Какие продукты содержат глютен? Польза и вред

Разную форму непереносимости глютена могут иметь почти 6% населения планеты, говорят ученые в журнале BMC Medicine.

Действительно ли вреден глютен, чем и кому он может быть полезен, рассказываем вместе с диетологом-терапевтом, кардиологом Светланой Павличенко и нутрициологом, диетологом, членом Российской Ассоциации Эндокринологов (РАЭ) Артемом Тужиковым.

Что такое глютен

Глютен — это семейство белков, которые содержатся:

в пшенице;

ржи;

ячмене;

полбе;

овсе.

Из злаков, содержащих глютен, чаще всего употребляется пшеница.

Глютен широко применяется в пищевой промышленности для придания тесту желаемых качеств при выпекании, добавления вкусовых свойств и улучшения текстуры.

Два основных белка в глютене — это глиадин и глютенин. Глютен также можно описать как эластичную белковую массу, которая остается после промывания пшеничного теста для удаления крахмала. Само название «глютен» происходит от латинского слова gluten, что переводится как «клей» и имеет прямую ассоциацию со свойствами этого семейства белков.

Польза глютена

Злаковые продукты с содержанием глютена важны для человеческого организма. Растительный белок необходим для людей благодаря своему аминокислотному составу. В 100 граммах пшеницы содержится около 12 грамм белка, 60 грамм углеводов и всего 2,5 грамма жиров. Пшеница, овес, ячмень содержат различные витамины и микроэлементы, такие как:

витамин группы В;

витамин Е;

калий;

кальций;

магний;

фосфор;

цинк и медь.

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Ячмень также богат витамином Н (биотином), который участвует в синтезе ферментов, регулирующих обмен углеводов. Рожь содержит большое количество марганца и селена.

Некоторые исследования показывают , что люди, которые потребляют цельное зерно в рацион два раза в день, меньше подвержены сердечным заболеваниям. Глютен также может действовать как пребиотик, питая «хорошие» бактерии в нашем организме.

Вред глютена

Как пишут ученые из Гарварда, глютен в основном представляет собой проблему только для тех групп, кто имеет аллергию и целиакию. Большинство людей могут есть глютен всю жизнь без каких-либо побочных эффектов.

Более того, научная работа, опубликованная в журнале The BMJ в 2017 году, говорит, что соблюдение безглютеновой диеты людьми, не имеющими на это медицинских показателей, может оказывать негативные эффекты на здоровье. Например, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Непереносимость глютена

Непереносимость этого семейства белков может быть обусловлена тремя основными механизмами.

Как пишет Американский колледж аллергии и иммунологии (ACAAI), аллергия на глютен — это вводящий в заблуждение термин, который часто путают с аллергией на пшеницу. Аллергии на глютен не существует, но есть заболевание, называемое целиакией.

Целиакия

Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается тонкий кишечник. Заболевание проявляется при употреблении в еду продуктов, в которых есть глютен. А сама потеря толерантности к глютену может произойти в любом возрасте.

По данным международной гастроэнтерологической организации (WGO), люди с целиакией не должны употреблять продукты, содержащие пшеницу, рожь или ячмень. Также им нужно соблюдать безглютеновую диету в течение всей жизни. Большей части заболевших можно употреблять овес, однако зерно должно быть очищенным от иных примесей пшеницы.

Распространенность этого заболевания в западных странах составляет примерно 1% от общего населения, но заметно растет в других частях мира. Целиакии подвержены все возрастные группы. Если у кого-то из родителей или прямых родственников была эта болезнь, то риск развития этого у потомков около 10%. Также подвержены болезни люди с сахарным диабетом 1-го типа и другими аутоиммунными заболеваниями. Тяжелые проявления заболевания могут появиться у 17% женщин во время беременности или в послеродовом периоде.

Аллергия на пшеницу

Аллергия на пшеницу — это реакция иммунитета на различные пшеничные продукты. В зависимости от типа контакта с аллергеном она может быть разделена на четыре категории:

классическая пищевая аллергия, которая поражает кожу, а также желудочно-кишечный или дыхательный тракт;

анафилаксия при физической нагрузке;

профессиональная астма и ринит;

крапивница.

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Нецелиакийная чувствительность к глютену

По данным WGA, часть пациентов испытывают облегчение в желудочно-кишечном тракте при переходе на безглютеновую диету. И при этом у них нет ни целиакии, ни аллергии на пшеницу. Несмотря на субъективное улучшение самочувствия, которое испытывают люди с такой диетой, клинические исследования об истинной частоте и причинах данного синдрома в настоящий момент противоречивы.

Как пишет ACAAI, многие люди называют себя «аллергиками» на глютен и начинают ограничивать свой рацион без обследования у специалиста. Если человек подозревает у себя чувствительность или аллергию, необходимо обратиться к лечащему врачу или гастроэнтерологу.

Американский журнал Heathline считает , что улучшение общего состояния у людей при переходе на безглютеновую диету может быть связано с отказом от продуктов с высокой степенью обработки, таких как фастфуд, выпечка и сладкие хлопья. Эта еда также содержит много калорий, сахара и нездоровых жиров.

Как может проявляться аллергия на пшеницу

Аллергия на пшеницу — это иммунный ответ на любой из белков, присутствующих в пшенице, включая глютен. Чаще всего встречается у детей. ACAAI пишет , что у 65% детей с аллергией на пшеницу она может пройти к 12 годам.

Основные симптомы аллергии на пшеницу включают:

тошноту и рвоту;

понос;

раздражение рта и горла;

крапивница и сыпь;

заложенность носа;

раздражение глаз;

затрудненное дыхание.

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Симптомы могут быть как легкие, которые длятся в течение нескольких минут после употребления пшеницы, так и очень тяжелые и опасные, которые начинаются даже через два часа после приема пищи. Человек с аллергией на пшеницу иногда может иметь аллергию на другие зерна, такие как ячмень или рожь.

Какие продукты содержат глютен

К зерновым продуктам, содержащим глютен, относятся:

пшеница, ячмень, рожь;

булгур, манная крупа, фарро;

пшеничная мука;

камут (туранская пшеница);

полба;

овес (не содержит глютена, но может быть загрязнен им во время обработки);

кускус.

Большинство видов хлеба и крекеров содержат глютен. Единственный способ узнать наверняка — прочитать список ингредиентов и проверить, какие зерна используются. Старайтесь избегать белого, цельнозернового, ржаного хлеба, мучных лепешек. Некоторые жидкости и напитки, такие уксусы, соевые соусы, часть заправки для салатов, пивные напитки, некоторые виды вина и другие могут иметь в составе глютен. Иногда его можно обнаружить в готовых блюдах и полуфабрикатах.

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Безглютеновые продукты

Цельнозерновые крупы, не содержащие глютена:

киноа;

рис;

гречка.

Свежесобранные плоды фруктов и овощей не содержат глютен. Однако часть обработанных плодов могут содержать глютен. Его добавляют в качестве ароматизатора или других целей. Поэтому обращайте внимание на консервированные и замороженные плоды фруктов и овощей, сухие смеси и предварительно нарезанные плоды в упаковках.

Список продуктов, которые обогащены белком и разрешены при безглютеновой диете:

бобовые (фасоль, чечевица, горох, арахис);

орехи и семена;

мясо говядины, свинины или баранина

мясо птицы;

свежие морские продукты;

некоторые продукты из сои (например, сыр тофу).

Но обязательно проверяйте перед употреблением приготовленные или обработанные мясные продукты, например хот-дог, пиццы с мясом, колбасы. В них могут присутствовать вещества с глютеном. А также нужно проверять перед едой:

заменители мяса, например вегетарианские гамбургеры;

мясное ассорти;

мясной фарш;

белки, которые были добавлены в соусы или приправы.

Пример безглютенового рациона Завтрак Обед Ужин молочная каша без глютеновой крупы;

гречневая каша с маслом и отварной курицей;

2 вареных яйца + овощи. грибной суп;

рыбный суп;

гороховый суп-пюре;

борщ с говядиной. каша из безглютеновой крупы на молоке;

рыбные или мясные котлеты с рисом, гречкой или запеченным картофелем;

запеканка из творога. Напитки чай;

кофе;

морс;

сок;

кефир.

Мифы и правда о глютене

Раскрученная информация о вреде глютена для пищеварения и обмена веществ преувеличена — это миф. Научных доказательств тому, что для людей, нестрадающих непереносимостью глютена и целиакией, глютен несет какую-либо опасность нет.

В течение длительного времени пшеница и рожь были главными продуктами питания на значительной части земного шара. Поэтому за редким исключением человеческий организм адаптирован к такой пище. Больший вред здоровью может нанести бесконтрольное применение популярных сегодня безглютеновых диет.

Полное исключение из рациона глютена не приносит пользы людям, не имеющим непереносимости глютена. Это миф, который приводит к существенному ограничению рациона и заключению в жесткие рамки, которые чреваты расстройствами пищевого поведения (РПП).

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Необходимость массового отказа от глютена — миф, в большей степени запущенный бизнесом, чтобы продавать людям привычные продукты питания по завышенной цене. Демонизация какого-либо компонента пищи и формирование у людей страха — отличный способ заставить их покупать продукт, лишенный «вредного компонента».

Помимо мифов, есть правда, которая умалчивается. Одна из проблем безглютеновых готовых продуктов, о которой мало кто говорит, — их низкая пищевая ценность, высокая калорийность, обилие сахара, насыщенных жиров и соли. Сниженное поступление нутриентов с подобными безглютеновыми продуктами может стать причиной метаболических нарушений и ожирения.

Любые ограничительные диеты имеют место быть только по медицинским показаниям и должны проходить под наблюдением врача. Квалифицированный специалист поможет подобрать рацион и компенсировать недостаток питательных веществ, чтобы не спровоцировать иных проблем со здоровьем.