Медитация: влияние на организм

Все важное о медитации и ее влиянии на тело.

В современном мире медитация все активнее входит в нашу жизнь. Данная практика пришла к нам из Индии и Китая, и если раньше медитация ассоциировалась только с религиозным контекстом, то уже сегодня ученые изучают влияние этой практики на мозг, продуктивность и ощущение счастья, то, что важно для успешного современного человека. Например, легендарный Стив Джобс медитировал каждый день, офисы Google, Facebook, Apple имеют специальные комнаты медитации для сотрудников.

В теме помогал разобраться кандидат медицинских наук, психотерапевт-психиатр Артем Толоконин.

Медитация

Медитация — практика остановки внутреннего диалога, инструмент укрепления физического и психического здоровья, а также эффективный тренажер для мозга.

Психиатр-психотерапевт Артем Толоконин в своей работе часто использует метод медитации. По его словам, медитация — это особое состояние, в котором наступает отрешенность от внешнего мира, от привычных ментальных штампов и наступает психоэмоциональное и физическое расслабление. При этом, если у человека стоит цель что-то себе внушить, что-то себе запрограммировать, это можно делать. Самогипноз — это просто инструмент, а медитация — это состояние, в котором и самогипноз возможен, и снятие стресса, и достижение инсайтов. Созерцание — тоже своего рода медитация, так как это тоже отрешенное состояние, в которое впадает человек. На самом деле каждый человек впадает в это состояние, когда о чем-то задумывается, когда учит иностранный язык, когда пытается о чем-то размышлять наедине с самим собой. Это все медитативная практика. Состояние транса и гипноза — то же самое, они отличаются названием, а суть одна и та же. Только второе часто применяют с целью исцеления.

Как научиться правильно медитировать

На начальном этапе нужно практиковать 5-10 минут один раз в день, потом постепенно можно увеличивать до 20 минут, а затем и до 25-30 минут.

Советы для начинающих:

1. Сперва нужно выбрать место для медитации. Оно должно быть спокойным и тихим, чтобы не отвлекаться и была возможность сосредоточиться. Нужно проветрить помещение (свежий воздух поможет расслабиться, и дышать станет намного легче). Не используйте яркое искусственное освещение.

2. Неподвижность тела — важный элемент медитации, который способствует автоматическому успокоению ума.

Позы для медитации:

— сидя, подогнув ноги под себя;

— сидя в позе лотоса;

— сидя на стуле с прямой спиной, положив руки на колени;

— стоя с прямой спиной, руки вдоль тела.

Лежа медитировать не рекомендуется, есть вероятность, что вы уснете.

3. Выбрать музыку или остаться в тишине. Можно выбрать специальную музыку для медитации — спокойную, вводящую в легкий транс. Однако в тишине медитация наиболее эффективна.

Самая простая техника, которая подойдет для начинающих:

Наблюдать за вдохом и выдохом в течение нескольких минут. В начале внимание будет переключаться, это нормально. Просто возвращайте ваши мысли к дыханию. Вскоре вы сможете медитировать таким образом при полной концентрации в течение 5 минут.

Правильное время для медитации

Артем Толоконин отметил, как правильно выбрать время для медитации. Утренние медитации дают более глубинный эмоциональный заряд на целый день, меняется состояние, тогда человек начинает чувствовать себя по-другому. За счет того, что сразу после пробуждения мозг находится в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Новичкам всегда рекомендуется делать медитации именно утром, а не на ночь.

На ночь лучше сделать неглубокую медитацию: поразмышлять о прошедшем дне, поблагодарить за все события, чтобы утилизировать этот день и отпустить его. Это способствует расслаблению нервной системы, таким образом сон будет спокойнее и крепче, что даст телу и мозгу возможность качественно отдохнуть. Это также укрепляет самооценку, ведь человек закрепляет ощущение того, что он в жизненном потоке, что все хорошо.

Влияние медитации на тело

Из практики Артема Толоконина медитация очень положительно влияет на тело, так как человек снимает стресс, за счет чего начинает восстанавливаться саморегуляция, а стресс ее разрушает. Человек в результате стресса либо заболевает каким-то хроническим заболеванием, либо портится его качество жизни, ведь из-за перенапряжения блокируется тело, из-за чего падает энергия и здоровье. А медитация это восстанавливает, то есть несет общий оздоравливающий эффект. Медитация — один из лучших инструментов по восстановлению здоровья.

3 факта о медитации.

Взаимосвязь между психикой и телом определяет эмоциональное и физическое состояние человека. С помощью медитации можно улучшить и то и другое.

В период пандемии Артем опубликовал лечащую медитацию «Стихия воздуха». Она помогает людям уже через 3-4 дня выписаться из больницы, даже есть случаи, когда из реанимации выходили пациенты. В психосоматике люди, которые заболевают коронавирусом, имеют мощный накопленный страх, причем не всегда осознаваемый. Эта медитация помогает проработать этот страх, за счет этого люди быстрее выздоравливают.

Как медитация влияет на мозг

Влияние медитации на организм улучшает работу головного мозга, влияя на его нейропластичность. Научно доказано, что курс медитации способствует восстановлению клеток головного мозга, повышает иммунитет и усиливает защитные свойства организма.

Каждый день бета-волны, отвечающие за мыслительный процесс и направленные на решение задач, гиперактивны, но уже после 10 минут медитации скорость мгновенно снижается. За счет этого мы чувствуем себя спокойнее, ведь мозг в процессе медитации получает возможность отдохнуть от бесконечной обработки информации.

Как медитация влияет на мозг.

Влияние медитации на гормоны

Биохимические реакции мозга ответственны за настроение и общее самочувствие человека. Человек сам может управлять выработкой гормонов, в этом ему отлично помогают медитации.

— Медитация способствует выработке серотонина: гормон, который дает ощущение счастья. Наше настроение (счастье и страдание) напрямую обусловлено химическими реакциями мозга. И медитация позволяет на эти реакции повлиять, устранив таким образом причину депрессии на клеточном уровне.

— Медитация снижает уровень кортизола: «гормон стресса«, который вырабатывается во время переживания каких-либо негативных эмоций, а также способствует старению организма, но главное — блокирует действия нейронов в мозгу. Медитация снижает уровень кортизола как минимум на 50%.

Влияние медитации на гормоны.

— Медитация увеличивает содержание гормона ДГЭА: «гормон долгожителей«. Медитация мощно стимулирует выработку этого важнейшего гормона, который способен сохранить здоровье, молодость и существенно продлить жизнь в среднем на 10-15 лет.

— Медитация увеличивает уровень гормона GABA: гормон способствует обретению спокойствия, помогает избавиться от тревоги, волнения, агрессии и гнева. Регулярная медитация на 30% увеличивает уровень гормона GABA в организме, тем самым являясь эффективнее, чем физические нагрузки.

— Медитация увеличивает уровень эндорфинов: «гормоны счастья», не только дарят ощущение радости, но и обладают обезболивающим эффектом. Медитация наравне с бегом и физическими упражнениями повышает уровень эндорфинов.

— Медитация увеличивает уровень соматотропина: шишковидная железа, которая производит этот гормон, активна только в период роста, а к 40 годам уменьшает количество соматотропина, препятствуя омоложению организма. И ежедневная медитация в буквальном смысле останавливает процесс старения организма.

— Медитация повышает уровень мелатонина: гормон не только регулирует фазы сна и бодрствования, но и омолаживает наш организм, запускает процессы восстановления органов, тканей и, что немаловажно, нашей психики. У 98 % людей, которые практикуют медитацию, уровень мелатонина намного выше, чем у тех, кто ее не практикует, так как стимулирует шишковидную железу, которая начинает активно вырабатывать мелатонин.

Психиатр-психотерапевт Артем Толоконин подвел вывод о влиянии данной практики. Если медитировать каждый день, то человек получит в результате:

— спокойную психику;

— высокую работоспособность;

— позитивный настрой;

— хорошее здоровье;

— ощущение счастья.

Польза медитации.

Важно отметить, что медитация противопоказана тем, кто страдает психическими заболеваниями, такими как депрессия, шизофрения, биполярное аффективное расстройство. Медитация может обернуться для него неприятностями — обострением или психозом.

Валентина Глазко