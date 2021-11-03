Репродуктивное здоровье: во сколько лучше рожать и как планировать беременность

Все важное о репродуктивном здоровье женщин и мужчин.

Репродуктивное здоровье — важнейшая составляющая здоровья каждого человека. Это реальная возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка, а также это состояние полного физического, умственного и социального благополучия во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов.

Врач акушер-гинеколог Юлиана Абаева рассказала о профилактике, об идеальном репродуктивном возрасте, о факторах, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье, а также объяснила, за какими показаниями крови нужно следить, чтобы зачать здорового ребенка.

Возраст и репродуктивное здоровье

Ни для кого не секрет, что возраст мужчины и женщины влияет на здоровье как самих родителей, так и ребенка. Принято считать, что официальный фертильный возраст у женщины (когда она способна к рождению ребенка) — от 15 до 49 лет. Однако лучше всего рожать с 20 до 35 лет, в раннем репродуктивном возрасте, потому что после накапливаются различные заболевания, «поломки» в генах, и реальных шансов становится гораздо меньше. У мужчин такой возраст составляет от 24 до 40 лет. Конечно, сейчас во всем мире есть тенденция, что увеличивается возраст первых родов.

В России сегодня все чаще рожают в 28 лет, хотя еще 20 лет назад возраст был 23 года.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка. Фото ourcountryindata.ru

Профилактика нарушений репродуктивного здоровья

Принято считать, что гинеколога нужно посещать с того момента, когда у девушки начался цикл. Однако если у нее нет жалоб — менструация идет без задержек, отсутствуют сильные боли или любой другой дискомфорт, — то посещение гинеколога не является обязательным, пока девушка не начнет вести половую жизнь. С этого момента осмотры должны быть регулярными, не реже одного раза в год, при условии что нет жалоб. Те же рекомендации относятся и ко взрослым женщинам.

Своевременное обращение за медицинской помощью снижает риски проблем с репродуктивным здоровьем.

Прием гинекогола: что важно знать. Фото www.rd3-ufa.ru

У мужчин ситуация немного другая: их репродуктивное здоровье формируется с первых дней жизни. Поэтому стоит обратить внимание на правильное формирование всех органов, и если появляются жалобы, то нужно обратиться на профилактические осмотры к андрологу.

Родителям необходимо вести разговоры со своими детьми о половой жизни и правилах гигиены. Важно выстроить доверительные отношения со своим ребенком. В России часто заводят детей девушки еще до 18 лет, многие из них прибегают к абортам. Именно поэтому важно воспитывать с раннего, но осознанного возраста серьезное отношение к использованию противозачаточных средств, также подростки должны понимать и риск заражения болезнями, которые передаются половым путем (ВИЧ, гепатит В,С).

Факторы, негативно влияющие на репродуктивное здоровье

Существует ряд факторов, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье.

Аборт. Сегодня именно он является самым значительным риском для репродуктивного здоровья женщины вне зависимости от срока прерывания беременности. Стоит понимать, что негативные последствия могут проявляться не сразу, а со временем. Это, например, различные инфекции, воспаления и снижение иммунитета.

Инфекции, передающиеся половым путем. К ним относятся такие, как сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз и микоплазмоз. Инфекции у женщин приводят к воспалительным заболеваниям органов репродуктивной системы, бесплодию, тяжелому течению беременности. Тем самым увеличиваются риски для плацентарной недостаточности, гипоксии или инфицирование плода. Иными словами, женщина не сможет выносить ребенка.

Общесоматические заболевания. Они касаются как женщин, так и мужчин. Различные инфекционные болезни, например ветряная оспа, свинка и т. д. Также к ним можно отнести проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, печенью, врожденные заболевания и сахарный диабет.

Вредные привычки. Наркомания, алкоголизм, курение — главный вред для здоровья человека. Чаще всего вредные привычки приводят к рождению тяжелобольных детей, а также увеличивают риск невынашивания плода.

Отдельно стоит отметить негативное влияние, которое оказывает прием лекарственных препаратов как на женщин, так и на мужчин. К ним относятся: кортикостероиды, противосудорожные лекарства, антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики и прочее.

Многие еще выделяют такой фактор, как стресс, хотя по этому поводу нет никаких доказательных данных. Стресс, конечно, оказывает неблагоприятное воздействие на весь организм, что сказывается на здоровье.

Планирование беременности. Фото fnmo.rudn.ru

Планирование беременности

Когда женщина принимает решение завести ребенка, то нужна подготовка, а подготовка к беременности стандартная. В первую очередь надо обследоваться:

— сдать анализы на инфекции;

— сдать анализы крови на гормоны (гормоны щитовидной железы, половые гормоны);

— сделать УЗИ малого таза;

— сделать УЗИ молочных желез;

— пройти вакцинацию от краснухи, кори, ветрянки, а теперь еще и от COVID-19.

После всех процедур акушер-гинеколог дает разрешение на зачатие плода. Если есть какие-либо отклонения, то назначается лечение, после которого можно приступить к зачатию.

Многие перед тем, как завести ребенка, начинают принимать курсами различные витамины. На самом деле специально никакие витамины употреблять не стоит. Если общий анализ крови покажет наличие дефицита йода, железа или витамина D, то назначается терапия из витаминов и продуктов, имеющих в содержании большое количество необходимого элемента.

Вот перечень основных продуктов, которые советуют гинекологи.

Продукты с высоким содержанием йода: морские продукты (красные и бурые водоросли), палтус, треска, сельдь, креветки, моллюски, сардины, йодированная соль, говяжья печень, яйца, молоко, щавель, белокочанная капуста, морковь.

Продукты с высоким содержанием железа: гречка, печень, моллюски, красное мясо, киноа, бобовые, брокколи, тыквенные семечки, тофу, шпинат, темный шоколад.

Продукты с высоким содержанием витамина D: рыба, сыр, йогурт, яичные желтки, грибы, капуста, шпинат, кабачок, патиссон и листовая капуста.

Для подготовки к беременности всем рекомендуется только фолиевая кислота.

Продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты: бобовые, спаржа, яйца, свекла, цитрусовые, брокколи, орехи, авокадо, дыня, абрикосы, томатный сок.

Есть и продукты, которые являются вредными для репродуктивного здоровья.

Соль: противопоказана при склонности к предменструальному синдрому.

Кофе, шоколад: плохо влияют на ткань молочных желез, а также вредно воздействуют на нервную систему.

Сахар: из-за того что уровень инсулина в организме увеличивается, могут возникнуть воспаления половых органов.

Если семья хочет пополнения в семействе, то нужно соблюдать здоровый образ жизни, в который входит правильное и полезное питание: не надо есть «пищевой мусор», консерванты, продукты длительного хранения, рафинированные масла, переработанное мясо в виде колбас и т. д. И конечно, приветствуются занятия спортом, прогулки на свежем воздухе. Все то, что помогает поддерживать иммунитет.

Валентина Глазко