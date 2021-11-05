Суши: вся правда о любимом деликатесе

Японские суши давно вошли в нашу жизнь, сегодня трудно представить человека, который не пробовал этот деликатес. Суши, роллы, сашими делаются на разный вкус и предпочтения, но какие из них лучше выбрать, чтобы было вкусно и, главное, полезно? Разберемся о пользе и вреде популярного продукта.

Врач-диетолог Нируя Дианова рассказала, как правильно есть суши без вреда для здоровья и фигуры, с какого возраста можно давать детям, и какие суши можно употреблять, а какие нежелательно.

Суши, роллы, сашими — в чем разница?

Суши, роллы и сашими — разные продукты, это важно понимать. Сашими — небольшой кусочек сырой рыбы, это чистый белок. Поэтому здесь самое главное — только качество самой рыбы, чтобы она была без паразитов. Суши — это комочек риса (белок) и сверху рыба, как правило угорь, бывают варианты с добавлением омлета, это тоже белок. Роллы — рулет, обернутый в лист водорослей, внутри начиненный рисом и другими ингредиентами (рыба, морепродукты, овощи). И именно в них зачастую много добавок: сыр филадельфия, майонез. Как раз то, что приводит к повышению питательной и энергетической ценности.

Польза и вред ингредиентов

Рис, который используется в суши и роллах, отличается от стандартного. Во-первых, он менее питательный сам по себе, в нем меньше белка, чем в других видах риса. Но это источник углеводов. Во-вторых, в приготовлении используются сахар и рисовый уксус, где на одну чашку риса уходит примерно одна столовая ложка сахара, поэтому суши и роллы не рекомендуются людям склонным к диабету.

Рыба — это тоже белок. То есть рис и рыба — одни белки. Поэтому есть нехватка клетчатки, из-за этого появляются проблемы в работе ЖКТ. В рыбе много полезных витаминов: D, В1, В2, В6, В12, Н и PP, а также пантотеновая кислота, содержится много необходимых для организма человека минеральных элементов, среди которых преобладают фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Однако в суши используется сырая рыба, где зачастую содержатся токсичные вещества, и это может стать причиной заражения организма различными паразитами.

Паразиты в сырой рыбе. Фото nvdgp.ru

Водоросли (ламинария) — это йод и альгинаты — то, что полезно для кишечника. Однако в суши очень маленькая составляющая водорослей, даже в вегетарианских вариантах.

Добавки из авокадо — это полезные жиры, а вот огурец — вода, минимальное количество клетчатки. Огурцы не содержат никакой питательной ценности сами по себе, к тому же у них минимальное количество витаминов.

Очень вредны в суши дополнительные добавки: сыр, майонез или роллы в кляре. Это совершенно другая энергоценность, тут много жиров. Поэтому суши — это вкусно, но калорийно, слишком избыточная жирность.

Имбирь — уже давно известно, что корень является иммуностимулятором и обладает свойствами антиоксиданта. Понижает холестерин, избавляет от усталости, тонизирует, выводит паразитов, повышает иммунитет. Эта добавка — полезная.

Васаби — на самом деле, это не тот же самый соус, что подается в Японии. Эта смесь делается из хрена или порошка горчицы и пищевого красителя E102 и E133. Если сами по себе хрен и горчица не опасны для здоровья, то красители несут большой вред.

Соевый соус — он содержит большое количество натрия, который повышает давление и увеличивает риск сердечного приступа. Также очень много соли, которая задерживает воду в организме и вызывает отеки. И соевый соус изготавливается с использованием ГМО.

Важно помнить, что при диагнозе гастрит или других заболеваниях ЖКТ необходимо есть роллы и суши с осторожностью. И особенно при употреблении имбиря, соевого соуса и васаби. Лучше вообще их исключить.

Как правильно есть суши?

По рекомендации врача-диетолога Нурии Диановой, суши и роллы лучше всего есть один раз в неделю. Суточная доза составляет 400 г. Желательно употреблять их в обед, но точно не есть суши на ужин и тем более на ночь.

Потому что рис является тяжелым продуктом для ЖКТ и несет сильную нагрузку на пищеварительную систему, что может вызвать бессонницу. Ночью наш организм должен отдыхать, это относится и к пищеварительной системе в том числе. Чтобы суши были полезными для организма, их нужно употреблять вместе с овощным гарниром, салатом. Клетчатка помогает работе ЖКТ. Тут, как и всегда, важно помнить о «правиле тарелки» и совмещать правильно клетчатку и белки.

Правило тарелки. Фото econet.ru

Если человек сидит на диете, то суши и роллы можно, главное выбирать без вредных добавок и обязательно добавлять клетчатку.

Чтобы избежать острого отравления или заражения паразитами, важно правильно выбирать суши и роллы. От сашими лучше отказаться, или есть их только в проверенных ресторанах. Это же правило относится и к суши, и к роллам. А лучше выбирать варианты без сырой рыбы, в ее мышцах могут жить паразиты, которые весьма опасны для организма человека. Стоит отметить, что все чаще в состав стали включать соленый или копченый вариант приготовления рыбы. Ведь в России своя культура питания, и мы исторически привыкли подвергать мясо и рыбу предварительной обработке. Нашим желудкам перерабатывать термически обработанную пищу намного легче. Поэтому уточняйте у изготовителя, представлена ли в меню обработанная рыба.

И, конечно, от доставки на дом или в офис лучше отказаться и приготовить самостоятельно. Сейчас в магазинах легко найти продукты для суши и наборы для их изготовления. Ну и, конечно же, соблюдать меру.

Можно ли есть суши до и после тренировки?

Спортсмены и любители здорового образа жизни часто отдают предпочтение японской еде: суши и роллы, в составе которых есть рис, овощи, морепродукты и рыба. И не зря.

В составе риса — большое количество сложных углеводов, заряжающих организм энергией, ведь количество поступившей энергии должно соответствовать числу израсходованной. Как раз то, что необходимо спортсмену. Белок помогает при длительных тренировках на выносливость, благодаря чему уменьшаются повреждения мышц и снижается мышечная боль.

Сашими и суши — отличная еда для тех, кто активно занимается спортом. Так как это чистый белок, а он усиливает синтез белка мышц на 30-100%. Белок принято употреблять до тренировки за 1-1,5 часа, именно столько нужно организму, чтобы нормально провести процесс пищеварения. Или после тренировки в течение трех часов.

Если вы любитель роллов, то важно выбирать негорячие роллы, без обжарки в кляре, без вредных добавок. То есть отдавать предпочтение роллам с лососем, тунцом, креветками, осьминогами, морскими гребешками, куриным филе или овощами.

Можно ли детям есть суши?

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о своей практике в питании детей. Важно понимать, что среднестатистический ребенок в нашей стране — консерватор по натуре в плане еды. Дети по своей природе не любят сложные, многокомпонентные блюда. Также большинство не любят рыбу, к тому же мы не жители приморья, где морские продукты — основная еда, мы к этому не приучены. Дети тяжело и мало едят суши. К тому же суши и роллы — это сырая рыба. В основном едят подростки, потому что это модно. Суши можно употреблять с 10-12 лет, но не в большом количестве и без сырой рыбы.

Валентина Глазко