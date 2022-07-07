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Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать

Александра Селиванова
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Как правильно рассчитывать норму БЖУ.
Фото Global Look Press
Как правильно рассчитывать норму БЖУ.
Фото Global Look Press
Как правильно рассчитывать норму БЖУ.
Фото Global Look Press
Как правильно рассчитывать норму БЖУ.
Фото Global Look Press
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Что такое БЖУ?

Наверняка почти каждый знает аббревиатуру БЖУ и, возможно, однажды даже пытался считать эти показатели, желая навести порядок в своем рационе. Белки, жиры, углеводы — это то, что содержит наша еда, в чем нуждается наш организм и от баланса чего действительно зависит наше самочувствие и здоровье.

Функции белков, жиров и углеводов в организме

Белок — основной строительный материал клеток, наше тело состоит из белка на ? часть: второе место после воды! Из белка образуются стенки клеток, а значит, и мышцы, ткани, кости и волокна. Отсутствие или недостаток белка в рационе может привести к последствиям разной степени тяжести: снижению тонуса мышц, отекам из-за нарушения водно-солевого баланса, ломкости волос, ногтей, хрупкости костей, замедлению метаболизма.

Жиры также принимают активное участие в функционировании организма человека. Они, например, участвуют в дыхании, помогают восстанавливать мембраны клеток, участвуют в синтезе гормонов. Поэтому безжировые диеты — это вещь, конечно, интересная, но довольно рисковая.

Как правильно рассчитывать норму БЖУ. Фото Global Look Press
Как правильно рассчитывать норму БЖУ.
Фото Global Look Press

Углеводы выполняют, пожалуй, самую заметную на первый взгляд функцию — энергетическую. Кроме этого, они участвуют наравне с белками в «строительстве» клеточных мембран, а также влияют на свертываемость крови. Еще углеводы — наш основной защитник: так называемые «сложные углеводы» входят в состав иммунной системы, они защищают нас от проникновения в организм вирусов и бактерий. В случае с углеводами опасен как недобор их, так и перебор: недобор ведет к снижению аппетита, вялости, работоспособность падает, а раздражительность становится привычным состоянием. Перебор потенциально может привести к сахарному диабету второго типа, ожирению и атеросклерозу.

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О важности баланса в питании

Даже беглый обзор функций БЖУ дает понять, что шутить с ними не получится, и в пище должен быть баланс: пусть не перманентный, но держать под контролем уровень белков, жиров и углеводов все-таки следует.

Но зачем вообще что-либо именно подсчитывать и к чему такой серьезный подход, если человек, скажем, и употребляет в пищу полезные продукты? Конечно, здорово, если вы едите много свежих овощей и фруктов, не злоупотребляете кофе и шоколадом, но организм человека — вещь хрупкая. Тибетские врачи, например, считают, что болезни у человека развиваются при нарушении баланса «дош», которое случается при несбалансированном питании и вредных привычках. Тибетская мудрость сегодня подтверждается и традиционной медициной. Питание должно быть не только условно полезным, но и сбалансированным.

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Способы подсчета БЖУ

Считается БЖУ по длинной, но, по сути, простой формуле, однако спешить и «идти прямо не сворачивая» не стоит. Важно учесть помимо простой арифметики своеё нынешнее состояние здоровья и свою цель. Если у вас вес в норме и единственная цель, которую вы преследуете, — это поддерживать здоровье и оптимальную массу тела, то смело следуйте полученным цифрам. В любых иных случаях, например, для нормализации веса (похудения или набора массы) или для спортивных целей лучше проконсультироваться со специалистом, так как соотношения БЖУ, скорее всего, будут отличаться в каждом конкретном случае от посчитанных бездушной машиной.

Как правильно рассчитывать норму БЖУ. Фото Global Look Press
Как правильно рассчитывать норму БЖУ.
Фото Global Look Press

Суточные нормы белков, жиров и углеводов:

1,5-2 г белка на 1 кг веса;

0,8-1,5 г жиров на 1 кг веса;

2 г углеводов на 1 кг веса.

Идеалом БЖУ считается соотношение 3:3:4, то есть когда еда — это на 30% белки, на 30 % жиры и на 40 % углеводы.

Пример расчета БЖУ

Давайте для примера рассчитаем БЖУ для мужчины возрастом 35 лет, ростом 180 см, весом 80 кг, задача которого — поддерживать свое здоровье и не набирать вес. Нужно для начала посчитать общее количество калорий для потребления в день. Для этих целей можно использовать онлайн-калькуляторы и приложения, с помощью которых удобно и считать калории, и вычислять свою БЖУ- норму, а также вести их ежедневный учет. Например, с этим легко справятся такие приложения, как: «Таблица калорийности», «Tasty Balance», «Счетчик калорий», «MyFitnessPal», «FatSecret», «Yazio», «Lifesum», и многие другие. Можно считать калории и по формуле.

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Формул для расчета калорий известно несколько, мы приведем одну из самых популярных, по ней следует считать калории, если вам от 14 до 80:

(10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) — 5 x возраст (г) + 5) x A — мужчины;

(10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) — 5 x возраст (г) — 161) x A — женщины.

Посчитаем калории для мужчины 35 лет, ростом 180 см, весом 80 кг:

1. Умножим массу тела в кг на 10: 80 * 10 = 800.

2. Умножим рост в сантиметрах на 6.25: 180 * 6, 25 = 1125.

3. Умножим возраст в годах на 5: 35 * 5 = 175.

4. Сложим цифры, полученные в первых двух операциях: 800 + 1125 = 1925.

5. Вычтем из полученной суммы третью нашу цифру: 1925 — 175 = 1750.

6. Так как считаем для мужчины, то к 1750 прибавим 5: 1750 + 5 = 1755.

7. Умножим получившееся число на коэффициент А .

Коэффициент А — это показатель активности человека.

У него пять вариантов:

1,.2 — почти нет активности, сидячий образ жизни, человек не занимается спортом;

1,375 — слабая активность. Это сидячий образ жизни и немного спорта — до трех малоинтенсивных тренировок в неделю;

1,55 — средняя активность. Чтобы выбрать этот коэффициент, человек должен тренироваться три-четыре раза в неделю, тренировки должны быть интенсивными, но не тяжелыми;

1,7 — высокая активность. Это ежедневные занятия спортом или ежедневная работа, связанная с большим количеством перемещений и ручного труда, например — занятие сельским хозяйством;.

1,9 — экстремальная активность. Это скорее для профессиональных спортсменов и людей, активно трудящихся: работа с тяжестями и т.д.

Итак, допустим, у нас мужчина со средней активностью: умножим 1755 на 1,55: 1755*1,55= 2720, 25.

Как правильно рассчитывать норму БЖУ. Фото Global Look Press
Как правильно рассчитывать норму БЖУ.
Фото Global Look Press

Финальный шаг на нашем пути — это перевод из калорий в граммы трио БЖУ:

1 г белка = 4 калории;

1 г жира = 9 калорий;

1 г углеводов = 4 калории.

Теперь узнаем количество каждого из нутриентов: возьмем полученное в ходе расчетов число калорий и применим формулу, в которой 0,3 и 0,4 — это показатель соотношения БЖУ в рационе (наши 30, 30 и 40 % БЖУ), а 4, 9, 4 — калории БЖУ. Итак:

2720,25 * 0.3 / 4 = 204 г — белки;

2720,25* 0.3 / 9 = 90,7 г — жиры;

2720,25 * 0.4 / 4 = 272 г — углеводы.

Оптимальным будет именно такой уровень БЖУ в день для нашего гипотетического мужчины.

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Что делать после расчета нормы БЖУ?

Что делать дальше с показателями, которые вы посчитаете? Для начала можно просто проанализировать свой ежедневный рацион и понять, сбалансированно вы питаетесь или нет. Показатели содержания БЖУ в продуктах можно взять в сети Интернет. Важно, конечно, знать (хотя бы примерно), какое количество того или иного продукта вы съели. Поэтому одна из рекомендаций тем, кто хочет следить за уровнем БЖУ, — завести кухонные весы. И здесь для многих будет сюрприз: есть правила взвешивания продуктов. Например, важно взвешивать продукт не в сыром виде, а уже в готовом, ведь масса будет отличаться из-за коэффициента уварки или ужарки. Орехи взвешиваются в очищенном виде, ягоды можно взвешивать с косточкой, но без веточек. При взвешивании любой еды важно учитывать вес емкости.

Также немаловажным является учет потребления воды и клетчатки, о которых мы часто забываем. Усредненной нормой считается 28 грамм клетчатки в сутки. Это норма и для мужчин, и для женщин среднего возраста. У подсчета необходимого количества воды тоже есть свои хитрости. Скажем лишь, что минимальное количество в день для любого взрослого человека — это 1,5 литра воды (сок, чай, кофе, увы, в учет не идут).

Расчет всех этих показателей может обескуражить своей кажущейся сложностью, но стоит один раз рассчитать калории и приноровиться подмечать количество съеденного (не забывая пить воду), как результат от этого перевесит все неудобства.

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