжают улучшать диагностику и лечение, а переход пациентов к индивидуальной стратегии значительно увеличивает качество и продолжительность жизни. Например, по оценке Управления национальной статистики Великобритании, ожидаемая продолжительность жизни среди новорожденных с диабетом сегодня составляет:

— 77 лет для мужчин;

— 81 год для женщин.

Среди тех, кому в настоящее время 65 лет, средний мужчина при здоровом образе жизни может дожить до 83 лет, а средняя женщина — до 85 лет.

Какие факторы ухудшают течение диабета?

Какие факторы ухудшают течение диабета?

На воздействие диабета влияет широкий спектр факторов, связанных со здоровьем и лечением. Однако известны общие факторы риска, которые могут снизить продолжительность жизни у людей с этим заболеванием:

— избыточный вес или ожирение, особенно избыток жира в брюшной полости;

— диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара, жира и соли;

— курение;

— низкий уровень физической активности;

— плохой сон;

— высокий уровень стресса.

Также если у человека есть следующие проблемы со здоровьем, то это ухудшает течение болезни и продолжительность жизни:

— сердечно-сосудистые заболевания;

— заболевание печени;

— заболевание почек;

— высокий уровень холестерина в крови;

— инфекции;

— повышенное артериальное давление;

— язва или желудочно-кишечные заболевания.

Однако внесение изменений в образ жизни может иметь большое значение для обращения вспять диабета на его ранних стадиях и предотвращения его негативного развития.

Есть ли признаки, чтобы человек мог распознать у себя симптомы диабета?

На первых этапах заболевания у пациента нет никаких признаков. Это основная опасность сахарного диабета 2-го типа — он постепенно и медленно повышает сахар в крови. Но если человек стал замечать, что он:

— ставит стакан воды на ночь и все выпивает;

— постоянно испытывает жажду;

— имеет сухость пяток;

— есть сухость половых органов (для женщин);

— имеет обильное мочеиспускание (и человек не принимает мочегонные препараты).

Чтобы профилактировать все эти проявления, нужно контролировать количество сахара в крови и не избегать диспансеризации.

Диабет 1-го типа развивается очень прогрессивно, поэтому нужно сразу же обращаться к врачу при проявлении таких симптомов как:

— постоянная сухость во рту;

— быстро снижение массы тела;

— липкая моча;

— появление запах ацетона изо рта;

— вялость, сонливость и быстрая утомляемость;

— агрессивность, постоянный плач (для детей).

Существует ли возможность снизить уровень сахара в крови в домашних условиях?

Ни в коем случае при появлении у человека симптомов повышенного сахара не нужно никакой самодеятельности. Следует незамедлительно обратиться к специалисту для назначения необходимой терапии.

Врачи иногда использую термин «точка невозврата», когда уровень сахара натощак в крови достигает значения 7 миллимоль на литр (ммоль/л). С этого уровня начинают развиваться осложнения сахарного диабета. Сам человек не снизит себе сахар и не назначит терапию, а сахар начнет возрастать.

Профилактика диабета

По данным ВОЗ, имеющиеся на сегодня исследования показывают, что диабет 1-го типа предотвратить нельзя.

Для профилактики диабета 2-го типа, а также для того, чтобы избежать осложнений и преждевременной смерти, уже существуют эффективные подходы. Они включают:

— регулярную физическую активность;

— здоровое питание;

— отказ от курения;

— постоянный контроль артериального давления;

— контроль содержания липидов в организме.

Ведение такого образа жизни на протяжении всей жизни имеет важнейшее значение не только для предупреждения диабета 2-го типа, но также и для других хронических заболеваний. ВОЗ рекомендует формировать эти привычки с самого молодого возраста, чтобы контролировать свое здоровье в самой дальней перспективе, а также осуществлять обязательный контроль сахара в крови натощак один раз в шесть месяцев.

Дополнительные данные о диабете вы можете получить на сайте РОСПОТРЕБНАДЗОРА и Всемирной организации здравоохранения.